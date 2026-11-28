سهراب بختیاری‌زاده به انتقادات بهتاش فریبا پاسخ داد؛ فلورنسیا مرکاو از خودکشی و آزار دیه‌گو گواچی پرده برداشت؛ زنوزی مقصر را خود دانست.

سهراب بختیاری‌زاده ، سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران، پس از پیروزی یک بر صفر مقابل صنعت نفت آبادان، در نشست خبری خود به بررسی عملکرد تیم و پاسخ به حواشی پیرامون امکانات باشگاه پرداخت. این مربی ایرانی ضمن تقدیر از تلاش‌های بازیکنانش، صراحتاً به ادعای بهتاش فریبا ، عضو هیات مدیره استقلال، مبنی بر عدم نیاز تیم به امکانات بهتر، واکنش نشان داد و تأکید کرد که مدیریت جدید باشگاه قول پیگیری این موضوع را داده است.

مخالفت بختیاری‌زاده با ادعای فریبا درباره امکانات

بختیاری‌زاده در پاسخ مستقیم به اظهارات بهتاش فریبا که مدعی بود باشگاه استقلال نیازی به امکانات ویژه ندارد، گفت: "درخواست زمین تمرین باکیفیت توقع زیادی نیست." سرمربی استقلال با مقایسه شرایط خود با سرمربیان خارجی افزود که اگر سرمربی خارجی بود، جرات بیان این درخواست‌ها را بیشتر می‌داشت. او همچنین هشدار داد که در صورت تداوم وضعیت فعلی، باشگاه با عقب‌گرد شدید مواجه خواهد شد.

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بختیاری‌زاده تصریح کرد که از ابتدای فصل درخواست امکانات اولیه را مطرح کرده است اما برآورده نشده بود. او با اشاره به منابع مالی باشگاه خاطرنشان کرد که استقلال با این بودجه باید امکانات مناسبی داشته باشد. سرمربی استقلال در واکنش به صحبت‌های فریبا مبنی بر اینکه "اینجا بایرن مونیخ نیست"، تأکید کرد که برای او حتی یک جلسه تمرین اهمیت حیاتی دارد و شرایط فعلی می‌تواند باشگاه را به چهل سال پیش بازگرداند.

در ادامه صحبت‌های خود، بختیاری‌زاده به جزئیات فنی بازی مقابل صنعت نفت آبادان پرداخت و گفت بازیکنان فوق‌العاده تلاش کردند. او اذعان داشت که در نیمه نخست باید صبورتر عمل می‌شد و پس از گلزنی می‌توانستند موقعیت‌های بیشتری ایجاد کنند. با این حال، سرمربی استقلال در مجموع از عملکرد تیم راضی است و بازی را با توجه به سختی حریف، نتیجه‌ای قابل قبول ارزیابی کرد.

افشای ترور روانی فلورنسیا مرکاو توسط دیه‌گو گواچی

فلورنسیا مرکاو، بازیکن ۳۲ ساله آرژانتینی که در سال ۲۰۱۴ به باشگاه ریورپلاته پیوست، در نخستین مصاحبه علنی خود با شبکه سی‌ان‌ان، ماجرای آزارهای جنسی و تهدیدهای دیه‌گو گواچی، سرمربی اسبق این باشگاه را فاش کرد. مرکاو بیان کرد که تنها یک هفته پس از ورودش به تیم، گواچی با ارسال پیامکی او را خطاب قرار داد و درخواست عکس برهنه کرد. او تأکید کرد که حتی یک روز هم از عضویتش در تیم نگذشته بود که این پیام‌ها دریافت شد.

بازیکن آرژانتینی ادامه داد که پس از پاک کردن پیام‌ها و مقاومت در برابر خواسته‌های گواچی، با رفتارهای خشونت‌آمیزتری روبرو شد. گواچی در تمرینات از پشت او را می‌گرفت و تهدید می‌کرد که اگر مکالمات را پاک نکند، او و تمام خانواده‌اش را خواهد کشت. مرکاو خاطرنشان کرد که این فشارهای روانی و فیزیکی نهایتاً باعث شد او اقدام به خودکشی کند و در آن لحظه بدترین تصمیم زندگی‌اش را بگیرد.

مرکاو اکنون یکی از پنج بازیکنی است که شکایتی تازه علیه گواچی در فیفا ثبت کرده‌اند. پیش‌تر، در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، پنج بازیکن دیگر از جمله گابریلا گارتون، دروازه‌بان پیشین تیم ملی آرژانتین، شکایت مشابهی ثبت کرده بودند. کمیته تحقیقات فیفا در سال ۲۰۲۱ نقض منشور اخلاقی را تأیید و محرومیت گواچی را پیشنهاد کرد، اما شعبه قضایی کمیته اخلاق به دلیل کمبود شواهد او را تبرئه کرد.

واکنش‌ها و ابعاد سیاسی پرونده گواچی و وضعیت تراکتور

پرونده آزار گواچی ابعاد سیاسی پیدا کرده است. آندره‌آ گواچی، همسر دیه‌گو، پس از تبرئه وی، در تدوین لایحه‌ای مشارکت کرد که مجازات زندان برای اتهام‌زنی دروغین در پرونده‌های خشونت جنسی را تشدید می‌کند. منتقدان هشدار داده‌اند که این لایحه در دولت راست‌گرای خاویر میلی، حقوق زنان را تضعیف خواهد کرد. مرکاو با وجود ترس از انتقام‌جویی اعلام کرده است تا پایان مسیر ایستاده است تا ماجرا به نتیجه برسد.

در بخش دیگری از اخبار ورزشی، محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، با پذیرش سنگینی شکست پنج‌گله تیمش، خود را مقصر اصلی دانست. او تأکید کرد که انتخاب عمان به‌عنوان میزبان مسابقات اشتباه صددرصدی از سمت او بوده است. زنوزی همچنین به مشکلات سفرهای آسیایی اشاره کرد و گفت بازیکنان در مدت سه روز حدود ۴۰ ساعت در مسیر سفر بودند که این خستگی بر عملکرد تیم تأثیر گذاشته است.

زنوزی با تأیید حمایت از کادر فنی و بازیکنان، گفت تیم در لیگ برتر شرایط خوبی دارد و با سرمربی و مدیرعامل برای تقویت نیم‌فصلی تیم صحبت کرده است. او افزود که تغییر مداوم کادر فنی راهکار مناسبی نیست. مالک تراکتور همچنین از ارسال گزارش به کمیته اخلاق درباره اتفاقات ۱۰ تا ۱۲ مسابقه در شهرهای مختلف خبر داد تا بررسی شود آیا داوران و ناظران کوتاهی کرده‌اند یا خیر.

در پایان، زنوزی به پیگیری پرونده دیدار تراکتور و ملوان در انزلی اشاره کرد و گفت این پرونده در کمیته استیناف قرار دارد. او افزود در صورت عدم رسیدگی به نتیجه مطلوب، موضوع را به فیفا و دیوان داوری ورزش (CAS) ارجاع خواهند داد. مالک باشگاه تراکتور همچنین تأکید کرد که شعارهای توهین‌آمیز در ورزشگاه‌ها، از جمله ورزشگاه خانگی تیمش، نباید تکرار شود و این رفتارها مغایر با اصول ورزشی است.