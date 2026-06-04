بخشنامهای از سوی محمود حقوردیلو معاون نظارت بیمه مرکزی در خصوص بخشودگی جریمه حقبیمه وسایل نقلیه موتوری و ریلی فاقد بیمهنامه شخص ثالث، اعلام شد.
محمود حقوردیلو معاون نظارت بیمه مرکزی در بخشنامهای خطاب به مدیران عامل شرکتهای بیمه اعلام کرد که جریمه حقبیمه وسایل نقلیه موتوری و ریلی فاقد بیمهنامه شخص ثالث به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خم به طور کامل بخشوده میشود.
این اقدام با هدف کاهش تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از تردد وسایل نقلیه فاقد پوشش بیمهای صورت گرفته است. دارندگان وسایل نقلیه موتوری و ریلی که فاقد بیمهنامه شخص ثالث هستند، میتوانند از روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ تا پایان روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، نسبت به خرید بیمهنامه شخص ثالث اقدام کرده و از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه موضوع قانون بهرهمند شوند
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