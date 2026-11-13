عضو کمیسیون برنامه مجلس و سخنگوی وزارت صمت از قطع برق و گاز صنایع و خسارت ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی پرده برداشتند. بررسی دلایل و پیامدهای این بحران انرژی.

بیت‌الله عبداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از عملکرد مسئولان در تأمین انرژی صنایع، اعلام کرد که کمبود گاز و برق به یک بحران جدی تبدیل شده است که تنها با شعارهای تلویزیونی مواجه می‌شود. این نماینده مجلس تأکید کرد که قطع برق و گاز کارخانه‌ها نباید به بهای روشنایی منازل باشد، زیرا تعطیلی واحدهای تولیدی مستقیماً معیشت کارگران را تهدید می‌کند و منجر به بیکاری گسترده خواهد شد. هشدارها درباره قطع گاز کارخانه‌ها و تعطیلی واحدهای تولیدی با نزدیک شدن به فصل سرما افزایش یافته است.

خسارت ۴۰۰ هزار میلیاردی و شکاف وعده‌ها

اکبر رنجبرزاده عضو کمیسیون صنایع مجلس در تاریخ ۱۵ آبان اعلام کرد که قطعی برق و گاز به تولیدکنندگان خسارت ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی وارد کرده است. این در حالی است که عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۱۲ آبان در برنامه تلویزیونی میز اقتصاد اعلام کرد کارخانه‌ها همچنان با قطعی برق و کمبود سوخت مواجه هستند. زارعی بیان کرد که در محافل رسمی از نبود قطعی سخن گفته می‌شود، اما تولیدکنندگان از ادامه خاموشی‌ها و خطر تعطیلی کارخانه‌ها خبر می‌دهند. این اظهارات چند روز پس از آن مطرح شد که سخنگوی صنعت برق در تاریخ چهارم آبان از رفع کامل محدودیت‌ها خبر داده بود.

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کاهش ظرفیت تولید گاز و حملات خارجی

حمید بورد سرپرست وزارت نفت در اوایل آبان اعلام کرد که حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات گازی ایران باعث شده است حدود یک‌چهارم ظرفیت تولید گاز کشور از مدار خارج شود. روح‌الله عباس‌پور نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تاریخ ۱۶ آبان اعلام کرد که صنایع در برخی دوره‌ها با محدودیت تأمین برق و گاز تا حدود ۹ ماه مواجه هستند. او هشدار داد که این وضعیت نه تنها تولید را کاهش می‌دهد، بلکه اشتغال کارگران، صادرات و درآمد ارزی کشور را نیز تهدید می‌کند. مشکل تامین سوخت جایگزین مانند گازوییل نیز فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی را مختل کرده است.

کسری ۴۳۰ میلیون مترمکعبی گاز در آستانه زمستان

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان در تاریخ ۱۹ آبان اعلام کرد که کسری گاز امسال حدود ۴۳۰ میلیون مترمکعب است و این رقم نسبت به سال‌های گذشته که حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب بوده، افزایش یافته است. مدیرعامل شرکت ملی گاز نیز درباره احتمال بروز مشکل در تأمین گاز ۱۱ استان هشدار داده و استان‌های مازندران، گلستان و خراسان شمالی را از مناطق آسیب‌پذیرتر معرفی کرده است. سخنگوی دولت اعلام کرد در صورت افزایش مصرف، احتمال قطع گاز در سراسر کشور حتی تهران وجود دارد.

درخواست کاهش مصرف و نگرانی‌های اقتصادی

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس از شهروندان خواسته است مصرف گاز خود را ۱۰ درصد کاهش دهند و محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری نیز درباره افزایش قیمت گاز برای مشترکان پرمصرف هشدار داده است. بیت‌الله عبداللهی تأکید کرد که تا زمانی که سرمایه‌گذاری در تولید و اقتصاد کشور جان نگیرد، نمی‌توان تورم را مهار کرد. جمهوری اسلامی اکنون در آستانه زمستان با دوگانه تامین انرژی خانه‌ها با محدود کردن تولید یا حفظ فعالیت کارخانه‌ها به بهای افزایش خطر کمبود انرژی برای خانوارها روبه‌رو است. هزینه این سیاست‌ها از یک سو با کاهش تولید و تهدید اشتغال و از سوی دیگر با افزایش هزینه‌های زندگی به خانوارها منتقل می‌شود.