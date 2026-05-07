این گزارش جامع به بررسی وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران، حملات موشکی به امارات و اقلیم کردستان، بنبستهای دیپلماتیک با فرانسه و آمریکا و تاثیرات اقتصادی بسته شدن تنگه هرمز بر قیمت سوخت در کره شمالی میپردازد.
در حالی که فضای داخلی ایران با موجی از سرکوبهای گسترده و احکام سختگیرانه رو به رو است، گزارشها از وضعیت وخیم حقوق بشر در سراسر کشور حکایت دارد.
یکی از موارد تکاندهنده، پرونده محمدرضا سیفی، جوان ۲۶ ساله در شهر شیراز است که در حال حاضر با خطر جدی صدور حکم اعدام مواجه شده است. این وضعیت تنها به موارد انفرادی محدود نمیشود و در زندان قزلحصار نیز گزارشهای تکاندهندهای از خشونت شدید ماموران زندان، کمبود شدید اقلام ضروری خوراکی و داروهای حیاتی منتشر شده است.
طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، وضعیت بسیاری از زندانیان سیاسی در این مرکز نامشخص است و خانوادههای آنها در بلاتکلیفی مطلق قرار دارند. علاوه بر این، در استان همدان، دادستان شهر خبر از توقیف اموال ۵۲ شهروند داده است که اتهامات آنها با مفاهیم مبهمی همچون ارتباط با جنگ گره خورده است.
این اقدامات نشاندهنده رویکرد سیستماتیک رژیم برای فشار بر مخالفان و ایجاد فضای ترس در جامعه است، در حالی که همزمان قطع اینترنت و بازداشتهای گسترده برای خفه کردن صدای آزادیخواهان در دستور کار قرار دارد. با این حال، فعالان حقوق بشر در شهرهای مختلف جهان با برگزاری تجمعات، تلاش میکنند صدای این سرکوبها را به گوش جامعه بینالمللی برسانند و بر لزوم توقف اعدامهای بیوقفه تاکید کنند.
در سطح منطقهای، تنشهای نظامی به شدت افزایش یافته و جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن تاسیسات نفتی امارات متحده عربی، تعادل منطقه را به مخاطره انداخته است. امارات در بیانیههای رسمی خود تایید کرد که هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است. این اقدامات واکنشهای بینالمللی متفاوتی را برانگیخته است؛ به طوری که وزارت خارجه چین در بیانیهای رسمی اعلام کرد با هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تنش در منطقه شود، قاطعانه مخالف است.
از سوی دیگر، کشورهای اروپایی موضع سختگیرانهتری اتخاذ کردهاند. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، صراحتا اعلام کرد که تا زمانی که تنگه هرمز مسدود باشد و تهدیدات برای کشتیرانی بینالمللی ادامه یابد، لغو حتی کوچکترین تحریمها علیه جمهوری اسلامی امکانپذیر نخواهد بود.
این بنبست دیپلماتیک در حالی رخ میدهد که حملات موشکی تنها به امارات محدود نشده و بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هانا، کمپ بالیسان وابسته به حزب کومله کردستان در اقلیم کردستان عراق نیز هدف حملات موشکی قرار گرفته است که نشاندهنده گسترش دامنه عملیات نظامی ایران به خارج از مرزهای رسمی است. در حوزه مذاکرات بینالمللی، تضاد آشکاری میان اظهارات مقامات آمریکایی و ایرانی دیده میشود.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، در اظهاراتی خوشبینانه مدعی شد که در ۲۴ ساعت گذشته مذاکرات خوبی با تهران انجام شده و انتقال اورانیوم با غنای بالا به ایالات متحده را به عنوان بخشی از یک توافق احتمالی توصیف کرد. اما در مقابل، رسول سناییراد، معاون عقیدتی سیاسی دفتر خامنهای، با لحنی تند اعلام کرد که آمریکاییها همچنان بر اساس مفروضات غلط و زیادهخواهیهای خود عمل میکنند و این امر منجر به ایجاد یک بنبست برای آنها شده است.
وی با تاکید بر سابقه بدعهدی آمریکا، هشدار داد که جمهوری اسلامی آمادگی کامل دارد و هرگونه اشتباه آمریکا با واکنش قاطع و سیلی سختی مواجه خواهد شد. این تقابل لفظی نشان میدهد که اعتماد میان دو طرف به شدت تخریب شده و هرگونه توافق در سایه تهدیدات نظامی و فشار سیاسی بسیار دشوار است. تاثیرات این بحرانها تنها به منطقه محدود نشده و به دورترین نقاط جهان، از جمله کره شمالی، رسیده است.
وبسایت انکینیوز گزارش داده است که قیمت بنزین در پیونگیانگ به شدت افزایش یافته و از حدود ۹۷ سنت به بیش از یک دلار و ۵۰ سنت در هر لیتر رسیده است؛ رقمی که اکنون حتی از قیمت سوخت در کره جنوبی نیز فراتر رفته است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که افزایش قیمت جهانی انرژی در پی جنگ در ایران و بسته شدن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی، یکی از عوامل اصلی این جهش قیمتی است.
علاوه بر این، سقوط ارزش پول ملی کره شمالی فشار را بر شهروندان این کشور دوچندان کرده است. گزارشهایی از احتکار سوخت در داخل کره شمالی منتشر شده و کارشناسان هشدار میدهند که افزایش هزینه حملونقل منجر به گرانی کالاهای ضروری خواهد شد.
این وضعیت برای مردمی که پیش از این با بحرانهای معیشتی شدید و کمبود کالا دست و پنجه نرم میکردند، شرایط زندگی را به شدت دشوارتر کرده و نشان میدهد که چگونه رفتارهای سیاسی و نظامی در خاورمیانه میتواند بر معیشت مردم در شرق آسیا تاثیر بگذارد
