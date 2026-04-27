این گزارش به بررسی بحران جاری در تنگه هرمز و تأثیرات آن بر تجارت دریایی و دریانوردان پرداخته و همچنین تحلیل هزینههای نظامی در خاورمیانه و جهان را ارائه میدهد. در این گزارش، افزایش هزینههای نظامی در اروپا و آسیا، کاهش هزینههای نظامی ایران به دلیل مشکلات اقتصادی و تأثیرات جنگهای منطقهای بر سیاست داخلی اسرائیل مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش سازمان ملل، محاصره کشتیها در تنگه هرمز در پی درگیری میان آمریکا و حکومت ایران، نشان داده است که تجارت دریایی و دریانوردان بهطور فزایندهای به ابزار فشار در منازعات ژئوپلیتیک تبدیل شدهاند.
بر اساس این گزارش، بحران جاری در تنگه هرمز که در پی تشدید تنشها میان ایالات متحده و حکومت ایران شکل گرفته، ضعفهای ساختاری در امنیت کشتیرانی جهانی را برجسته کرده و هزاران دریانورد را در شرایطی پرخطر گرفتار کرده است. از زمان آغاز درگیریها با حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع حکومت در ایران در اسفند ماه، حدود ۲۰ هزار دریانورد در نزدیک به ۲ هزار کشتی در خلیج فارس سرگردان ماندهاند و قادر به عبور ایمن از این گذرگاه حیاتی نیستند.
آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، در گفتوگو با سایت خبری سازمان ملل تاکید کرد این بحران نشان میدهد کشتیها و خدمه آنها در مناطق درگیری «بسیار آسیبپذیر» هستند و اغلب به ابزار فشار در رقابتهای ژئوپلیتیک تبدیل میشوند. او گفت: «کشتیهای تجاری بدون توجیه هدف قرار گرفته، توقیف یا مورد حمله قرار گرفتهاند و این موضوع نشان میدهد آزادی کشتیرانی تا چه حد شکننده است.
» موسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم، سیپری، در گزارش خود درباره هزینههای نظامی در خاورمیانه نوشت که علیرغم درگیریهای مداوم و رقابتهای منطقهای، این هزینهها ثابت مانده است. بر اساس این گزارش، هزینههای نظامی در خاورمیانه در سال گذشته میلادی به حدود ۲۱۸ میلیارد دلار رسید که تنها یک دهم درصد بیشتر از سال ۲۰۲۴ است.
این موسسه اشاره کرد که علاوه بر اسرائیل، اکثر کشورهای بزرگ هزینهکننده در منطقه که دادههای آنها در دسترس است، هزینههای خود را افزایش دادهاند. سیپری افزود هزینههای نظامی اسرائیل ۴.۹ درصد کاهش یافت و به ۴۸.۳ میلیارد دلار رسید که نشان دهنده کاهش شدت جنگ در غزه در طول سال ۲۰۲۵ پس از توافق آتشبس با حماس در ژانویه ۲۰۲۵ است.
این گزارش میگوید: هزینههای نظامی ترکیه در سال گذشته میلادی با ۷.۲ درصد افزایش به ۳۰ میلیارد دلار رسید که بخشی از آن به دلیل عملیات نظامی مداوم آن در عراق، سومالی و سوریه است. موسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم در مورد هزینههای نظامی در جمهوری اسلامی اشاره کرد که این هزینهها در سال ۲۰۲۵، برای دومین سال متوالی کاهش یافت و با ۵.۶ درصد کاهش به ۷.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسید.
البته سیپری تاکید کرد: «این کاهش به دلیل تورم سالانه بالای ۴۲ درصد بود و از نظر اسمی، هزینهها در واقع افزایش یافت. » در همین حال، بر اساس گزارش سیپری، هزینههای نظامی جهان در سال گذشته میلادی به ۲۸۸۷ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل از آن، افزایشی ۲.۹ درصدی را نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، هزینههای نظامی در ایالات متحده کاهش یافت، اما در اروپا ۱۴ درصد و در آسیا و اقیانوسیه ۸.۱ درصد افزایش یافت. بر اساس دادههای جدیدی که توسط سیپری منتشر شد، سه کشور نخست در هزینههای نظامی؛ ایالات متحده، چین و روسیه، در مجموع ۱۴۸۰ میلیارد دلار یا ۵۱ درصد از کل هزینههای جهانی را صرف کردند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد نیروهای آمریکایی به ۳۸ کشتی دستور دادهاند مسیر خود را تغییر دهند یا به بنادر ایران بازگردند. سنتکام همچنین با انتشار تصویری از یک ملوان آمریکایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که او در حال نظارت بر یک کشتی تجاری است؛ در شرایطی که نیروهای آمریکایی همچنان محاصره بنادر ایران را ادامه داده و مانع ورود و خروج کشتیها میشوند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت در حالی که اهداف اعلامشده اسرائیل در جنگ با حکومت ایران و متحدانش محقق نشده، نارضایتی عمومی از عملکرد دولت بنیامین نتانیاهو افزایش یافته و میتواند بر انتخابات پیشرو تاثیر بگذارد. به گزارش آسوشیتدپرس، جنگهای اخیر اسرائیل با حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن، از جمله حزبالله و حماس، برخلاف اهداف اعلامشده پیش نرفته و این موضوع جایگاه سیاسی نتانیاهو را در آستانه انتخابات متزلزل کرده است.
در آغاز کارزار مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در اوایل اسفند ماه، نتانیاهو هدف این عملیات را تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی، نابودی برنامههای هستهای و موشکی و فراهمسازی شرایط برای تغییر حکومت عنوان کرده بود. با این حال، اگر چه توان نظامی حکومت ایران آسیب دیده، این حکومت همچنان تهدیدی برای منطقه و مسیرهای حیاتی انرژی مانند تنگه هرمز محسوب میشود و سایر اهداف اعلامشده نیز تا زمان اعلام آتشبس در اواخر فروردین محقق نشده است
