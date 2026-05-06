بررسی جامع نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره تهدیدات خاورمیانه، اعزام ناوگروه فرانسوی به دریای سرخ، هشدار اسرائیل درباره اهداف نظامی در ایران و تلاش‌های دیپلماتیک وزیر خارجه ایران در چین برای دستیابی به صلح منطقه‌ای.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک نشست اضطراری و غیرعلنی، به بررسی بحران‌های جاری در منطقه خاورمیانه پرداخت. این جلسه که با هدف بررسی تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی برگزار شد، به‌طور ویژه‌ای بر تنش‌های اخیر در تنگه هرمز و حملات صورت گرفته به امارات متحده عربی متمرکز بود.

ایالات متحده و متحدان عرب خود در خلیج فارس در تلاش هستند تا قطعنامه‌ای جامع برای تضمین آزادی کشتیرانی در یکی از حیاتی‌ترین آبراه‌های جهان به تصویب برسانند. در همین راستا، امارات متحده عربی با اعلام آمادگی کامل نظامی، بر بازدارندگی در برابر هرگونه تهدید احتمالی تأکید کرد و اعلام نمود که نیروهای دفاعی این کشور در بالاترین سطح هوشیاری قرار دارند تا از هرگونه نفوذ یا حمله احتمالی جلوگیری کنند.

همزمان، تحرکات نظامی در منطقه شتاب گرفته است؛ ارتش فرانسه اعلام کرد که ناوگروه هواپیمابر شارل دوگل را به سمت دریای سرخ و خلیج عدن گسیل داشته است. این اقدام که در هماهنگی با بریتانیا صورت می‌گیرد، نشان‌دهنده تلاش قدرت‌های غربی برای ایجاد یک حضور نظامی بازدارنده و آماده‌سازی برای مأموریت‌های احتمالی جهت صیانت از مسیرهای تجاری دریایی است.

این ناوگروه که پیش‌تر در شرق مدیترانه مستقر شده بود، اکنون با عبور از کانال سوئز، موقعیت استراتژیک جدیدی را برای واکنش به تحولات منطقه برگزیده است و می‌تواند برای چندین ماه در این منطقه عملیاتی بماند. در جبهه مقابل، اسرائیل با اتکا به روابط نزدیک میان بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ، موضع سخت خود را در قبال تهران حفظ کرده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که نتانیاهو به‌طور منظم از کاخ سفید به‌روزرسانی‌های امنیتی دریافت می‌کند و از رویکرد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی حمایت می‌کند. ایال زمیر، رئیس ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل، در بازدید از جنوب لبنان هشدار داد که ارتش این کشور فهرستی از اهداف استراتژیک در داخل خاک ایران را آماده کرده است تا در صورت گسترش درگیری‌ها، حملات دقیقی را اجرا کند.

زمیر تأکید کرد که هماهنگی‌های عملیاتی با ارتش ایالات متحده در بالاترین سطح قرار دارد و اسرائیل آماده است تا با بازگشت به یک کارزار نظامی گسترده، دستاوردهای پیشین خود را تعمیق بخشیده و توانمندی‌های رژیم ایران را به‌طور جدی تضعیف کند. این فضای متشنج نظامی در تضاد کامل با تلاش‌های دیپلماتیک است که در محورهای دیگر منطقه در جریان است و نشان می‌دهد که احتمال وقوع درگیری‌های پراکنده در خاورمیانه همچنان پابرجاست.

در حالی که تهدیدات نظامی افزایش یافته، جمهوری اسلامی تلاش می‌کند از طریق محورهای شرقی، فشارها را کاهش دهد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در سفر خود به پکن با وانگ یی، همتای چینی خود، دیدارهای سازنده‌ای داشت. عراقچی از پیشنهاد چهار ماده‌ای چین برای تقویت صلح و ثبات در منطقه استقبال کرد و ابراز امیدواری نمود که چین بتواند نقش مثبتی در توقف جنگ‌ها و پیشبرد صلح ایفا کند.

نکته کلیدی در این رایزنی‌ها، درخواست ایران برای حمایت چین از ایجاد یک ساختار امنیتی و توسعه‌ای جدید در منطقه پس از پایان درگیری‌ها است؛ ساختاری که بتواند هماهنگ‌کننده امنیت پایدار باشد. تحلیلگران بر این باورند که سفر عراقچی به پکن، پیش‌درآمدی برای دیدار ترامپ و شی جین‌پینگ در اواخر ماه اردیبهشت است و تهران قصد دارد پیش از این دیدار سرنوشت‌ساز، مواضع خود را از طریق میانجی‌گری چین تثبیت کند تا از فشار احتمالی واشینگتن در آینده بکاهد و راهکارهای جایگزین برای خروج از بن‌بست فعلی بیابد.

در مورد مذاکرات احتمالی میان تهران و واشینگتن، فضای متناقضی حاکم است. در حالی که برخی رسانه‌های آمریکایی از نزدیکی دو طرف به یک توافق کوتاه و یک‌صفحه‌ای برای پایان دادن به وضعیت جنگی خبر می‌دهند، منابع نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده‌اند که طرح پیشنهادی آمریکا حاوی بندهایی است که برای ایران غیرقابل‌قبول است.

همچنین، اجرای پروژه آزادی در تنگه هرمز باعث شد تا تهران برای مدتی بررسی‌های خود را بر روی طرح‌های پیشین متوقف کند، هرچند پس از تغییر موضع ترامپ، رایزنی‌ها دوباره از سر گرفته شده است. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، تأکید کرد که نظرات نهایی ایران پس از بررسی دقیق به طرف پاکستانی، به عنوان میانجی، منتقل خواهد شد.

با این حال، دونالد ترامپ در گفتگو با نیویورک‌پست، هرگونه احتمال مذاکرات رودررو در پاکستان را در زمان فعلی زودتر از موعد دانست. در نهایت، جنجال بر سر خروج اورانیوم غنی‌شده از ایران به اوج رسیده است؛ در حالی که آکسیوس از موافقت تهران با خروج ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی خبر داده بود، رسانه‌های رسمی ایران این ادعاها را کذب محض و تلاشی برای ایجاد شکاف داخلی توصیف کرده و تأکید کردند که موضوع خروج اورانیوم به‌طور قطعی و بازگشت‌ناپذیر از میز مذاکرات حذف شده است و هیچ توافقی در این زمینه صورت نگرفته است





شورای امنیت تنگه هرمز عباس عراقچی تنش‌های ایران و آمریکا امنیت خاورمیانه

