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بخشنامه بیمه مرکزی: جریمه حق‌بیمه وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث بخشوده می‌شود

اقتصاد News

بخشنامه بیمه مرکزی: جریمه حق‌بیمه وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث بخشوده می‌شود
بخشنامه بیمه مرکزیجریمه حق‌بیمهبیمه‌نامه شخص ثالث
📆6/4/2026 9:23 AM
📰SharghDaily
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بخشنامه‌ای از سوی محمود حق‌وردیلو معاون نظارت بیمه مرکزی در خصوص بخشودگی جریمه حق‌بیمه وسایل نقلیه موتوری و ریلی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، اعلام شد.

محمود حق‌وردیلو معاون نظارت بیمه مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل شرکت‌های بیمه اعلام کرد که جریمه حق‌بیمه وسایل نقلیه موتوری و ریلی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خم به طور کامل بخشوده می‌شود.

این اقدام با هدف کاهش تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از تردد وسایل نقلیه فاقد پوشش بیمه‌ای صورت گرفته است. دارندگان وسایل نقلیه موتوری و ریلی که فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند، می‌توانند از روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ تا پایان روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، نسبت به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث اقدام کرده و از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه موضوع قانون بهره‌مند شوند

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بخشنامه بیمه مرکزی جریمه حق‌بیمه بیمه‌نامه شخص ثالث وسایل نقلیه بخشی‌ودگی

 

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