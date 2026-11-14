برآورد اطلاعاتی آمریکا: ایران هنوز تا ۲۵۰۰ موشک دارد

رئیس موساد به واشنگتن رفت تا درباره جنگ با ایران مذاکره کند. گزارش وال‌استریت ژورنال نشان می‌دهد ایران با قطعات انبارشده زرادخانه موشکی خود را تا ۲۵۰۰ عدد بازسازی کرده است.

بر اساس برآورد نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر بین هزار و ۵۰۰ تا دو هزار و ۵۰۰ موشک در زرادخانه خود نگهداری می‌کند. این ظرفیت نظامی به تهران این امکان را می‌دهد تا در صورت ازسرگیری درگیری‌های نظامی، به مواضع نیروهای آمریکا یی در منطقه حمله کند. این ارزیابی جدید در حالی منتشر شده که نشانه‌هایی از تلاش‌های فعال تهران برای تقویت توان موشکی خود، علیرغم ضربات وارد شده به زیرساخت‌ها، دیده می‌شود.

جزئیات بازسازی زرادخانه موشکی

گزارش منتشر شده در روزنامه وال‌استریت ژورنال، به نقل از مقامات آمریکایی، تأیید می‌کند که حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل به تاسیسات تولید موشک ایران آسیب‌های جدی وارد کرده است. با این وجود، تهران توانسته است فرآیند بازسازی زرادینه خود را با سرعتی کمتر از دوران پیش از جنگ ادامه دهد. منبع اصلی این بازسازی، استفاده از قطعاتی است که از قبل انبارشده بودند و نه تولید جدید با مقیاس گسترده. مقامات آمریکا تأکید می‌کنند که تعیین دقیق تعداد موشک‌ها دشوار است و اطمینان به این برآورد در سطح پایینی قرار دارد، اما وجود ذخایر قابل‌توجه موشکی کاملاً مشهود است.

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مواضع مقامات اسرائیل و آمریکا

دولت ترامپ به طور رسمی اعلام کرده است که توان نظامی ایران در حملات اخیر درهم کوبیده شده است، اما گزارش‌های اطلاعاتی با این ادعای عمومی در تضاد است. این تناقض باعث شده است که بازسازی ذخایر موشکی ایران به یکی از محورهای اصلی بحث‌های داخلی در دولت آقای ترامپ تبدیل شود. مقامات نظامی اسرائیل نیز همسو با ارزیابی‌های آمریکایی، بر این باورند که ایران بیش از هزار و ۵۰۰ موشک بالستیک در اختیار دارد. این داده‌ها نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها درباره احتمال ازسرگیری حملات مشترک علیه ایران ایفا می‌کنند.

سفر رئیس موساد و فشارهای دیپلماتیک

رومن گافمن، رئیس سازمان موساد، به واشنگتن سفر کرده است تا مستقیماً با مقامات ارشد دولت ترامپ درباره احتمال ازسرگیری جنگ با ایران مذاکره کند. این سفر در حالی انجام می‌شود که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، فشارهای شدیدی را برای ازسرگیری حملات وارد می‌کند. نتانیاهو روز شنبه مدعی شد که ایران در تلاش برای احیای برنامه هسته‌ای است و زمان آن رسیده است که تهدید ایران یک‌بار برای همیشه از بین برود. وی هشدار داد که این رژیم بدون تردید در صورت توانایی مجدد در غنی‌سازی اورانیوم، به توسعه سلاح هسته‌ای روی خواهد آورد.

تأثیرات واقعی و گام‌های بعدی

در سمت دیگر، دونالد ترامپ فعلاً تصمیم گرفته است فشار اقتصادی بر تهران را از طریق محاصره و تحریم‌ها حفظ کند و دستور حملات گسترده را به تعویق بیندازد. به گزارش سی‌بی‌اس نیوز، گافمن در واشنگتن با جان رتکلیف، رئیس سیا، دیدار کرده و قرار است در سفر به میامی با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، ملاقات نماید. ترامپ در تماس تلفنی ۵ نوامبر با نتانیاهو درباره این مسائل گفتگو کرده و به مشاوران خود گفته است تا زمانی که ایران یا حوثی‌های یمن اقدام تحریک‌آمیز جدیدی انجام ندهند، از حملات نظامی تازه خودداری خواهد کرد.

سابقه گزارش‌های ماه‌های گذشته

گزارش‌های پیشین وال‌استریت ژورنال در ماه آوریل نشان می‌داد که ایران هنوز هزاران موشک بالستیک کوتاه‌برد و میان‌برد در اختیار دارد که از تاسیسات زیرزمینی قابل شلیک هستند. این روزنامه در سپتامبر نیز گزارش داده بود که ایران تولید موشک‌های بالستیک را با استفاده از قطعات آماده انبارشده از سر گرفته است. این الگوی تداوم تولید نشان می‌دهد که تهران با وجود محدودیت‌های وارداتی و ضربات نظامی، به دنبال حفظ و ارتقای توان بازدارندگی موشکی خود با کمترین اتلاف وقت است.