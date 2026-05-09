بررسی جامع تحولات امنیتی در بحرین، فاجعه مدرسه میناب، تهدیدات اسرائیل در لبنان و تلاشهای دیپلماتیک روسیه و امارات برای جلوگیری از گسترش جنگ در خاورمیانه.
وزارت کشور بحرین در بیانیهای رسمی اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور موفق شدند یک شبکه گسترده جاسوسی را که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در ارتباط بود، شناسایی و متلاشی کنند.
در این عملیات امنیتی، ۴۱ نفر از اعضای این شبکه بازداشت شدهاند که اتهامات آنها شامل جاسوسی برای نهادهای خارجی و ابراز همدلی با حملات نظامی ایران است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که بحرین از زمان آغاز درگیریهای گسترده در خاورمیانه، رویکردی بسیار سختگیرانه در برابر افرادی که از جمهوری اسلامی حمایت میکنند، در پیش گرفته است.
برای نمونه، در ماه گذشته، این کشور تابعیت ۶۹ نفر را به دلیل حمایت از ایران سلب کرد و حتی در محیط پارلمان نیز تصفیههای سیاسی صورت گرفت و سه نماینده به دلیل مخالفت با فرمانهای سلطنتی در مورد پروندههای تابعیت از مجلس اخراج شدند. این تحولات نشاندهنده عمق شکافهای سیاسی و امنیتی در منطقه است که در آن هرگونه ارتباط با ایران به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی بحرین تلقی میشود و منجر به برخوردهای شدید قضایی و امنیتی میگردد.
در همین حال، توجهات جهانی به پرونده تراژیک حمله به یک مدرسه در شهر میناب جلب شده است. این حمله که در نخستین روزهای جنگ مشترک ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه ایران رخ داد، منجر به کشته شدن دستکم ۱۲۰ دانشآموز و ۲۶ معلم شد. این فاجعه انسانی که در یک مجموعه آموزشی دخترانه و پسرانه در جنوب ایران به وقوع پیوست، موجی از انتقادات بینالمللی را برانگیخت.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد که تحقیقات درباره این حمله همچنان ادامه دارد و نتایج آن پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد. با این حال، گزارشهای رسانهای پیشین اشاره داشتند که به دلیل نزدیکی این مدرسه به یکی از پایگاههای دریایی سپاه پاسداران، احتمالاً این مرکز آموزشی توسط موشکهای آمریکایی هدف قرار گرفته است.
این موضوع بحثهای جدی را در مورد قوانین جنگ و حفاظت از اماکن غیرنظامی در درگیریهای نظامی مدرن ایجاد کرده است و فشارها بر واشینگتن برای ارائه پاسخهای شفاف در مورد این کشتار افزایش یافته است تا مشخص شود آیا این حمله یک خطای استراتژیک بوده یا بخشی از یک برنامه نظامی گستردهتر. از سوی دیگر، تنشها در جبهه شمال به شدت افزایش یافته و ارتش اسرائیل با صدور دستورات تخلیه گسترده برای ساکنان ۹ شهر و روستا در جنوب لبنان، هشدار داده است که عملیات نظامی شدیدی را در این مناطق آغاز خواهد کرد.
این مناطق شامل مکانهایی چون طیر دبا، العباسیه، برج رحال، معروب، باریش، ارزون، جناتا در منطقه صور و همچنین الزراریه و عین بعل هستند. ارتش اسرائیل در پیامهایی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، صراحتاً اعلام کرد که هر فردی که از این مناطق تخلیه نشود، جان خود را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد.
این هشدارها نشاندهنده احتمال وقوع یک تهاجم زمینی یا حملات هوایی گسترده در جنوب لبنان است که میتواند منجر به موج جدیدی از آوارگان و تلفات غیرنظامی در این منطقه شود و در نهایت، درگیریها را به سطحی گستردهتر از آنچه تاکنون شاهد بودهایم برساند و ثبات شکننده در مرزهای لبنان را به طور کامل از بین ببرد. در سطح دیپلماتیک، تلاشهایی برای مهار این بحران در جریان است.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در تماسی تلفنی با عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات متحده عربی، به بررسی وضعیت بحرانی تنگه هرمز پرداخت. روسیه در این رایزنیها بر لزوم حمایت از مذاکرات میان ایران و آمریکا تاکید کرده و هشدار داده است که ازسرگیری درگیریهای نظامی میتواند ثبات منطقه را به کلی نابود کند.
مسکو معتقد است که هرگونه تشدید تنش در تنگه هرمز نه تنها منجر به تلفات انسانی بیشتر در ایران و کشورهای همسایه میشود، بلکه زیرساختهای حیاتی منطقه را نیز هدف قرار میدهد. دو کشور روسیه و امارات توافق کردند که برای هماهنگسازی مواضع مختلف و دستیابی به یک راهحل پایدار و بلندمدت، تماسهای خود را ادامه دهند تا از تبدیل شدن خاورمیانه به یک میدان جنگ تمامعیار جلوگیری کنند و مسیرهای دیپلماتیک را جایگزین تقابلهای نظامی نمایند.
در نهایت، پیامدهای این جنگ تنها به خاورمیانه محدود نشده و در حال تغییر دادن معادلات ژئوپلیتیک جهانی است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بسیاری از کشورهای اروپایی و متحدان سنتی ایالات متحده در حال بازنگری در روابط خود با واشینگتن هستند. این بازنگری ناشی از نارضایتی اروپا از رویکرد تهاجمی آمریکا در قبال ایران و ترس از پیامدهای اقتصادی و امنیتی این درگیریها است.
اروپا که همواره به دنبال دیپلماسی و جلوگیری از جنگ در منطقه بوده، اکنون با چالشی جدی روبروست تا میان وفاداری به پیمان ناتو و حفظ منافع استراتژیک خود در خاورمیانه تعادل ایجاد کند. این وضعیت نشان میدهد که سیاستهای فعلی ایالات متحده ممکن است در بلندمدت منجر به تضعیف ائتلافهای غربی شود و قدرتهای منطقهای را به سمت محورهای جدیدی سوق دهد که در آن نقش آمریکا به عنوان رهبر بیچون و چرای جهان کاهش یابد
