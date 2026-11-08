تحلیل کارشناسان درباره تاثیر تراستی‌های نفتی بر اقتصاد ایران و پیشنهادات برای رسمی‌سازی فروش و مدیریت درآمدهای ارزی در گزارش تحلیلی اخیر.

در یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵، همزمان با بررسی روزانه قیمت‌های بازار، از جمله قیمت کوییک و جدول‌های قیمت خودروهای سایپا و طلا و سکه، دغدغه عمیق‌تری در سطح سیاست‌گذاری کلان اقتصاد ایران مطرح است. سوال اصلی این است که آیا شبکه واسطه‌های نفتی که روزگاری راهکاری موقت برای دور زدن تحریم‌ها بودند، اکنون به مانعی جدی برای مدیریت منابع ارزی کشور تبدیل شده‌اند. افزایش ابهامات درباره درآمدهای نفتی و دشواری نظارت بر عملکرد این واسطه‌ها، ضرورت بازنگری فوری در الگوی فعلی فروش نفت را بیش از پیش نشان می‌دهد.

سیر تحول شبکه تراستی و ناکارآمدی ساختار واسطه‌ای

نقش گسترده تراستی‌ها در فروش نفت ایران، پیامد مستقیم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی است. دسترسی دشوار به شبکه بانکی جهانی و مشکلات حمل‌ونقل، بستر را برای شکل‌گیری این ساختارها فراهم کرد. اگرچه این واسطه‌ها در برخی دوره‌ها به تداوم صادرات کمک کردند، اما استفاده طولانی‌مدت از آن‌ها جایگزین اصلاح روابط رسمی تجاری شده است. گزارش‌های اخیر درباره واگذاری ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی، پرسش‌های جدی درباره تضامین مالی و نحوه انتخاب طرف‌های معامله ایجاد کرده است.

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تحلیل مجید شاکری درباره فروش متمرکز و مناسبات چین

مجید شاکری، پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل، فروش نفت را به ساختار پرداخت و مناسبات اقتصادی ایران و چین پیوند می‌زند. او معتقد است بدون رسمی و متمرکز شدن فروش نفت به چین و تنوع مبادی واردات، امکان ایجاد ساختار پرداخت رسمی وجود ندارد. وقتی فروش از طریق واسطه‌های متعدد انجام شود، درآمدها لزوماً به منابع قابل مدیریت بانک مرکزی تبدیل نمی‌شوند. بخشی از این منابع ممکن است به صورت تهاتر یا پرداخت به اشخاص ثالث مورد استفاده قرار گیرد.

پیامدهای سیاسی تراستی‌ها و جایگاه دولت مرکزی

یکی از نکات حیاتی که کارشناسان درباره تراستی‌های نفتی مطرح می‌کنند، پیامدهای سیاسی این ساختار است. مجید شاکری اشاره می‌کند که بدون فروش رسمی و متمرکز، اولویت آمریکا ممکن است مذاکره با تراستی‌ها به جای دولت مرکزی باشد. این تمرکز منابع مالی در اختیار شبکه‌های واسطه، می‌تواند میان مسئولیت قانونی دولت و میزان اختیار عملی آن فاصله ایجاد کند. هرچه سهم واسطه‌ها افزایش یابد، اهمیت آن‌ها در مناسبات تجاری بیشتر می‌شود.

نگاه حسین راغفر به فساد و شفافیت در قراردادهای نفتی

حسین راغفر، اقتصاددان، مسئله تراستی‌ها را به ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی و نفوذ شبکه‌های غیررسمی مرتبط می‌داند. او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا، بر نبود شفافیت در قراردادهای نفتی و انتخاب طرف‌های تجاری به عنوان زمینه‌های بروز فساد تاکید کرده است. اگر نحوه انتخاب واسطه‌ها و سقف اعتبارات روشن نباشد، تغییر اشخاص به تنهایی تضمین‌کننده اصلاح ساختار نیست. تمرکز بر تخلفات واسطه‌ها نباید جایگزین بررسی مسئولیت نهادهای صادرکننده مجوز شود.

راهکار رسمی‌سازی و آینده مدیریت منابع ارزی کشور

راه‌حل پیشنهادی کارشناسان، عبور از تغییرات سطحی و حرکت به سمت رسمی‌سازی و تمرکز مدیریت فروش نفت است. این تغییر می‌تواند آثار فراتر از اقتصاد، به مناسبات سیاسی و بین‌المللی ایران گسترش یابد. ایجاد ساختارهای پرداخت قابل اتکا و بازنگری در الگوی فروش، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ منافع اقتصادی کشور در بلندمدت است. صرفا افزایش نظارت بر واسطه‌ها کافی نیست و باید به سمت ایجاد ساختارهای شفاف حرکت کرد.