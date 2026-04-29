بحران مسکن در اروپا اکنون به شدت بر اجاره‌کنندگان و خانوارهای کم‌دریافت فشار می‌آورد. افزایش قیمت مسکن، رکود دستمزدها و کمبود زیرساخت‌ها باعث شده که میلیون‌ها نفر برای تهیه مسکن اساسی با مشکل مواجه شوند. این بحران به یک آزمون برای مدل اقتصادی اروپا تبدیل شده است و نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر و همکاری بین دولتها دارد.

بحران مسکن در اروپا دیگر فقط یک تهدید آینده نیست، بلکه اکنون به شدت بر افرادی فشار می‌آورد که کمترین توانایی پرداخت را دارند: اجاره‌کنندگان و خانوارهای کم‌دریافت.

در طول دهه گذشته، قیمت مسکن به طور قابل توجهی افزایش یافته است، در حالی که دستمزدها تقریبا ثابت مانده‌اند، که باعث شده میلیون‌ها نفر برای تهیه مسکن اساسی با مشکل مواجه شوند. این فشار به ویژه در جنوب اروپا شدیدتر است، جایی که افزایش اجاره، گردشگری بیش از حد و اجاره کوتاه‌مدت در شهرها باعث خروج مردم محلی و اعتراضات گسترده شده است. در عین حال، کمبود زیرساخت‌ها نیز یک چالش جدی است.

کشورهایی مانند آلمان و هلند اهداف ساخت مسکن را از دست داده‌اند و لیست انتظار برای مسکن اجتماعی همچنان در حال افزایش است، به طوری که برخی از خانواده‌ها تا ده سال در لیست انتظار هستند. اتحادیه اروپا برای سرمایه‌گذاری بیشتر و ساده‌سازی قوانین به منظور تقویت عرضه مسکن مقرون به صرفه تلاش می‌کند، اما دولتها هنوز در مورد میزان پیشرفت اختلاف نظر دارند.

این بحران دیگر فقط به مسکن محدود نمی‌شود؛ بلکه در حال تبدیل شدن به یک آزمون برای مدل اقتصادی اروپا و ثبات اجتماعی است. پس چه کسانی باید مسئول پرداخت هزینه‌های تعمیر آن باشند؟ و چگونه؟ در برنامه «حلقه»، دو عضو پارلمان اروپا روبرو می‌شوند: دیرک گوتینک از حزب EPP هلند، نایب رئیس کمیته ویژه بحران مسکن در اتحادیه اروپا، و ماریا اوهیسالو از حزب سبزها فنلاند، وزیر سابق مسکن این کشور.

با توجه به افزایش سریع قیمت انرژی، ساخت خانه‌ها بسیار گران‌تر شده است، که وظیفه هموار کردن راه برای سیاست مسکن را در اروپا پیچیده‌تر می‌کند. مشکل دیگر، عامل جمعیت‌شناسی است. جوانان هنوز با والدین خود زندگی می‌کنند زیرا نمی‌توانند خانه‌ای پیدا کنند، و متوسط سن آنها در جنوب اروپا بیش از 30 سال است. مسکن یک صلاحیت انحصاری اتحادیه نیست، اما یک بحران مشترک است که بسیاری از مردم در سراسر اروپا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

و مهمتر از همه، این بحران به خودی خود حل نمی‌شود.

«حلقه» را می‌توانید در تلویزیون یورونیوز یا در پخش کننده بالا تماشا کنید و نظرات خود را با نوشتن به thering@euronews.com برای ما ارسال کنید





بحران مسکن اروپا اجاره‌کنندگان مسکن اجتماعی اتحادیه اروپا

United States Latest News, United States Headlines