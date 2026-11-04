سازمان‌های سرطان اروپا هشدار می‌دهند که ادغام بودجه سلامت در صندوق رقابت‌پذیری، پروژه‌های حیاتی پیشگیری و درمان را تا سال ۲۰۳۴ به خطر انداخته است.

همزمان با آغاز مذاکرات میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تعیین چارچوب مالی بلندمدت جدید، سازمان‌های فعال در حوزه مبارزه با سرطان نسبت به توقف احتمالی پژوهش‌ها و تضعیف خدمات مراقبتی بیماران ابراز نگرانی شدید کرده‌اند. این بلوک سیاسی در حال تدوین بودجه دوره ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ است که تعیین خواهد کرد منابع مالی چگونه بین اولویت‌های سیاستی مختلف از جمله سلامت توزیع شوند. نگرانی اصلی آن است که ساختار پیشنهادی فعلی منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در ابتکارهای حیاتی علیه سرطان شود.

ادغام بودجه سلامت در صندوق رقابت‌پذیری

طبق پیشنهاد ارائه شده توسط کمیسیون اروپا، بودجه سلامت دیگر به صورت مستقل مدیریت نخواهد شد بلکه در یک صندوق مشترک با زیست‌فناوری، کشاورزی و زیست‌اقتصاد قرار می‌گیرد. تمام این بخش‌ها زیر چتر بزرگ "صندوق رقابت‌پذیری اروپا" تعریف می‌شوند. کشورهای عضو موضع مذاکراتی جزئی خود را درباره این صندوق پیشنهادی تصویب کرده‌اند، هرچند ساختار نهایی و میزان‌های دقیق بودجه همچنان موضوع مذاکره است. این تغییر ساختاری باعث شده است تا سازمان‌های فعال در حوزه سرطان بترسند که نبود یک صندوق اختصاصی برای سلامت، باعث شود حمایت مالی از پروژه‌های جاری از دست برود.

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تهدید پروژه‌های پیشگیری و درمان

پروژه‌های کنونی که تحت عنوان "طرح غلبه بر سرطان" و "ماموریت سرطان" اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند، از یک بودجه سلامت مستقل و صندوق پژوهشی "هورایزن اروپا" (Horizon Europe) برخوردار هستند. هر دو برنامه تا سال ۲۰۳۰ ادامه خواهند داشت و با سال‌های نخست بودجه بلندمدت بعدی که از ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ اجرا می‌شود، هم‌پوشانی دارند. ایزابل روبیو، رئیس "سازمان سرطان اروپا"، به یورونیوز گفت که پروژه‌هایی که واقعا تفاوت ایجاد می‌کنند، از آموزش پزشکان و دادن صدا به جوانان مبتلا به سرطان گرفته تا توسعه درمان‌ها در حوزه‌هایی که گزینه‌های محدودی وجود دارد، اکنون با آینده‌ای نامطمئن روبه‌رو هستند.

واکنش‌های متضاد کشورهای عضو

در حالی که آلمان خوش‌بین است، برخی کشورها مانند اسپانیا تلاش کرده‌اند تا در چارچوب بودجه بلندمدت جدید یک برنامه مستقل برای سلامت ایجاد کنند. خاویر سانچس پادییا، دبیر سلامت اسپانیا، استدلال می‌کند که سلامت باید نقشی جدا از صندوق رقابت‌پذیری داشته باشد. وزارت فدرال سلامت آلمان اعلام کرده که همه پروژه‌های واجد شرایط قبلی باید تحت بودجه جدید نیز واجد شرایط باقی بمانند. در مقابل، لوکزامبورگ و اسلوینی خواستار تضمین‌هایی برای حفظ سرمایه‌گذاری در سلامت شده‌اند و استونی بر اهمیت قواعد هم‌تامین مالی تاکید دارد.

استراتژی خروج تدریجی یا قطع ناگهانی

هوگو سوآرس، هماهنگ‌کننده مشترک پروژه "اکوس" که اقدامات ضدسرطان را در سطح ملی و منطقه‌ای هماهنگ می‌کند، بیان کرد که سازمان‌ها باید برای بدترین سناریوها آماده باشند. او گفت که متوقف کردن سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با فناوری‌های امیدوارکننده، از دست دادن یک فرصت بزرگ خواهد بود. سوآرس تأکید کرد که انتظار نمی‌رود کمیسیون همیشه این پروژه‌ها را تامین مالی کند، اما برای چنین برنامه‌هایی باید راهبرد خروج تدریجی داشته باشید، نه این که در سال ۲۰۳۰ همه چیز را قطع کنید. این رویکرد برای جلوگیری از اختلال در خدمات حیاتی ضروری است.

توافق نهایی و آینده حمایت‌های مالی

یک سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد که اقداماتی که در حال حاضر از طریق برنامه "ای‌یو فور هلث" (EU4Health) تامین مالی می‌شوند، به طور کلی واجد شرایط دریافت منابع رقابتی در دوره بعدی خواهند بود. این سخنگو گفت که این امر مسیر حمایت از اقدامات مرتبط با سلامت را در دوره بودجه‌ای بعدی فراهم کرده و انتقالی بدون مشکل را تضمین می‌کند. انتظار می‌رود کشورهای عضو تا پایان سال بر سر بودجه بلندمدت بعدی به توافق برسند و سازمان‌ها از یکی از آخرین فرصت‌های خود برای تلاش در جهت افزایش بودجه استفاده می‌کنند.