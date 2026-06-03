سازمان برنامه و بودجه کشور، بخش نخست مطالبات گندم‌کاران را به مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان به حساب کشاورزان واریز کرد.

در پی ابلاغ تخصیص اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، بخش نخست مطالبات گندم ‌کاران به مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان به حساب کشاورزان واریز شد.

طبق آخرین آمارها از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتن گندم به ارزش بیش از ۱۱۰ همت از کشاورزان استان های جنوبی کشور خریداری و تحویل مراکز خرید شده است. به گزارش ایرنا؛ پس از گذشت ۶۰ روز از نخستین خرید تضمینی گندم با دستور رئیس جمهور و پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی قرار شد سازمان برنامه و بودجه متعهد به واریز سریع وجوه به حساب کشاورزان شود.

در همین راستا روز گذشته دوازدهم خردادماه ۱۴۰۵ طی ابلاغیه ای از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ ها مقرر شد بخش نخست مطالبات گندم‌کاران بابت گندم تحویلی خود تا تاریح ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به شرکت بازرگانی دولتی ایران، به حسابشان واریز شود. بنابراین از روز گذشته تاکنون مبلغ بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به حساب ۲۳ هزار گندمکار واریز شده است.

این پرداخت در راستای اجرای سیاست خرید تضمینی گندم و با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تامین نقدینگی مورد نیاز کشاورزان و پشتیبانی از استمرار تولید این محصول راهبردی انجام شده است. بنا به اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها روند پرداخت مطالبات گندم‌کاران با تامین و تخصیص منابع مالی ادامه خواهد یافت و سایر مطالبات نیز در مراحل بعدی به حساب کشاورزان واریز می‌شود.

افت تولید گندم به دلیل کم بارشی و گرانی، قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم ۷ هزار و ۳۰۰ تومان است





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