گزارشی از وزارت خارجه آمریکا به قلم تام بیتمن، چالش‌های تفسیر و پیش‌بینی سخنان رئیس جمهور در خصوص ایران را بررسی می‌کند. تمرکز بر فشارهای رسانه‌ای، جلسات خبری کنترل‌شده پنتاگون و واکنش‌های حقوقدانان بین‌المللی به تهدیدات جنگی.

هفته پیش، جهان نظاره‌گر مواضع پرتنش رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران بود. سخنان تهدیدآمیز دونالد ترامپ مبنی بر نابودی تمدن ایران در صورت عدم توافق بر سر آتش‌بس، نفس‌ها را در ایران و کشورهای منطقه حبس کرد. تام بیتمن، خبرنگار بی‌بی‌سی در وزارت خارجه آمریکا، در گزارشی تجربه‌های خود از دنبال کردن این تحولات و دشواری تفسیر سخنان مقامات ارشد واشنگتن را بازگو می‌کند.

وی تاکید دارد که جنگ و تبلیغات همواره بخشی جدایی‌ناپذیر از درگیری‌ها بوده‌اند و در نبرد اطلاعاتی با ایران نیز این موضوع به وضوح دیده می‌شود. خبرنگار بی‌بی‌سی از نشست‌های خبری پنتاگون می‌گوید، جلساتی که توسط پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، برگزار می‌شد. هگست، که سابقه‌ای در گارد ملی و چهره‌ای آشنا در فاکس‌نیوز بود، توسط ترامپ به این مقام منصوب شد؛ مقامی که حتی رئیس جمهور عنوان آن را به «وزیر جنگ» تغییر داد. این نشست‌ها که برای جلوگیری از تداخل با برنامه روزانه رئیس جمهور زودتر از صبح برگزار می‌شدند، نیازمند حضور خبرنگاران از ساعت ۶:۳۰ صبح برای دریافت مجوز و نشستن در صندلی‌های از پیش تعیین شده بودند. تیم رسانه‌ای و امنیتی هگست بر تمامی جنبه‌ها نظارت داشتند و فرصت طرح سوال معمولاً به رسانه‌هایی داده می‌شد که با شرایط سخت‌گیرانه پنتاگون موافق بودند. این شرایط، که مانع پیگیری هرگونه اطلاعاتی جز آنچه رسماً تایید شده بود، می‌شد، پیش از این توسط یک قاضی غیرقانونی اعلام شده بود، اما پنتاگون همچنان به اجرای آن اصرار داشت و هگست نیز به رسانه‌هایی که پوشش مطلوب‌تری ارائه می‌دادند، اولویت می‌داد. کنفرانس‌های خبری اغلب ناامید کننده بودند، زیرا هگست به سوالات اندکی پاسخ می‌داد و عمداً از خبرنگارانی که ممکن بود سوالات چالش‌برانگیز بپرسند، اجتناب می‌کرد. خبرنگار بی‌بی‌سی قصد داشت در خصوص تهدیدات بی‌سابقه رئیس جمهور آمریکا سوال کند؛ تهدیداتی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم، از زبان یک رئیس جمهور آمریکا غیرقابل تصور بود. ترامپ تهدید کرده بود که در صورت عدم توافق با حکومت ایران، تمام پل‌ها و نیروگاه‌های این کشور را نابود خواهد کرد. او در پستی در روز عید پاک، با ادبیاتی تند و همراه با ناسزا، خواستار بازگشایی تنگه هرمز شده بود. این اظهارات موجی از خشم و اعتراض را برانگیخت. جیم مک‌گاورن، یکی از نمایندگان کنگره، اعلام کرد که ارتش آمریکا موظف است از اجرای دستورات غیرقانونی سر باز زند. تاکید شد که اولتیماتوم بمباران پل‌ها و نیروگاه‌ها، در صورت اجرا، مصداق جنایت جنگی خواهد بود. در پنتاگون، خبرنگار بی‌بی‌سی تلاش کرد از هگست و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، بپرسد که آیا آماده اجرای این تهدیدات هستند یا خیر، اما نوبت سوال به وی نرسید. با این حال، خبرنگار دیگری سوالی کلی‌تر درباره تهدیدات علیه نیروگاه‌ها پرسید. هگست پاسخ داد که آمریکا اهداف را از پیش تعیین کرده، «قفل کرده و آماده شلیک» است و می‌تواند «بدون هیچ محدودیتی» آن‌ها را هدف قرار دهد. وی همچنین در نشستی دیگر اعلام کرد که برای دشمنان «هیچ امانی» در کار نخواهد بود. در حقوق بین‌الملل، صدور دستور «عدم اعطای امان» ممنوع است، به این معنی که هیچ‌کس، حتی مجروحان یا تسلیم‌شدگان، نباید زنده بمانند. این اظهارات، اگرچه در آن اتاق کمتر مورد توجه قرار گرفت، اما به سرعت در فضای آنلاین بازتاب یافت و محکومیت‌های فزاینده‌ای را در پی داشت. چند روز بعد، ژنرال رندی جورج، فرمانده ارتش آمریکا، پیش از موعد بازنشسته شد؛ اقدامی که بسیاری آن را نتیجه فشار هگست می‌دانند. این تازه‌ترین مورد از سلسله برکناری‌ها در ارتش آمریکا بود، که در کنار تلاش‌های وزیر دفاع برای رهایی از آنچه «قواعد وجدانی»، سیاست‌های بیش از حد «درست» و «قواعد احمقانه درگیری» نامید، اتفاق افتاد. تحلیلگران معتقدند که مجموعه این رویدادها نشان‌دهنده فرسایش هنجارهای جنگ و بی‌اعتنایی به نظم بین‌المللی است؛ از سوی همان ابرقدرتی که دهه‌ها نقش پلیس جهانی را بر عهده داشت. هفته گذشته، بیش از صد کارشناس حقوق بین‌الملل در آمریکا نامه‌ای سرگشاده امضا کردند و نسبت به «نقض جدی حقوق بین‌الملل» توسط آمریکا در ایران ابراز نگرانی عمیق نمودند. آن‌ها ادبیات و مواضع دونالد ترامپ و پیت هگست را «به‌شدت نگران‌کننده»، «خطرناک و کوته‌بینانه» توصیف کردند. کاخ سفید در پاسخ، ادعا کرد که اقدامات ترامپ منطقه را امن‌تر می‌کند و نویسندگان نامه را «به‌اصطلاح کارشناس» خواند و نگرانی‌هایشان را رد کرد. خود ترامپ نیز پیش از این در مصاحبه‌ای با یک روزنامه گفته بود که نیازی به حقوق بین‌الملل ندارد و تنها چیزی که او را محدود می‌کند، اخلاق شخصی خودش است. او بیان کرده بود: «ذهن من تنها چیزی است که می‌تواند جلوی من را بگیرد. شاید.» با این حال، حکومت ایران همچنان نشان داده است که می‌تواند رئیس جمهور آمریکا را نیز متوقف کند، برخلاف ادعاهای کاخ سفید و پنتاگون. در آخرین نشست خبری هفته گذشته، هگست از «پیروزی قاطع» بر ایرانیان سخن گفت، اما چالش‌های حقوقی و سیاسی پیش رو، این ادعا را با تردید مواجه می‌سازد





bbcpersian / 🏆 15. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دونالد ترامپ پنتاگون پیت هگست حقوق بین‌الملل ایران

United States Latest News, United States Headlines