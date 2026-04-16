بانک مرکزی با صدور بخشنامهای، تسهیلاتی را برای فعالان اقتصادی در استفاده از نظام چک در ایام جنگ در نظر گرفته است. این بخشنامه شامل رفع برخی محرومیتهای قانونی ناشی از چک برگشتی و همچنین بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات خرد است.
بابک حبیبزاده، مدیرکل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه بانک مرکزی ، در تشریح بخشنامه جدید این بانک برای تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی در ایام جنگ، اظهار داشت: بانک مرکزی به منظور حمایت از چرخه اقتصادی کشور در شرایط اضطراری ، طی بخشنامهای موضوعات و موارد رفع محرومیتهای قانونی مرتبط با نظام چک را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. هدف اصلی این بخشنامه، جلوگیری از توقف نظام چک و حفظ جریان فعالیتهای اقتصادی است.
وی در ادامه توضیح داد که روال معمول در صورت عدم موجودی کافی برای چک، برگشت زدن چک و در صورت توانایی مالی صادرکننده در سایر حسابها، مسدودسازی حساب برای تامین مبلغ چک است. اما محرومیتهای ناشی از چک برگشتی، از جمله عدم افتتاح حساب جدید، عدم صدور چک، عدم صدور کارت بانکی جدید، عدم دریافت تسهیلات، عدم ایجاد تعهدات جدید، عدم ثبت چک جدید یا صدور دستهچک جدید، در شرایط فعلی در صورت عدم توانایی مالی صادرکننده، تعلیق خواهد شد. این بدان معناست که در شرایط اضطراری، اگر شخصی توانایی مالی برای پرداخت چک صادر شده خود را نداشته باشد، محرومیتهای ذکر شده به حالت تعلیق درمیآیند تا فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد نشود. مسدودسازی حسابها در این شرایط نیز به منظور اطمینان از تامین مبلغ چک و حفظ اعتبار نظام چک صورت میگیرد، اما با در نظر گرفتن شرایط خاص، رویکرد حمایتی اتخاذ شده است. حبیبزاده همچنین به فرآیند رفع سوء اثر چک اشاره کرد و گفت که صادرکننده چک پس از تامین مبلغ چک از طریق شعب بانک صادرکننده، میتواند نسبت به رفع سوء اثر چک اقدام کند. وی در خصوص مغایرتها و اختلالات احتمالی در کارسازی چک در ایام جنگ، بیان داشت که در مدت زمان شروع جنگ تا پایان سال گذشته، اختلال قابل توجهی در شبکه بانکی گزارش نشده است. هرچند در اوایل سال جاری، اختلالات محدودی در دو بانک و سامانههای مربوط به چک برگشتی ایجاد شد که این موضوع به سرعت و در مدت زمان بسیار کوتاهی توسط شبکه بانکی و بانک مرکزی برطرف گردید. وی تاکید کرد که در صورت بروز هرگونه مشکل در این زمینه، شهروندان میتوانند از طریق سامانه ارتباطات مردمی بانک عامل و بانک مرکزی پیگیری کرده و پاسخگویی سریع به مطالباتشان تضمین میشود. مدیرکل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه بانک مرکزی، در بخش دیگری از سخنان خود به بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات خرد اشاره کرد. وی گفت که این بخشودگی شامل تسهیلاتی است که مبلغ آنها کمتر از ۷۰۰ میلیون تومان باشد و در ایام جنگ دریافت شدهاند. بر این اساس، در این تسهیلات، اصل و سود تسهیلات باید پرداخت شود، اما جریمه دیرکرد پرداخت (وجه التزام تاخیر تادیه دین) مشمول بخشودگی خواهد شد. این اقدام با هدف کاهش بار مالی بر بدهکاران تسهیلات خرد و کمک به حفظ سلامت مالی آنها در شرایط دشوار اقتصادی انجام شده است. در پایان، حبیبزاده خاطرنشان کرد که بر اساس اسناد بالادستی، برای چکهای برگشتی که تاریخ آنها بین ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ است، محرومیتهای مندرج در ماده ۵ قانون چک، به جز بند (ب) که مربوط به مسدودسازی حساب به میزان کسری مبلغ چک است، و همچنین ماده ۲۱ مکرر الحاقی، رفع شده است. این بخشنامه و اقدامات صورت گرفته، نشاندهنده رویکرد حمایتی بانک مرکزی در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از شرایط اضطراری کشور است و تلاش دارد تا با تسهیل رویههای بانکی و کاهش بار مالی بر فعالان اقتصادی، به حفظ ثبات و پویایی اقتصاد کمک کند.
