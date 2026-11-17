محدودسازی کارت سوخت در ۱۲ استان و ادعای کمبود سوخت، نگرانی‌ها را درباره هزینه‌های حمل‌ونقل و پیامدهای اقتصادی افزایش داده است.

طرح جدید محدودسازی کارت‌های سوخت در ایستگاه‌های پمپ بنزین، به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده است. این تغییر رویه که با هدف مبارزه با قاچاق سوخت و مدیریت دقیق‌تر منابع انرژی صورت گرفته، باعث ایجاد ابهام و نارضایتی گسترده در میان شهروندان، اصناف و نمایندگان مجلس شده است. در حالی که مقامات دولتی درباره جزئیات و دامنه اجرای این طرح به گفته‌های متفاوتی اکتفا کرده‌اند، گزارش‌ها از دشواری دسترسی به سوخت و افزایش چشمگیر هزینه‌های رفت‌وآمد در استان‌های مختلف حکایت دارد. این شرایط در کنار گرانی بلیت‌های حمل‌ونقل عمومی و چالش‌های ایمنی جاده‌ای، نگرانی‌های جدی را درباره تداوم تردد در سطح کشور افزایش داده است.

تناقض در اعلام اطلاعات و جمع‌آوری کارت‌ها

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کنونی، عدم هماهنگی در اعلام آمار و ارقام مربوط به اجرای طرح مذکور است. اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در تاریخ ۲۰ آبان در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان صراحتاً اعلام کرد که دولت دیگر قادر به تأمین تمام نیازهای مصرفی شهروندان به شیوه سابق نیست. او تأکید کرد که در برخی استان‌ها جمع‌آوری کارت‌های جایگاه شروع شده و در برخی دیگر نیز این فرآیند آغاز گردیده است و کمبود بنزین یک واقعیت جدی است. اما روزنامه اعتماد به نقل از یک منبع آگاه دولتی مدعی شد که تصمیم رسمی برای حذف سراسری کارت‌ها وجود ندارد و این اقدامات صرفاً در مناطق مرزی و مستعد قاچاق در جریان است.

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از سوی دیگر، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در تاریخ ۲۱ آبان در نشستی از دولت اعلام کرد که کارت سوخت جایگاه‌داران به تدریج و استان به استان جمع‌آوری خواهد شد. قائم‌پناه افزود که تاکنون در ۱۲ استان این کار انجام شده و سهمیه جبرانی برای قشرهای خاص مانند معلمان، صیادان و کادر درمان در نظر گرفته می‌شود. در تقابل با این ادعا، کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، تعداد استان‌های مشمول را ۱۱ استان عنوان کرد و نام ببران آن‌ها از جمله کرمان، سیستان‌وبلوچستان، خراسان‌های سه‌گانه، هرمزگان، یزد، آذربایجان‌های دوگانه، اردبیل و کردستان را اعلام نمود.

هشدارهای مسئولان ارشد به دلیل نگرانی‌های عمومی

با توجه به حساسیت بالای موضوع سوخت در تاریخ سیاسی ایران، مقامات بلندپایه کشور هشدارهای جدی درباره پیامدهای روانی این تصمیمات صادر کرده‌اند. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در تاریخ ۲۳ آبان بر ضرورت هماهنگی کامل در اطلاع‌رسانی تأکید کرد و اعلام نمود که تنها سخنگوی دولت یا مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی باید از تصمیمات نهایی خبر دهند. او از اعضای دولت خواست پیش از نهایی شدن طرح‌ها از هرگونه اظهارنظر شخصی پرهیز کنند تا از ایجاد هرج‌ومرج جلوگیری شود. این هشدارها ریشه در خاطرات اعتراضات آبان‌ماه ۱۳۹۸ دارد که با تغییر ناگهانی قیمت بنزین و افزایش سه برابری آن، منجر به خیزش گسترده‌ای در سطح کشور شد و هنوز یاد آن در حافظه اجتماعی مردم زنده است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در تاریخ ۲۴ آبان در یک جلسه علنی مجازی مجلس، از نمایندگان و مسئولان خواست درباره موضوع بنزین "دائماً پرهیز" کنند. قالیباف تصریح نمود که اظهارنظرهای مکرر و متناقض اخیر، باعث ایجاد نگرانی شدید در میان مردم شده و می‌تواند امنیت روانی جامعه را برهم بزند. این مواضع نشان‌دهنده آن است که حلقه داخلی حکومت نیز از پیامدهای اجتماعی احتمالی این سیاست‌ها آگاه بوده و تلاش دارد از تشدید نارضایتی‌ها پیش از موعد جلوگیری کند، هرچند که عملکردهای میدانی همچنان با چالش‌های ارتباطی همراه است.

نقد کارشناسان و اثرات بر صنف حمل و نقل

نظام‌الدین موسوی، سخنگوی دیوان محاسبات کشور، مؤثر بودن طرح حذف کارت‌های جایگاه را زیر سوال برد. او اعلام کرد که طبق آمارها، کمتر از پنج درصد قاچاق روزانه سوخت کشور مربوط به بنزین است و تمرکز بر این بخش، راهکاری کارآمد برای حل مشکل اصلی نیست. حسن مرادی، کارشناس حوزه انرژی، نیز معتقد است که افزایش قیمت بنزین یا محدودسازی کارت‌ها به تنهایی نمی‌تواند جلوی خروج سوخت از کشور را بگیرد. به گفته او، این سیاست‌ها بیشتر بر الگوی مصرف داخلی اثر می‌گذارند، اما مکانیسم قاچاق بین‌المللی نیازمند راهکارهای متفاوت و ساختاری است. بنابراین، نقد اصلی کارشناسان این است که دولت بدون در نظر گرفتن آمار دقیق قاچاق، اقدام به ایجاد محدودیت‌های گسترده کرده است.

از سوی دیگر، داود محمدی، رئیس اتحادیه حمل و نقل بار سبک شهری و پیک موتوری تهران، پیامدهای مستقیم این طرح بر معیشت رانندگان را تشریح کرد. وی گفت که رانندگان وانت‌بار برای تأمین هزینه‌های زندگی به فعالیت روزانه با خودرو وابسته هستند و ممکن است سهمیه ماهانه ۱۰۰ یا ۲۰۰ لیتری را حتی با مدیریت مصرف، در مدت یک هفته به پایان برسانند. این وضعیت باعث شده است تا بسیاری از فعالان اقتصادی در بخش حمل و نقل با چالش‌های جدی برای ادامه کار مواجه شوند. علاوه بر این، نگرانی‌ها درباره امکان تکرار شرایط آبان ۱۳۹۸ و افزایش هزینه‌های سفرهای بین‌شهری به دلیل گرانی بلیت‌ها و محدودیت سوخت، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان در ماه‌های آتی تبدیل شده است.