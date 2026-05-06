بررسی جامع تحولات نظامی در خلیج فارس، محاصره دریایی توسط سنتکام، مواضع سیاسی رهبران ایران و اظهارات جنجالی دونالد ترامپ در مورد توافق احتمالی هسته‌ای.

وضعیت امنیتی در منطقه خلیج فارس و به طور خاص در تنگه هرمز به دلیل اقدامات نظامی ایالات متحده و تنش‌های دیپلماتیک وارد مرحله جدیدی از بی‌ثباتی شده است.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا که به سنتکام معروف است، در گزارش‌های اخیر خود اعلام کرد که استراتژی محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی با جدیت دنبال می‌شود. بر اساس بیانیه‌های این فرماندهی، تاکنون ۵۲ کشتی تجاری برای رعایت این محاصره مجبور شده‌اند مسیر خود را تغییر داده یا به بندر مبدا بازگردند. حضور ناو هواپیمابر یواس‌اس جورج اچ. دبلیو.

بوش در کنار طیف گسترده‌ای از کشتی‌های جنگی و هواپیماهای آمریکایی، نشان‌دهنده تلاش واشینگتن برای اعمال فشار حداکثری بر بندرهای جنوبی ایران است. در همین راستا، نیروی تجارت دریایی بریتانیا نیز در گزارش‌های خود وضعیت این آبراه استراتژیک را بی‌ثبات توصیف کرده و هشدار داد که تهدیدات علیه کشتیرانی تجاری همچنان پابرجاست.

یکی از حوادث تکان‌دهنده در این بازه زمانی، هدف قرار گرفتن یک شناور باری با پرچم مالت به نام سی‌اِم‌اِی سی‌جی‌اِم سَن آنتونیو توسط یک پرتابه ناشناس بود که نگرانی‌ها را درباره وقوع درگیری‌های گسترده‌تر در منطقه افزایش داد. در فضای داخلی ایران، واکنش‌ها به این فشارهای خارجی ترکیبی از هشدار نظامی و تاکید بر پایداری اجتماعی است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پیام‌های صوتی خود هشدار داد که جمهوری اسلامی احتمال وقوع حملات نظامی و به ویژه عملیات‌های تروریستی را نادیده نمی‌گیرد. او معتقد است که بخشی از استراتژی دشمن، ایجاد تزلزل در جامعه و تضعیف ایران از درون است.

قالیباف تاکید کرد که دشمنان به فشار اقتصادی امید بسته‌اند و بر اساس گزارش‌های نادرست تصمیم می‌گیرند، اما ملت ایران به دلیل پایبندی به استقلال، عزت وطن و اعتقادات مذهبی خود، در برابر این فشارها ایستادگی خواهند کرد. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش مقامات ایرانی برای بسیج افکار عمومی در برابر آنچه طراحی دشمن برای فروپاشی داخلی می‌نامند است. در سطح بین‌المللی، میدان نبرد دیپلماتیک در شورای امنیت سازمان ملل به شدت گرم شده است.

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، ایالات متحده را به مانع‌تراشی در مسیر حل بحران خاورمیانه متهم کرده است. ایران پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا را معیوب و متأثر از انگیزه‌های سیاسی خوانده و مدعی است که واشینگتن به بهانه آزادی کشتیرانی را در پی مشروعیت بخشیدن به اقدامات غیرقانونی خود است. از دیدگاه تهران، تنها راه حل عملی برای پایان دادن به بحران کشتیرانی در تنگه هرمز، توقف کامل جنگ و رفع محاصره دریایی است.

این نمایندگی از کشورهای عضو شورای امنیت خواسته است که بر اساس منطق و انصاف عمل کرده و از حمایت از قطعنامه‌هایی که تنها در خدمت دستور کار سیاسی آمریکا است، خودداری کنند. همزمان با این تنش‌ها، اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، ابعادی جدید به موضوع توافقات هسته‌ای بخشیده است. ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه پی‌بی‌اس، به احتمال دستیابی به توافقی اشاره کرد که شامل انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به آمریکا باشد.

او همچنین تایید کرد که تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای در تاسیسات زیرزمینی ایران بخشی از این توافق احتمالی است. ترامپ با ابراز خوش‌بینی نسبت به دستیابی به توافق پیش از سفر خود به چین، در عین حال لحنی تهدیدآمیز را در پیش گرفت و اعلام کرد که در صورت عدم دستیابی به نتیجه، گزینه بمباران شدید ایران را روی میز خواهد داشت.

او همچنین اشاره کرد که در صورت حل و فصل موضوع ایران، فشار تحریم‌ها علیه بانک‌های چینی که خریدار نفت ایران هستند، کاهش خواهد یافت. در نهایت، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از طریق سخنگوی خود، اسماعیل بقایی، بر لزوم وجود حسن نیت در مذاکرات تاکید کرد. بقایی با استناد به احکام دیوان بین‌المللی دادگستری، خاطرنشان کرد که هرگونه گفتگو تنها زمانی می‌تواند مذاکره واقعی تلقی شود که طرفین با نیت صادقانه برای حل اختلافات مشارکت کنند.

در حالی که مقامات ایرانی در حال بررسی طرح‌های جدید آمریکا برای پایان دادن به جنگ هستند، تاکید بر این نکته که مذاکرات نباید ابزاری برای فشار یا فریب باشد، محور اصلی مواضع دیپلماتیک تهران در مقطع کنونی است. این تقابل میان تهدیدهای نظامی، فشار‌های اقتصادی و تلاش‌های دیپلماتیک، منطقه را در وضعیت پیچیده‌ای قرار داده است که هرگونه اشتباه محاسباتی می‌تواند منجر به پیامدهای جبران‌ناپذیر شود





