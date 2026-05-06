بررسی جامع جنگ اخیر میان آمریکا، اسرائیل و ایران، پیامدهای اقتصادی مسدود شدن تنگه هرمز و جزئیات یادداشت تفاهم احتمالی برای پایان درگیری‌ها.

جنگ ویرانگر میان ائتلاف ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران که از نهم اسفند سال ۱۴۰۴ آغاز شد، یکی از تکان‌دهنده‌ترین رویدادهای سیاسی و نظامی اخیر در منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود.

این درگیری‌ها که با حملات گسترده و هدفمند آغاز گشت، منجر به حذف شماری از کلیدی‌ترین و عالی‌رتبه‌ترین مقامات حکومت ایران، از جمله علی خامنه‌ای شد و ساختار سیاسی ایران را با چالشی بی‌سابقه مواجه کرد. پس از چهل روز نبردهای شدید، تهران و واشنگتن در یک توافق اولیه بر سر آتش‌بسی دو هفته‌ای به تفاهم رسیدند. اما این آرامش شکننده تنها یک استراحت کوتاه بود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در لحظات پایانی این آتش‌بس، اعلام کرد که به دلیل فشارهای دیپلماتیک و درخواست‌های مقام‌های پاکستانی، تصمیم گرفته است تا از سرگیری احتمالی حملات نظامی را به طور موقت متوقف کرده و مدت زمان آتش‌بس را تمدید کند تا فرصتی برای مذاکرات فراهم شود. در این میان، یکی از بحرانی‌ترین نقاط تنش، کنترل بر تنگه هرمز بود.

جمهوری اسلامی ایران از زمان شروع درگیری‌ها، این آب‌راه حیاتی و استراتژیک بین‌المللی را مسدود کرد تا فشار اقتصادی بر کشورهای غربی و متحدانشان افزایش یابد. این اقدام باعث شد تا قیمت جهانی نفت به شدت افزایش یابد و اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان، از جمله قدرت‌های بزرگی مانند چین، دچار تلاطم شدید شود.

دونالد ترامپ در پیام‌هایی در شبکه تروث سوشال اشاره کرد که اگر ایران پیشنهادهای جدید واشنگتن را بپذیرد، عملیاتی که او آن را خشم حماسی نامیده بود و محاصره دریایی شدید ایران به پایان خواهد رسید. او هشدار داد که در صورت عدم پذیرش این شرایط، بمباران‌های گسترده‌تری با شدتی بسیار بالاتر از حملات قبلی آغاز خواهد شد.

از سوی دیگر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شده بود که اهداف عملیاتی ایالات متحده محقق شده است، اما ترامپ همچنان بر لزوم یک توافق جامع برای بازگشایی تنگه هرمز تاکید داشت. نقش میانجی‌گران در این بحران بسیار برجسته بود. شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، به عنوان یکی از پل‌های ارتباطی اصلی میان تهران، واشنگتن و ریاض، تلاش‌های گسترده‌ای را برای دستیابی به صلح به کار بست.

او از تصمیم ترامپ برای توقف پروژه آزادی، که طرحی برای اسکورت کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بود، قدردانی کرد و معتقد بود که همکاری میان پاکستان، عربستان سعودی و محمد بن سلمان می‌تواند ثبات را به منطقه بازگرداند. همزمان، در پکن، وانگ یی وزیر امور خارجه چین در دیداری با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، بر ضرورت برقراری یک آتش‌بس جامع و فوری تاکید کرد.

چین که به شدت از افزایش قیمت سوخت و اختلال در زنجیره تامین انرژی آسیب دیده بود، هرگونه ازسرگیری درگیری‌ها را غیرقابل قبول دانست و ایران را به بازگشت به میز مذاکرات دعوت کرد. در نهایت، گزارش‌های منتشر شده توسط وب‌سایت اکسیوس حاکی از آن است که واشنگتن و تهران به یک یادداشت تفاهم تک‌صفحه‌ای نزدیک شده‌اند.

این سند که شامل ۱۴ بند کلیدی است و توسط نمایندگانی چون استیو ویتکاف و جرد کوشنر پیش برده می‌شود، چارچوبی برای پایان جنگ و آغاز مذاکرات هسته‌ای گسترده‌تر ارائه می‌دهد. محورهای اصلی این توافق احتمالی شامل تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران، لغو تحریم‌های اقتصادی سخت‌گیرانه، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های آمریکا و کاهش محدودیت‌های تردد در تنگه هرمز است.

اگرچه هنوز توافق نهایی حاصل نشده و سرنوشت این روند به پاسخ‌های ایران در بازه زمانی ۴۸ ساعت آینده بستگی دارد، اما بازار جهانی نفت با شنیدن خبر نزدیک شدن به این توافق، واکنش مثبت نشان داده و قیمت‌ها کاهش یافت. یک مهلت ۳۰ روزه برای نهایی کردن جزئیات پیش‌بینی شده است که در صورت شکست، احتمال بازگشت به گزینه نظامی و تشدید درگیری‌ها بسیار زیاد خواهد بود





