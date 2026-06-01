تحلیل جامع از جنگ میان ایران و ائتلاف آمریکا و اسرائیل، تنش‌های جاری در جنوب لبنان و مواضع دیپلماتیک ایران در قبال آتش‌بس و امنیت منطقه‌ای.

جنگ ویرانگری که در نهم اسفند ماه سال ۱۴۰۴ میان ایالات متحده آمریکا ، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران آغاز شد، تحولات بنیادینی را در ساختار سیاسی و امنیتی ایران ایجاد کرد.

در پی حملات گسترده و هدفمند، بسیاری از مقامات ارشد نظام از جمله علی خامنه‌ای جان باختند و این امر کشور را در وضعیتی بحرانی و متلاطم قرار داد. با این حال، پس از گذشت چهل روز از درگیری‌های شدید و خونین، تهران و واشنگتن توانستند بر سر یک آتش‌بسی موقت دو هفته‌ای به توافق برسند تا از گسترش بیشتر ویرانی‌ها جلوگیری شود.

در ساعات پایانی این مهلت، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که بر اساس درخواست برخی مقام‌های پاکستانی، این آتش‌بس را به طور موقت تمدید کرده است تا فرصتی برای بررسی احتمالات دیپلماتیک فراهم شود. در این میان، کنترل تنگه هرمز به یکی از اصلی‌ترین نقاط اختلاف و تنش تبدیل شده است.

تهران از زمان آغاز درگیری‌ها تا کنون این آب‌راه حیاتی بین‌المللی را مسدود کرده است؛ اقدامی که نه تنها آمریکا، بلکه بسیاری از کشورهای جهان را به دلیل وابستگی شدید به ترانزیت انرژی از این منطقه، در وضعیت دشواری قرار داده است. این اقدام استراتژیک منجر به افزایش شدید تنش‌های اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی گشته و فشار بین‌المللی بر ایران را به دلیل پیامدهای اقتصادی بر بازار جهانی نفت دوچندان کرده است.

همزمان با بحران مستقیم ایران و آمریکا، جبهه لبنان نیز شاهد تشدید درگیری‌های شدید میان اسرائیل و حزب‌الله است. ارتش اسرائیل با حملاتی گسترده توانست قلعه تاریخی و راهبردی بوفور در جنوب لبنان را تصرف کند که این امر واکنش‌های تندی را از سوی مقامات لبنانی برانگیخت. جوزف عون و رئیس‌جمهور لبنان این حملات را تجاوزاتی وحشیانه و سزاوار سرزنش توصیف کرده و بر لزوم پایان دادن به رنج‌های ساکنان جنوب لبنان تأکید نمودند.

در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای برگزاری نشستی اضطراری در اول ژوئن آماده می‌شود، بنیامین نتانیاهو و یسرائیل کاتس از احتمال آغاز مجدد حملات گسترده به منطقه ضاحیه در حومه جنوبی بیروت خبر داده‌اند. این منطقه که عمدتاً شیعه‌نشین است و به عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های فرماندهی حزب‌الله شناخته می‌شود، در کانون توجهات نظامی اسرائیل قرار دارد.

در همین راستا، ایالات متحده تلاش می‌کند تا از طریق میانجی‌گری مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، توافقی را به طرفین تحمیل کند. پیشنهاد آمریکا بر این اساس است که حزب‌الله باید به عنوان اولین گام تمام حملات خود به اسرائیل را متوقف کند و در مقابل، اسرائیل از تشدید درگیری‌ها و حمله به بیروت خودداری نماید.

هیئت‌های نظامی دو کشور در واشنگتن گفتگوهای امنیتی را آغاز کرده‌اند تا راهکاری برای خروج از این بن‌بست پیدا کنند، هرچند آتش‌بسی که پیش‌تر در ماه آوریل برقرار شده بود، اکنون تا حد زیادی از هم فروپاشیده است. از سوی دیگر، مواضع دیپلماتیک ایران در گفتگو با واشنگتن نشان‌دهنده یک فضای عمیق از بی‌اعتمادی است.

آقای بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، صراحتاً اعلام کرده است که مذاکرات در فضای سوءظن شدید و بدگمانی پیش می‌رود و انجام این گفتگوها به هیچ وجه به معنای وجود اعتماد متقابل بین طرفین نیست. او اشاره کرد که تغییر مداوم دیدگاه‌های طرف مقابل و ارسال پیام‌های متناقض در فضای رسانه‌ای باعث طولانی شدن روند مذاکرات شده است.

بقائی همچنین اسرائیل را به ممانعت از شکل‌گیری هرگونه روندی برای کاهش تنش در منطقه متهم کرد و حملات این کشور به لبنان را تخریب نتیجه‌بخشی دیپلماسی خواند. نکته حائز اهمیت در این مذاکرات، تمرکز فعلی بر خاتمه جنگ است، در حالی که پرونده هسته‌ای فعلاً در اولویت‌های بحث قرار نگرفته است؛ هرچند دونالد ترامپ مدعی است که بخش عمده هرگونه توافق باید بر عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متمرکز باشد.

علاوه بر این، موضوع پرداخت غرامت برای بازسازی خسارات ناشی از جنگ در دستور کار قرار گرفته است. در بخش دیگری از اظهارات خود، سخنگوی وزارت خارجه از حملات سپاه پاسداران به کویت دفاع کرد و دلیل آن را اجازه دادن این کشور به متجاوزان برای استفاده از خاکش در جهت حمله به ایران دانست.

او این اقدام را خلاف حقوق بین‌الملل و اصل حسن همجواری توصیف کرد و بیانیه اتحادیه اروپا در محکومیت این حملات را مصداق ریاکاری خواند و خواستار تغییر رویکرد اروپا در قبال متجاوزان شد تا از سرزنش طرف‌هایی که از خود دفاع می‌کنند دست بردارند





