تحلیلی جامع از تنش‌های اخیر میان ایران و امارات متحده عربی بر اثر اتهامات دخالت نظامی ابوظبی در جنگ علیه ایران و سفر محرمانه نتانیاهو، به همراه بررسی وضعیت بحرانی توزیع بنزین و تضاد اظهارات مسئولان دولت در مورد کمبود سوخت.

روابط دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی در پی افشای گزارش‌هایی مبنی بر همکاری‌های امنیتی و نظامی گسترده میان ابوظبی و تل‌آویو، وارد مرحله‌ای از تنش شده است که پیش از این کمتر دیده شده بود.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در جریان حضور در اجلاس بریکس در شهر دهلی‌نو، با لحنی تند و صریح، امارات متحده عربی را به ایفای نقش مستقیم و فعال در جنگ علیه ایران متهم کرد. او با اشاره به اینکه امارات اجازه داده است از خاک خود برای شلیک توپخانه و استقرار تجهیزات نظامی علیه ایران استفاده شود، این کشور را شریک فعال در جنگ توصیف کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌هایی درباره سفر محرمانه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به امارات در جریان درگیری‌های اخیر منتشر شده است. اگرچه وزارت خارجه امارات این دیدارها را تکذیب کرده و مدعی است روابطش با اسرائیل تنها در چارچوب توافق‌های ابراهیم و به صورت علنی است، اما زیو آگمون، از نزدیکان نتانیاهو، با تایید این سفر تاریخی، مدعی شد که نخست‌وزیر اسرائیل در ابوظبی با استقبالی در سطح پادشاهان مواجه شده است.

علاوه بر این، گزارش‌های وال‌استریت ژورنال از سفرهای محرمانه دیوید بارنئا، رئیس موساد، به امارات برای هماهنگی‌های جنگی حکایت دارد که نشان‌دهنده عمق نفوذ و همکاری‌های امنیتی میان این دو کشور است. در کنار اتهامات رسمی وزارت خارجه، چهره‌های سیاسی دیگری مانند منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین، و علی مطهری، نایب‌رییس سابق مجلس نیز موضع‌های تندی گرفته‌اند.

متکی با تاکید بر اینکه برخی از پهپادهای مهاجم به خاک ایران متعلق به امارات بوده‌اند، اعلام کرد که دیگر حجتی برای کشورهای منطقه باقی نمانده و تهران علیرغم عدم صداقت همسایگان، همواره حسن همسایگی را رعایت کرده است. از سوی دیگر، علی مطهری معتقد است که امارات در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس بیشترین خصومت را با ایران دارد و اتکای شدید ابوظبی به حمایت‌های نظامی و سیاسی ایالات متحده آمریکا، باعث شده است تا این کشور به ابزاری در دست اسرائیل برای فشار بر تهران تبدیل شود.

شواهد میدانی از جمله گزارش‌های بلومبرگ درباره حملات به پالایشگاه نفتی جزیره لاوان و بندر عسلویه، و همچنین خبر ارسال سامانه‌های پدافندی گنبد آهنین اسرائیل به امارات، این فرضیه را تقویت می‌کند که همکاری‌های نظامی تل‌آویو و ابوظبی از سطح دیپلماتیک فراتر رفته و به عملیات‌های مشترک علیه زیرساخت‌های حیاتی ایران منجر شده است. در حالی که ایران در جبهه خارجی با این تنش‌های شدید دست و پنجه نرم می‌کند، در داخل کشور نیز بحران توزیع سوخت و بنزین به شدت تشدید شده است.

گزارش‌های دریافتی از شهروندان در تهران، کرج و سایر شهرهای بزرگ نشان می‌دهد که سهمیه‌بندی‌های غیررسمی و نظارت‌نشده، خرید بنزین آزاد را به تجربه‌ای پرهزینه و تحقیرآمیز تبدیل کرده است. بسیاری از مردم گزارش داده‌اند که برخی متصدیان جایگاه‌ها تنها در صورت پرداخت مبلغی بیشتر به صورت نقدی و مستقیم به خودشان، بنزین عرضه می‌کنند و حتی در آن صورت نیز مقدار عرضه را به شدت محدود کرده‌اند.

تضاد در اظهارات مقامات دولتی، سردرگمی مردم را بیشتر کرده است؛ در حالی که محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، مدعی بود که نگرانی در تامین و توزیع سوخت وجود ندارد، مسعود پزشکیان، رئیس دولت، و اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی، از وجود کمبودها و آسیب دیدن زیرساخت‌های شبکه گاز و سوخت خبر دادند. سقاب اصفهانی صراحتا اعلام کرد که به دلیل آسیب‌های وارده در جریان جنگ، ظرفیت تولید بنزین کاهش یافته و کشور برای یک تا دو سال آینده چاره‌ای جز صرفه‌جویی شدید نخواهد داشت.

این وضعیت در استان هرمزگان و شهر بندرعباس به اوج خود رسیده است، به طوری که صف‌های طولانی بنزین و قیمت‌های exorbitant در بازار سیاه، منجر به اعتراضات پراکنده شده و نمایندگان مجلس خواستار اختصاص سهمیه‌های ویژه برای این مناطق گرمسیری شده‌اند تا از هرج و مرج بیشتر جلوگیری شود





