مصطفی متدین با استعفای سهراب بختیاری‌زاده مخالفت کرد. شرایط تمرینی و حمایت باشگاه استقلال از سرمربی آبی‌پوشان بررسی و بیانیه حمایتی منتشر شد.

رسانه‌های ایران گزارش دادند که مصطفی متدین ، مدیرعامل باشگاه استقلال ، با استعفای سهراب بختیاری‌زاده مخالفت کرده است. مدیرعامل آبی‌پوشان در تلاش است با برطرف کردن مشکلات مورد اعتراض او، شرایط بازگشت سرمربی آبی‌پوشان به تمرینات را فراهم کند. بختیاری‌زاده که روز گذشته در تمرین استقلال حاضر نشده بود، با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل باشگاه از سمت خود استعفا کرده است. این تصمیم در اعتراض به کمبود امکانات و نامناسب بودن شرایط تمرینی گرفته شده است. بر اساس گزارش ایرنا، سرمربی استقلال در ۴۸ ساعت گذشته تلفن همراه خود را خاموش کرده و پاسخگوی تماس‌های مدیران باشگاه نبوده است.

دلایل نارضایتی و مخالفت مدیرعامل

بختیاری‌زاده معتقد است استقلال با وجود بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات و کسب نتایج قابل قبول در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا، همچنان در تامین ابتدایی‌ترین امکانات تمرینی با مشکل روبه‌رو است. ایرنا همچنین گزارش داد که متدین ضمن مخالفت با استعفای بختیاری‌زاده، بر حمایت تمامی ارکان مدیریتی باشگاه از او تاکید کرده است. مدیرعامل باشگاه خواستار بررسی و برطرف شدن مطالبات سرمربی استقلال شده است. باشگاه استقلال نیز شب گذشته با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از بختیاری‌زاده اعلام کرد.

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واکنش رسمی باشگاه و برنامه‌های آتی

یکی از مدیران باشگاه استقلال در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که این باشگاه همواره از کادر فنی و بازیکنان حمایت قاطع کرده است. او افزود که شب گذشته بار دیگر حمایت خود را از طریق بیانیه باشگاه اعلام کرده‌اند. مدیران استقلال قصد دارند در ساعات آینده با بختیاری‌زاده مذاکره کنند تا او را برای ادامه همکاری متقاعد کنند. استقلال روز دوم آذرماه در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا، در امارات به مصاف العین می‌رود.

چالش‌های مالی در فوتبال انگلیس

در اخبار ورزشی دیگر، منچستریونایتد، منچسترسیتی، لیورپول، آرسنال، چلسی و تاتنهام اکنون صدها میلیون پوند بیشتر از دیگر باشگاه‌های لیگ برتر درآمد دارند. بخش مهمی از این برتری به قراردادهای تجاری و گسترش بازار بین‌المللی حق پخش مربوط می‌شود. برای نمونه، اختلاف میانگین درآمد شش باشگاه بزرگ و درآمد اورتون از ۱۲۰ میلیون پوند در فصل ۲۰۰۹-۲۰۱۰ به ۴۴۲ میلیون پوند در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۵ رسیده است. کیران مگوایر، استاد اقتصاد فوتبال در دانشگاه لیورپول، به بی‌بی‌سی گفت که باشگاه‌های بزرگ جهانی هوادار دارند و برای شرکای تجاری جذاب هستند.

شکاف درآمدی و آینده مدیریت فیفا

فیلیپ دیالو، رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه، روز دوشنبه حمایت یوفا را برای رقابت با جیانی اینفانتینو، رئیس کنونی فیفا، در انتخابات ماه مارس پذیرفت. نهاد اداره‌کننده فوتبال اروپا خواهان تغییر در راس مدیریت فیفا است. برند نویندورف، رئیس فدراسیون فوتبال آلمان، پس از دیدار با دیالو در روز چهارشنبه، در بیانیه‌ای گفت که دیالو طرفدار رویکردی مسئولانه به فوتبال است. او افزود که دیالو تجربه گسترده‌ای در فوتبال بین‌المللی دارد و در سراسر فوتبال اروپا از احترام زیادی برخوردار است.

انتقادات به مدیریت جهانی فوتبال

نویندورف گفت که آنها می‌خواهند فوتبال به سمت بهتر شدن تغییر کند و فیفایی می‌خواهند که در خدمت فوتبال باشد. اینفانتینو پس از جام جهانی ۲۰۲۶ و در پی تلاش ناکام برای وارد کردن سرمایه‌گذاران خصوصی به یک نهاد تجاری جدید، با مخالفت‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده است. به نوشته رویترز، با وجود درخواست‌های مکرر برای استعفای او، این مدیر ورزشی سوئیسی همچنان تاکید می‌کند که از حمایت قاطع فدراسیون‌های عضو فیفا در سراسر جهان برخوردار است. با این حال فدراسیون فوتبال هلند نیز از دیالو حمایت کرده و انتظار می‌رود بسیاری از نهادهای اداره‌کننده فوتبال در اروپا نیز همین مسیر را دنبال کنند.