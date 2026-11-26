بررسی پیامدهای مصرف گاز اکسید نیتروژن توسط رحیم استرلینگ و تفکیک پرونده‌های مالی منچسترسیتی و نتایج آخرین بازی‌های لیگ برتر انگلیس و لالیگا.

پرونده رانندگی خطرناک رحیم استرلینگ و اعتراف او به مصرف ماده‌ای به نام " اکسید نیتروژن"، بار دیگر پرده از یک بحران پنهان در فوتبال حرفه‌ای برداشت. این ماده که به دلیل عدم ردیابی در تست‌های دوپینگ، به پناهگاهی برای بازیکنان جهت فرار از فشارهای روانی تبدیل شده است، نگرانی کارشناسان را برانگیخته است.

چرا استرلینگ به اکسید نیتروژن روی آورد؟

تعلیق رحیم استرلینگ ، ستاره ۳۱ ساله و پیشین تیم‌های منچسترسیتی و تیم ملی انگلیس، پس از رانندگی خطرناک و کشف شش کپسول گاز خنده در خودروی لامبورگینی او رخ داد. استرلینگ در بازداشتگاه اعتراف کرد که به استفاده از این ماده عادت کرده و وکیل او نیز این رفتار را ناشی از سازوکارهای ناسالم برای مقابله با فشارها دانست.

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دکتر دیوید نیکول، متخصص برجسته مغز و اعصاب، مصرف این گاز را "بدترین ماده ممکن برای یک ورزشکار حرفه‌ای" توصیف می‌کند. او اعلام کرد که این ماده با کاهش اکسیژن خون و تخریب پوشش محافظ نخاع، منجر به آسیب‌های عصبی جبران‌ناپذیر، بی‌حسی اندام‌ها و حتی مرگ می‌شود. این گاز پس از ماری‌جوانا و کوکایین، سومین ماده مخدر پرمصرف در بریتانیا است و در سال ۲۰۲۳ در فهرست مواد ممنوعه کلاس C قرار گرفت.

پنهان‌کاری و فرار از تست‌های دوپینگ

درو بروتون، مربی عملکرد ذهنی باشگاه‌های لیگ برتر، معتقد است فشار مسابقات بازیکنان را به سمت راه‌های فرار سوق می‌دهد. لوسی هنمر، کارشناس ترک اعتیاد، نیز جذابیت خطرناک این گاز را در "پنهان ماندن" آن می‌داند؛ زیرا نه بویی بر جای می‌گذارد و نه بیش از چند ساعت در بدن باقی می‌ماند.

بازیکنان با این اطمینان از عدم مثبت شدن تست دوپینگ، در مهمانی‌های خصوصی از این ماده استفاده می‌کنند. ندوم اونوها، مدافع پیشین منچسترسیتی، انتقاد کرد که استرلینگ از ۱۷ سالگی تحت فشار رسانه‌ها بوده و ساختارهای حمایتی کافی برای مقابله با این بحران در فوتبال وجود ندارد.

بررسی پرونده مالی منچسترسیتی و نظارت بر فوتبال

در کنار بحران سلامت بازیکنان، کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس منچسترسیتی را به نقض قوانین مالی در طول ۹ فصل محکوم کرد. مالکان اماراتی منچسترسیتی، که متعلق به شیخ منصور هستند، با نشان دادن درآمد بیش از واقعی و پنهان کردن زیان ۹۰۰ میلیون پوندی، قوانین را نقض کردند.

رییس نهاد مستقل ناظر بر فوتبال انگلیس اعلام کرد که بزرگی باشگاه یا ملاحظات سیاسی، معیار تصمیم‌گیری نیست. وی افزود که این نهاد وظیفه دارد طبق قانون اقدام کند، حتی اگر منجر به برکناری مدیران یا فروش باشگاه شود. این رویکرد نگرانی‌هایی درباره تاثیر پرونده بر سرمایه‌گذاری‌های امارات متحده عربی ایجاد کرده است.

نتایج فوری و رویدادهای ورزشی اخیر

در مسابقات اخیر، اسپورتینگ با برتری یک‌گله به رختکن رفت. لوییس سوارز در دقیقه ۳۰ پنالتی را از دست داد اما سه دقیقه بعد گل زد. برونو فرناندز برای منچستریونایتد گل تساوی و سپس گل پیروزی به ثمر رساند، اما گل به خودی کایکه پریرا به دلیلVAR مردود اعلام شد.

در مقابل، بایرن مونیخ در غیاب هری کین با نتیجه ۲-۱ از دست رفت. دایو اوپامکانو برای بایرن گل زد اما لیل توانست بازی را برگرداند. این رویدادها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های فعلی فوتبال اروپا و نیاز به بررسی دقیق‌تر ابعاد غیرورزشی آن است.