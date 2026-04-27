این گزارش بر اساس دادههای سازمان ملل و موسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم، سیپری، بررسی میکند که چگونه تنشهای ژئوپلیتیک میان آمریکا و ایران، تجارت دریایی را به خطر انداخته و هزینههای نظامی در منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین به تحلیل وضعیت اقتصادی و نظامی ایران و تأثیرات جنگ بر سیاست داخلی اسرائیل میپردازد.
به گزارش سازمان ملل، محاصره کشتیها در تنگه هرمز در پی درگیری میان آمریکا و حکومت ایران، نشان داده است که تجارت دریایی و دریانوردان بهطور فزایندهای به ابزار فشار در منازعات ژئوپلیتیک تبدیل شدهاند.
بر اساس این گزارش، بحران جاری در تنگه هرمز که در پی تشدید تنشها میان ایالات متحده و حکومت ایران شکل گرفته، ضعفهای ساختاری در امنیت کشتیرانی جهانی را برجسته کرده و هزاران دریانورد را در شرایطی پرخطر گرفتار کرده است. از زمان آغاز درگیریها با حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع حکومت در ایران در اسفند ماه، حدود ۲۰ هزار دریانورد در نزدیک به ۲ هزار کشتی در خلیج فارس سرگردان ماندهاند و قادر به عبور ایمن از این گذرگاه حیاتی نیستند.
آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، در گفتوگو با سایت خبری سازمان ملل تاکید کرد این بحران نشان میدهد کشتیها و خدمه آنها در مناطق درگیری «بسیار آسیبپذیر» هستند و اغلب به ابزار فشار در رقابتهای ژئوپلیتیک تبدیل میشوند. او گفت: «کشتیهای تجاری بدون توجیه هدف قرار گرفته، توقیف یا مورد حمله قرار گرفتهاند و این موضوع نشان میدهد آزادی کشتیرانی تا چه حد شکننده است.
» موسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم، سیپری، در گزارش خود در مورد هزینههای نظامی در خاورمیانه نوشت که این هزینهها علیرغم درگیریهای مداوم و رقابتهای منطقهای ثابت مانده است. بر اساس این گزارش، هزینههای نظامی در خاورمیانه در سال گذشته میلادی به حدود ۲۱۸ میلیارد دلار رسید که تنها یک دهم درصد بیشتر از سال ۲۰۲۴ است.
این موسسه اشاره کرد علاوه بر اسرائیل، اکثر کشورهای بزرگ هزینهکننده در منطقه که دادههای آنها در دسترس است، هزینههای خود را افزایش دادهاند. سیپری افزود هزینههای نظامی اسرائیل ۴.۹ درصد کاهش یافت و به ۴۸.۳ میلیارد دلار رسید که نشان دهنده کاهش شدت جنگ در غزه در طول سال ۲۰۲۵ پس از توافق آتشبس با حماس در ژانویه ۲۰۲۵ است.
این گزارش میگوید: هزینههای نظامی ترکیه در سال گذشته میلادی با ۷.۲ درصد افزایش به ۳۰ میلیارد دلار رسید که بخشی از آن به دلیل عملیات نظامی مداوم آن در عراق، سومالی و سوریه است. موسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم در مورد هزینههای نظامی در جمهوری اسلامی اشاره کرد که این هزینهها در سال ۲۰۲۵، برای دومین سال متوالی کاهش یافت و با ۵.۶ درصد کاهش به ۷.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسید.
البته سیپری تاکید کرد: «این کاهش به دلیل تورم سالانه بالای ۴۲ درصد بود و از نظر اسمی، هزینهها در واقع افزایش یافت. » در این مورد، زبیده کریم، محقق برنامه هزینههای نظامی و تولید تسلیحات سیپری، گفت: «علیرغم درگیریهای اخیر، هزینههای نظامی ایران به دلیل مشکلات اقتصادی به صورت واقعی کاهش یافته است. با این حال، آمار رسمی تقریباً مطمئناً سطح واقعی هزینههای ایران را کمتر از حد واقعی نشان میدهد.
» او گفت: «ایران همچنین از درآمدهای نفتی خارج از بودجه برای تأمین مالی ارتش خود، از جمله تولید موشک و پهپاد، استفاده میکند. » در همین حال، بر اساس گزارش سیپری، هزینههای نظامی جهان در سال گذشته میلادی به ۲۸۸۷ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل از آن، افزایشی ۲.۹ درصدی را نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، هزینههای نظامی در ایالات متحده کاهش یافت، اما در اروپا ۱۴ درصد و در آسیا و اقیانوسیه ۸.۱ درصد افزایش یافت. بر اساس دادههای جدیدی که توسط سیپری منتشر شد، سه کشور نخست در هزینههای نظامی؛ ایالات متحده، چین و روسیه، در مجموع ۱۴۸۰ میلیارد دلار یا ۵۱ درصد از کل هزینههای جهانی را صرف کردند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد نیروهای آمریکایی به ۳۸ کشتی دستور دادهاند مسیر خود را تغییر دهند یا به بنادر ایران بازگردند. سنتکام همچنین با انتشار تصویری از یک ملوان آمریکایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که او در حال نظارت بر یک کشتی تجاری است؛ در شرایطی که نیروهای آمریکایی همچنان محاصره بنادر ایران را ادامه داده و مانع ورود و خروج کشتیها میشوند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت در حالی که اهداف اعلامشده اسرائیل در جنگ با حکومت ایران و متحدانش محقق نشده، نارضایتی عمومی از عملکرد دولت بنیامین نتانیاهو افزایش یافته و میتواند بر انتخابات پیشرو تاثیر بگذارد. به گزارش آسوشیتدپرس، جنگهای اخیر اسرائیل با حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن، از جمله حزبالله و حماس، برخلاف اهداف اعلامشده پیش نرفته و این موضوع جایگاه سیاسی نتانیاهو را در آستانه انتخابات متزلزل کرده است.
در آغاز کارزار مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در اوایل اسفند ماه، نتانیاهو هدف این عملیات را تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی، نابودی برنامههای هستهای و موشکی و فراهمسازی شرایط برای تغییر حکومت عنوان کرده بود. با این حال، اگر چه توان نظامی حکومت ایران آسیب دیده، این حکومت همچنان تهدیدی برای منطقه و مسیرهای حیاتی انرژی مانند تنگه هرمز محسوب میشود و سایر اهداف اعلامشده نیز تا زمان اعلام آتشبس در اواخر فروردین محقق نشده است.
رادونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با برنامه «۶۰دقیقه» شبکه خبری سیبیاس، مرد مهاجم به ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید را «فردی بسیار بیمار» دانست که «یک مسیحی معتقد بود و سپس ضدمسیحی شد و تغییرات زیادی در او رخ داد. » او در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه نگران شده بود، گفت: نگران نبودم. من زندگی را درک میکنم. ما در یک دنیای دیوانه زندگی میکنیم.
» ترامپ در مورد واکنش همسرش، ملانیا ترامپ، و اینکه آیا او ترسیده بود، گفت: «خب، نمیخواهم بگویم، و مردم دوست ندارند گفته شود که ترسیدهاند. اما مطمئناً، منظورم این است که چه کسی وقتی در چنین موقعیتی قرار میگیرد، نمیترسد؟ فکر میکنم در آن زمان او از قبل فهمیده بود که آن صحنه بیشتر شبیه یک گلوله است تا افتادن یک سینی
