افشای نگرانی بایرن مونیخ از سلامت جمال موسیالا و درخواست کاهش دستمزد وی با واکنش شدید فیفپرو مواجه شد. بررسی اثرات این بحران بر آینده فوتبال آلمان و رئال مادرید.

بیانیه‌های اخیر کارل هاینتس رومانیگه، مدیرعامل سابق و عضو فعلی هیات نظارت باشگاه بایرن مونیخ ، موجی از نگرانی و جنجال را در میان مقامات این باشگاه آلمانی و لیگ بوندس‌لیگا ایجاد کرده است. رومانیگه پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل کلن، در مصاحبه‌ای با شبکه اسکای اشاره کرد که احتمال بازگشت جمال موسیالا به سطح عملکرد درخشان گذشته، به دلیل اختلال عملکرد عصبی، بسیار کم است. این اظهارات مستقیماً با قرارداد چند میلیون یورویی ستاره جوان تیم و انتظارات باشگاه برای حفظ ثبات مالی در تضاد قرار دارد.

شرایط پزشکی موسیالا و فشار مالی بر بایرن

جمال موسیالا، بازیکن بیست و سه ساله آلمانی، در فوریه ۲۰۲۵ قراردادی را امضا کرد که آن زمان بزرگ‌ترین توافق در تاریخ باشگاه محسوب می‌شد. بر اساس گزارش‌ها، دستمزد سالانه او بیش از ۲۵ میلیون یورو برآورد می‌شود که معادل حدود ۷۰ هزار یورو در روز است. رومانیگه صراحتاً بیان کرد که نگران‌کننده‌ترین جنبه مسئله، احتمال ابتلای موسیالا به حملات کوتاه تشنج غیابی ناشی از اختلال عصبی است که ممکن است بازگشت پایدار او به میدانی که بارها در آن بدرخشیده را دشوار سازد. مدیران باشگاه امیدوارند که موسیالا با درک شرایط فعلی، از بخشی از این دستمزد کلان صرف‌نظر کند تا باشگاه در این دوران حساس متحمل فشار مالی نشود.

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واکنش‌های استراتژیک مدیران و فیفپرو

اولی هوینس، مدیر اسطوره باشگاه که ۷۴ سال سن دارد، نخستین مقامی بود که این موضوع را در برنامه رادیویی "سونتاگس‌اشتامتیش" مطرح کرد و تصریح نمود که پرداخت چنین مبالغ سنگینی در شرایط بیماری غیرممکن به نظر می‌رسد. هوینس معتقد است نه موسیالا قصد ترک باشگاه را دارد و نه تیم دیگری در این وضعیت حاضر به خرید او خواهد شد. از سوی دیگر، اتحادیه جهانی بازیکنان فوتبال (فیفپرو) با انتشار بیانیه‌ای رسمی، این اظهارات را یک راهبرد هماهنگ‌شده برای اعمال فشار روانی بر بازیکن و نمایندگان او پیش از مذاکرات آینده خواند. فیفپرو تاکید کرد که نامشخص بودن آینده سلامت یک بازیکن، به‌ویژه در دوران نقاهت، می‌تواند تاثیر مخربی بر سلامت روان او بگذارد و خواستار خصوصی بودن بحث‌های قرارداد شد.

پیامدهای درمانی و رکوردهای درخشان

از منظر پزشکی، زمانی که بیماری موسیالا با دارو کنترل می‌شود، عوارض جانبی درمان مانع از بازی مداوم در بالاترین سطح می‌گردد و تغییر داروها نیز احتمال بازگشت حملات عصبی را افزایش می‌دهد. این وضعیت در حالی است که موسیالا از سال ۲۰۱۹ پس از پیوستن به آکادمی بایرن مونیخ از چلسی، به یکی از آینده‌دارترین بازیکنان اروپا تبدیل شد. آمارهای او نشان می‌دهد که او در ۲۳۶ مسابقه برای بایرن مونیخ موفق به ثبت ۷۱ گل و ۴۶ پاس گل شده است. همچنین عملکرد بین‌المللی او در ۴۶ بازی برای تیم ملی آلمان با ۱۰ گل ثبت شده است، رکوردهایی که ارزش بالای قرارداد او را توجیه می‌کردند.

افشاگری‌های رئال مادرید و حمله به لالیگا

همزمان با این بحران، فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید، در مجمع اعضای باشگاه پرونده حساس نگریرا را باز کرد و ادعاهای سنگینی علیه لالیگا مطرح نمود. پرز اعلام کرد که بارسلونا بیش از هشت میلیون یورو به نفر دوم ساختار داوری پرداخت کرده است تا اطمینان حاصل شود تصمیمی علیه این تیم گرفته نمی‌شود. او این موضوع را تقلبی عظیم دانست و تاکید کرد که رئال مادرید تنها باشگاهی است که به عنوان طرف دعوا وارد شده و مجبور به شکایت در یوفا شده است زیرا لالیگا اختیار انضباطی لازم را ندارد.

تخاصم مستقیم پرز با خاویر تباس

رئیس رئال مادرید انتقادات تندی را نسبت به خاویر تباس، رئیس لالیگا، متوجه کرد و او را به عبور از مرزهای اخلاقی متهم نمود. پرز اشاره کرد که مقایسه باشگاه او با تبلیغات گوبلز توهینی به میلیون‌ها هوادار و قربانیان نازیسم است و این اظهارات را نفرت‌انگیز خواند. او افزود که شکایتی علیه تباس به شورای عالی ورزش اسپانیا تقدیم کرده است و تأکید نمود که تا مشخص شدن تمام مسئولیت‌ها دست از پیگیری قضایی برنخواهد داشت. پرز همچنین نموداری را ارائه داد که ادعا می‌کرد امتیازات ناعادلانه دریافتی بارسلونا حتی پیش از سال ۲۰۰۱ را نشان می‌دهد و اعلام کرد که پرونده نگریرا را فراموش نخواهند کرد.