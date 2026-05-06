گزارشی جامع از حمله به کشتی تجاری در تنگه هرمز، تقابل‌های شدید ایران و متحدان آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل، و افشای جزئیات احتمالی توافق هسته‌ای توسط دونالد ترامپ.

نیروی تجارت دریایی بریتانیا در تازه‌ترین گزارش تحلیلی و عملیاتی خود که در عصر چهارشنبه منتشر شد، وضعیت کلی امنیت در منطقه حساس تنگه هرمز را همچنان بی‌ثبات ارزیابی نموده و هشدار داد که فعالیت‌های نظامی در این منطقه همچنان ادامه دارد و تهدیدات جدی علیه کشتیرانی تجاری بین‌المللی به طور فعال برقرار است.

این نهاد وابسته به نیروی دریایی بریتانیا در جزئیات گزارش خود تصریح کرد که در ساعت ۱۸:۳۰ به وقت یوتی‌سی، گزارشی مبنی بر وقوع یک حادثه امنیتی در تنگه هرمز دریافت کرده است. بر اساس تایید یک منبع معتبر، یک شناور باری با پرچم مالت به نام 'سی‌اِم‌اِی سی‌جی‌اِم سَن آنتونیو' هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است.

هرچند در لحظات اولیه گزارش، اثرات زیست‌محیطی احتمالی این حادثه نامشخص بود، اما این رویداد بار دیگر نگرانی‌های جامعه جهانی را در مورد امنیت یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان برانگیخت و نشان داد که تنش‌های نظامی در این منطقه به شدت فعال باقی مانده است. در همین راستا، میدان دیپلماسی در سازمان ملل متحد نیز شاهد تقابل‌های شدیدی بود.

همزمان با پایان نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره بحران خاورمیانه، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل از طریق حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، ایالات متحده آمریکا را به مانع‌تراشی سیستماتیک در مسیر حل بحران متهم کرد. تهران پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی در این جلسه را 'معیوب' و متاثر از 'انگیزه‌های سیاسی' توصیف کرد و مدعی شد که آمریکا با بهانه آزادی کشتیرانی، در پی پیشبرد دستور کار سیاسی خود و مشروعیت‌بخشی به اقدامات غیرقانونی است و نه حل واقعی بحران.

نمایندگی ایران تنها راهکار عملی برای پایان دادن به این وضعیت را 'پایان دائمی جنگ و رفع محاصره دریایی' دانست و از کشورهای عضو شورای امنیت خواست تا بر پایه منطق و انصاف عمل کرده و از حمایت از این پیش‌نویس معیوب خودداری کنند. در مقابل، نمایندگان بحرین و امارات متحده عربی در سازمان ملل با لحنی تند، ایران را به تشدید تنش و نقض قوانین بین‌المللی متهم کردند.

جمال فارس الرویعی و محمد ابوشهاب، نمایندگان این دو کشور، تاکید کردند که اقدامات ایران در تنگه هرمز نوعی 'باج‌گیری از اقتصاد جهانی' است که اثرات منفی شدیدی بر بازارهای انرژی گذاشته و مستلزم پاسخی قاطع و سخت‌گیرانه از سوی جامعه جهانی است. از سوی دیگر، اظهارات جنجالی دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، ابعاد جدیدی به این بحران افزود.

ترامپ در گفتگو با لیز لندرز، خبرنگار پی‌بی‌اس، تایید کرد که 'انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به آمریکا' بخشی از توافقی است که در حال بررسی قرار دارد. وی همچنین تاکید کرد که تعهد جمهوری اسلامی به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای در تاسیسات زیرزمینی، یکی از بندهای اصلی این توافق احتمالی است، هرچند که غنی‌سازی در سطح ۳.۶۷ درصد را بخشی از توافق کنونی نداند.

ترامپ در مورد فشار بر بانک‌های چینی که خریدار نفت ایران هستند، اشاره کرد که در صورت دستیابی به یک توافق جامع با تهران، فشار تحریم‌ها و موارد مشابه کاهش خواهد یافت و در نتیجه نیازی به مطرح کردن این موضوع در دیدار با رییس‌جمهور چین نخواهد بود. وی معتقد است که حل‌وفصل موضوع ایران، بسیاری از گره‌های سیاسی و اقتصادی منطقه را باز خواهد کرد. در داخل ایران نیز، واکنش‌ها به این تحولات دوگانه است.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در اظهاراتی هشدار داد که جمهوری اسلامی احتمال حملات نظامی و به‌ویژه حملات تروریستی را کم نمی‌داند، اما تاکید کرد که بخشی از طراحی دشمن، 'ضعیف کردن ایران از درون' است. او خاطرنشان کرد که ملت ایران به‌رغم تمامی فشارهای اقتصادی، به دلیل استقلال، عزت وطن و اعتقادات دینی خود، در این مقطع حساس تاریخی در برابر دشمن ایستادگی خواهد کرد.

همزمان، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با استناد به حکم دیوان بین‌المللی دادگستری، تاکید کرد که هرگونه مذاکره باید بر پایه 'حسن نیت' و تلاشی واقعی برای حل اختلاف باشد. وی اشاره کرد که مقام‌های ایرانی در حال بررسی پیشنهاد جدید آمریکا برای پایان دادن به جنگ بیش از دو ماهه هستند و نظرات خود را از طریق پاکستان، که به عنوان واسطه عمل می‌کند، به ایالات متحده منتقل خواهند کرد تا مشخص شود آیا طرف آمریکایی نیت واقعی برای رسیدن به یک راهکار عملی دارد یا خیر





