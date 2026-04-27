گزارش جامع اعتمادی از تأثیرات شوکهای برونزا و تحولات ژئوپلتیک بر صنعت خودروی ایران، تحلیل ساختاری از بحران موجود و سناریوهای احتمالی آینده این صنعت را ارائه میدهد. با بررسی تغییرات بنیادین در اقتصاد کلان و افزایش شدید قیمت مواد اولیه، این گزارش به تحلیل نقطه شکست و تابآوری صنعت خودرو میپردازد.
در ماههای اخیر، صنعت خودرو ی ایران با تغییرات بنیادین در اقتصاد کلان و شوکهای برونزا ناشی از شرایط جنگی و التهابات ژئوپلتیک، وارد یک پیچ تاریخی و بحران ساختاری شده است.
این گزارش با ادغام دادههای پایه بهای تمام شده و مدلسازی مالی، اثر شوکها بر این صنعت را بررسی میکند و به تحلیل ظرفیت دوام و نقطه شکست آن میپردازد. پیش از بروز بحران اخیر، ساختار بهای تمام شده صنعت خودرو در یک حالت تعادل نسبی قرار داشت، اما وقوع شرایط جنگی این تعادل را به شدت مختل کرده است. به گزارش اعتماد، بهای سبد مواد اولیه با جهش ۶۰ درصد تا ۹۰ درصد مواجه شده است.
فولاد با سهم بیش از ۶۰ درصد از وزن خودرو و پلیمرها/مواد پتروشیمی با سهم ۱۵ درصد تا ۲۰ درصد از وزن خودرو، اکنون به پاشنه آشیل تبدیل شدهاند. افزایش نرخ ارز و قیمت تامین این مواد از بازار، که تحت تأثیر بازار جهانی و رقابتهای قیمتی شدید داخلی قرار دارد، باعث شده است حاشیه سود ناخالص قطعهسازان و خودروسازان به شدت کاهش یابد.
در حالت بهینه، حاشیه سود ناخالص قطعهسازان بین ۵ درصد تا ۱۲ درصد و خودروسازان بین ۳ درصد تا ۸ درصد بود، اما با تزریق شوک افزایش میانگین ۷۵ درصد در بهای نهادهها و افزایش ۴۵ درصد در دستمزدها، حاشیه سود ناخالص به سمت محدوده منفی حرکت کرده است. این «تورم فشار هزینه» با بالاترین ضریب ممکن در حال تخریب ترازنامهها است.
آسیبپذیری زنجیره تامین ارزی شرایط جنگی و پس از جنگ، تنها بر قیمت مواد داخلی اثر نگذاشته، بلکه دسترسی به قطعات وارداتی را نیز با چالش موجودیتی مواجه کرده است. قطعاتی نظیر ECU، سنسورهای خاص، قطعات الکترونیکی دقیق و برخی گیربکسها کاملا وابسته به واردات از چین، هند و هابهای تجاری مانند امارات هستند. در شرایط فعلی، ریسکهای بیمهای و لجستیکی باعث افزایش شدید هزینههای حمل شده است.
تحریمهای مالی مضاعف و نیاز به استفاده از مسیرهای غیرمستقیم (تراستیها در ترکیه و چین)، کارمزدهای انتقال یوان و دلار را به شدت افزایش داده است. از سویی، هزینه نهایی تامین قطعه وارداتی را بر اساس برخی دادهها بین ۶۰ درصد تا ۱۲۰ درصد افزایش داده است، که این ارقام فراتر از قیمتهای جهانی است. وابستگی شدید به کشورهای مورد نظر به این معناست که هر گونه تاخیر بهطور مستقیم منجر به اختلال خط تولید در تهران یا خراسان میشود.
ظرفیت انبارها آسیبپذیرترین و شکنندهترین حلقه این زنجیره، قطعهسازان کوچک و متوسط (SME) هستند که در خط مقدم این شوک قرار دارند. سرمایه در گردش قطعهسازان برای خرید مواد با حاشیه سود ۱۰ درصد طراحی شده است، نه برای تحمل پرش قیمتی ۱.۶ تا ۱.۹ در ورق سرد فولادی یا گرانولهای پلیمری. بانکها نیز در شرایط نااطمینانی فعلی، سیاست انقباضی در پیش گرفتهاند.
بر اساس استانداردهای حسابداری (به ویژه روش FIFO)، در خوشبینانهترین حالت، قطعهسازان تنها برای یک تا ۲.۵ ماه آینده موجودی مواد اولیه ارزانقیمت تاریخی در انبارهای خود دارند. چالش اصلی در اواخر خرداد یا اوایل تیر ۱۴۰۵ رخ خواهد داد. زمانی که انبارهای فعلی تخلیه شوند، خودروساز و قطعهساز مجبورند خریدهای جدید با نرخهای جهش یافته پس از جنگ وارد چرخه مصرف کنند. در این نقطه، فقط با نگاهی خوشبینانه میتوان گفت که شیفتهای کاری متوقف نمیشوند.
در غیر این صورت، پیشبینی میشود که یکسری از شیفتهای کاری متوقف شود. انسداد رگولاتوری در یک اقتصاد بازارمحور، شوکهای برونزا بلافاصله به مصرفکننده نهایی منتقل میشوند. اما در صنعت خودروی ایران، مانع بزرگی به نام «شورای رقابت و قیمتگذاری دستوری» وجود دارد. سیستم قیمتگذاری نهادهای تنظیمگر، مبتنی بر تورمهای بخشی گذشتهنگر است و در برابر یک شوک برونزای جنگی کاملا منسوخ و فلج عمل میکند.
برای خودروسازان بزرگ، نقطه سر به سر تولید روی ۶۰ درصد تا ۷۰ درصد ظرفیت اسمی تعریف شده است. عدم تناسب قیمت فروش با هزینه مواد اولیه باعث شده است صنعت وارد فاز زیان ساختاری شود. یعنی در حال حاضر، فروش هر یک واحد خودروی بیشتر، نه تنها هزینههای سربار را پوشش نمیدهد، بلکه منجر به تسریع سوختن نقدینگی و تخریب ارزش ویژه شرکت میشود.
خودروساز برای جبران، پرداخت به قطعهساز را به تاخیر میاندازد و این «اثر دومینو»، کل زنجیره را به سمت ورشکستگی میکشاند. سناریوسازی تابآوری با تلفیق دادههای کلان ناشی از محدودیتهای فزاینده واردات و مدلسازی آثار شوک هندسی مواد اولیه، چشمانداز صنعت خودرو برای ماههای پس از اردیبهشت ۱۴۰۵ در قالب سه سناریوی تحلیلی و پیوسته قابل بررسی است که هر یک پیامدهای ساختاری متفاوتی را برای زنجیره تامین و اقتصاد کلان به همراه خواهند داشت.
سناریوی اول: حفظ شرایط دستوری در سناریوی نخست که میتوان آن را سناریوی حفظ شرایط دستوری و اعمال فشار شدید یا همان «بحران ساختاری» نامید، فرض بر این است که نهادهای تنظیمگر از هرگونه اصلاح قیمتها امتناع ورزند، در حالی که هزینههای تامین مواد اولیه با رشد مداوم ۲۰ درصد تا ۳۰ درصد مواجه بوده و اختلالات لجستیکی در مسیر واردات تشدید شود. در چنین اتمسفری، زمان تابآوری سیستماتیک صنعت به شدت تقلیل یافته و به حداکثر یک تا دو ماه محدود خواهد شد.
پیامد محتوم این رویکرد آن است که با تخلیه کامل موجودی انبارهای استراتژیک قطعهسازان در اوایل فصل تابستان، بحران نقدینگی و سرمایه در گردش به نقطه جوش و غیرقابل بازگشت خود میرسد. در این شرایط، پدیده ورشکستگی زنجیرهای در میان قطعهسازان کوچک و متوسط که فاقد سپرهای مالی مستحکم هستند، با سرعتی بیسابقه آغاز میشود
