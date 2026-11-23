برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد که هزینه‌های آن تا ۷۲۷ میلیون دلار افزایش می‌یابد. جنگ‌های خاورمیانه و اوکراین امنیت غذایی ۷.۵ میلیون نفر را تهدید می‌کند.

برنامه جهانی غذا اعلام کرد که محدودیت‌های شدید کشتیرانی ناشی از جنگ‌های خاورمیانه و اوکراین، می‌تواند هزینه‌های این نهاد را تا نیمه اول سال آینده میلادی، به میزان نزدیک به ۷۲۷ میلیون دلار افزایش دهد. این افزایش هزینه‌ها، تأمین غذای نزدیک به هفت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دیگر را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد و پیامدهای فوری آن را برای جوامع آسیب‌پذیر جهان برجسته می‌سازد.

تأثیر راهبردهای دریایی و اقلیمی بر زنجیره غذایی

لوک لیندبرگ، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا که دو ماه پیش از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده برای مدیریت بزرگترین آژانس کمک‌های بشردوستانه جهان معرفی شد، روز دوشنبه دوم آذر به شورای امنیت سازمان ملل گزارش داد. وی تصریح کرد که محدودیت‌های ایجادشده روی صادرات و واردات مواد غذایی و کشاورزی که از تنگه هرمز، تنگه باب‌المندب و دریای سیاه عبور می‌کنند، مشکلات ناشی از پدیده اقلیمی ایل‌نینو را به شدت دوچندان کرده است.

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وضعیت بحرانی گرسنگی در مناطق درگیر تنش

به گفته این مقام پیشین وزارت کشاورزی آمریکا، هم‌اکنون ۲۶۶ میلیون نفر در سراسر جهان با گرسنگی مفرط دست‌به‌گریبان هستند و نباید خطر قحطی در بخش‌های خاصی از سودان، سودان جنوبی و سومالی را از نظر دور داشت. مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا خاطرنشان کرد که با توجه به کمبود جهانی کودهای شیمیایی، میزان تولید محصولات کشاورزی در سال آینده نیز کاهش خواهد یافت که موضوعی است که می‌تواند به افزایش شمار گرسنگان منجر شود.

تحلیل اقتصادی و پیامدهای بلندمدت تصمیمات

تأثیر جنگ‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک بر زنجیره تأمین مواد غذایی، نه تنها هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده، بلکه دسترسی به منابع اولیه را نیز مختل کرده است. ترکیب این عوامل با پدیده‌های اقلیمی مانند ایل‌نینو، فشار مضاعفی بر سیستم‌های غذایی جهانی وارد کرده است. این وضعیت نشان‌دهنده آن است که بدون مداخله فوری و هماهنگ، بحران گرسنگی می‌تواند به ابعاد جدیدی از نابرابری و ناآرامی اجتماعی منجر شود که نیازمند بازنگری در استراتژی‌های توزیع کمک‌های بشردوستانه است.

همزمانی با رویدادهای داخلی و بین‌المللی دیگر

در همین بازه زمانی، رویدادهای دیگری نیز توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. غلامرضا نیکخواه، بازیگر سینما و تلویزیون، روز دوشنبه دوم آذر در ۷۸ سالگی بر اثر سکته قلبی در شیراز درگذشت. وی به خاطر نقش‌های خود در آثار کمدی تلویزیونی مانند "مرد سه‌هزارچهره" و همکاری با کارگردانان طنز مانند مهران مدیری و رضا عطاران شهرت داشت.

همزمان با این اخبار، گزارش‌هایی از تهدیدهای سایبری در اروپا نیز منتشر شده است. پلیس آلمان روز دوشنبه دوم آذر اعلام کرد که صدها مدرسه در سراسر این کشور با ایمیل به بمب‌گذاری تهدید شدند. پلیس جنایی ایالت راینلند-فالتس اعلام کرد که در این ایمیل‌ها که عمدتاً متن یکسانی دارند، نویسندگان ناشناس مدعی شده‌اند که در ساختمان‌های مدارس مواد منفجره کار گذاشته‌اند. با این حال، پلیس آلمان گفت این تهدیدها را جدی نمی‌داند و به مدارس توصیه کرده است ساختمان‌ها را تخلیه نکنند و به فعالیت عادی خود ادامه دهند.

در زمینه دیگری، کره جنوبی نیز موضع خود را در مورد حضور در خلیج عدن مشخص کرد. وزیر دفاع کره جنوبی روز دوشنبه دوم آذر به نمایندگان پارلمان این کشور گفت که پیشنهاد تمدید مأموریت واحد دریایی "چونگ‌هه" در خلیج عدن، به معنای مشارکت نظامی غیرمستقیم در جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران نیست. کانگ شین‌چول گفت فعالیت دزدان دریایی در این منطقه در مقایسه با یک سال پیش بیش از سه برابر شده است و مأموریت این واحد مقابله با دزدی دریایی و حفاظت از کشتی‌ها و شهروندان کره جنوبی است.