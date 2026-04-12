بررسی چالش‌های حقوقی و اقتصادی ناشی از تعطیلی مدارس و تغییر در نحوه ارائه خدمات آموزشی در پی بحران‌های متعدد در ایران. این گزارش به بررسی قوانین مربوطه، رویه‌های قضایی و راهکارهای پیشنهادی برای حل این بحران می‌پردازد.

سال تحصیلی جاری در ایران، به عنوان سالی پر از بحران در نظام آموزش ی کشور به یاد خواهد ماند. این سال با تلاقی بحران ‌های متعددی نظیر آلودگی هوا، سرمای زودرس، و به خصوص بحران ‌های امنیتی و نظامی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای، تقویم آموزش ی را با تعطیلی ‌های مکرر و بی‌وقفه‌ای مواجه کرده است.

این شرایط، چالشی بزرگ برای مدارس غیردولتی و مراکز آموزشی ایجاد کرده است. آموزش حضوری برای ماه‌ها متوقف شده و جای خود را به آموزش مجازی داده است، در حالی که خانواده‌ها همچنان با مطالبه شهریه کامل مواجه هستند.<\/p>

این تناقض میان «توقف ارائه خدمات» و «ادامه دریافت هزینه‌ها»، یک چالش حقوقی و اقتصادی جدی را به وجود آورده است که نیازمند بررسی دقیق و تبیین بر اساس قوانین موجود کشور است. از دیدگاه حقوقی، رابطه بین مدرسه و ولی دانش‌آموز یک «قرارداد معاوضه» تلقی می‌شود؛ به این معنا که «آموزش» در ازای «شهریه» پرداخت می‌شود. وقتی یکی از طرفین این قرارداد به تعهدات خود عمل نکند، قرارداد دچار اختلال می‌شود.<\/p>

در این راستا، چند نکته کلیدی قابل توجه است: اول، استناد به «امر قهری» (Force Majeure): طبق ماده ۲۲۴ قانون مدنی، در صورتی که اجرای تعهد به دلیل رویدادی خارج از کنترل طرفین (مانند جنگ یا بلایای طبیعی) غیرممکن شود، فرد متعهد از انجام تعهد خود معاف است. در شرایط جنگ یا تعطیلی‌های اجباری، مدارس توانایی اجرای تعهد خود در ارائه آموزش حضوری را از دست می‌دهند. با توجه به این اصل حقوقی که «هیچ چیزی بدون معاوضه وجود ندارد»، مطالبه شهریه برای زمانی که خدماتی ارائه نشده، فاقد مبنای قانونی است. همچنین، ماده ۲۲۵ قانون مدنی نیز تأکید دارد که اگر عدم انجام تعهد ناشی از رویدادی باشد که طرفین در آن نقشی نداشته‌اند، متعهد نمی‌تواند خسارتی مطالبه کند (در این مورد، شهریه).<\/p>

دوم، مفهوم «استحاله قرارداد»: وقتی ماهیت خدمات تغییر می‌کند (مثلاً از آموزش حضوری به مجازی)، قرارداد از نظر عملیاتی دچار دگرگونی می‌شود. در این حالت، قرارداد اولیه برای مطالبه مبلغ کامل اعتبار خود را از دست می‌دهد. همچنین، اصل «عدم جواز تحصیل ثروت بدون زحمت» باید در نظر گرفته شود؛ هیچ نهادی نمی‌تواند بدون ارائه خدمات واقعی، ثروتی را از دیگری دریافت کند. اگرچه رابطه بین مدرسه و دانش‌آموز مستقیماً تحت قانون کار قرار نمی‌گیرد، اما اصول این قانون می‌تواند الگوی مناسبی برای تحلیل «رابطه ارائه‌دهنده خدمات و دریافت‌کننده خدمات» در شرایط اضطراری باشد.<\/p>

بر اساس مواد ۱۵ و ۳۰ قانون کار، اگر فعالیت یک واحد اقتصادی به دلیل حوادث غیرقابل پیش‌بینی (مانند جنگ) متوقف شود، رابطه قراردادی به حالت «تعلیق» درمی‌آید. در طول این دوره تعلیق، حقوق و تکالیف طرفین (مانند پرداخت دستمزد یا شهریه) متوقف می‌شود تا زمانی که شرایط برای فعالیت عادی فراهم شود. نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در موارد مشابه (مانند دوران پاندمی کرونا) بسیار روشن‌کننده است. قوه قضائیه تأکید می‌کند که اگر اجرای تعهد به دلیل شرایط خارجی دچار تغییر شود، طرفین نمی‌توانند به طور یکجانبه و بر اساس قرارداد اولیه، خواسته‌های خود را مطالبه کنند.<\/p>

رویه دادگاه‌ها در دوران کرونا نیز نشان داد که اگر آموزش از حالت حضوری به مجازی تغییر یابد، شهریه نباید ثابت بماند؛ زیرا «هزینه تولید خدمت» و «ماهیت خدمت» تغییر کرده است. بنابراین، مطالبه شهریه کامل در زمان تعطیلی یا تغییر ماهیت خدمات، برخلاف رویه قضایی است. با استناد به مواد ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون مدنی و با توجه به رویه قضایی در مواجهه با فورس‌ماژور، می‌توان نتیجه گرفت: ۱. شهریه آموزشی: در صورت تعطیلی کامل، مدرسه حق دریافت شهریه را ندارد. در صورت آموزش مجازی، تنها حق دریافت «شهریه تعدیل‌شده» (متناسب با کاهش هزینه‌های عملیاتی و تغییر ماهیت خدمت) را دارد. ۲. سرویس مدارس: از آنجا که موضوع قرارداد (حمل‌ونقل) انجام نشده است، مطالبه هزینه آن کاملاً فاقد وجاهت قانونی است.<\/p>

در نهایت، شایسته است دولت با معافیت مدارس و مهدهای کودک از پرداخت مالیات و عوارض و ارائه وام‌های بلندمدت با بهره کم به آن‌ها کمک کند. همچنین، وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان تعزیرات و قوه قضاییه، با تدوین یک بخشنامه در مورد «کاهش شهریه و هزینه‌های سرویس در زمان تعطیلی»، از بروز یک بحران بزرگ جلوگیری کند. مدارس نیز باید با «بازگرداندن مبالغ شهریه» یا «تهاتر با شهریه سال آینده» نسبت به بازپرداخت شهریه‌های اضافی اقدام کنند. این تصمیم نه‌تنها عدالت را بین خانواده‌ها و مدارس برقرار می‌کند، بلکه از افزایش بی‌رویه پرونده‌های حقوقی مدارس غیرانتفاعی و مهدهای کودک در دادگاه‌ها و ایجاد اختلال در سیستم قضایی جلوگیری خواهد کرد.<\/p>





