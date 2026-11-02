بحران دسترسی بیماران هموفیلی به داروی فاکتور ۱۳ و انتقاد از تخصیص ارز

رئیس کانون هموفیلی ایران از بلاتکلیفی توزیع داروی فاکتور ۱۳ با وجود ورود به کشور انتقاد کرد و مسئولیت قیمت بالا را بر عهده دستگاه‌های دولتی دانست.

امین افشار ، رئیس هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران ، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از وضعیت نگران‌کننده دسترسی بیماران مبتلا به کمبود فاکتور ۱۳ به داروی حیاتی خود پرده برداشت. وی با اشاره به ورود داروی نوترکیب فاکتور ۱۳ شرکت نوو نوردیسک به کشور، اعلام کرد که پس از گذشت یک ماه از ورود این محموله، بیماران همچنان از دریافت دارو محروم هستند. این در حالی است که ارز مورد نیاز برای واردات این محصول تخصیص یافته و دارو هم‌اکنون در اختیار شرکت پخش قرار دارد. مسئله اصلی اینجاست که با وجود موجودی فیزیکی دارو در انبارها، بیمار نمی‌تواند به آن دسترسی پیدا کند.

تخصیص ارز غیرترجیحی و افزایش قیمت دارو

افشار با بیان اینکه داروهای خاص نیازمند سازوکارهای ویژه هستند، تصریح کرد که طبق قانون برای داروی فاکتور ۱۳ ارز ترجیحی پیش‌بینی شده است. اما در عمل، دستگاه‌های مسئول ارز غیرترجیحی را به این دارو اختصاص داده‌اند. این اشتباه در تخصیص ارز منجر به افزایش چشمگیر قیمت ریالی دارو شده است. او سوال کرد که چرا باید بیمار هزینه تصمیمات ارزی و تغییر سیاست‌های اقتصادی را با جان خود بپردازد. وی خاطرنشان کرد که اگر به هر دلیلی ارز ترجیحی اختصاص نیافته است، مسئولیت جبران مابه‌التفاوت قیمت بر عهده ساختار حاکمیتی است.

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مسئولیت دستگاه‌های دولتی در طرح دارویار

رئیس کانون هموفیلی ایران بر ضرورت اقدام فوری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تاکید کرد. وی گفت که طرح دارویار دقیقاً با هدف مدیریت شکاف‌های قیمتی و جلوگیری از انتقال هزینه‌های ناشی از تغییر سیاست‌های ارزی به مصرف‌کننده طراحی شده است. انتظار می‌رود سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی با همکاری وزارت بهداشت، مابه‌التفاوت قیمت ناشی از عدم تخصیص ارز ترجیحی را از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده در طرح دارویار تأمین کنند. این منابع می‌تواند در اختیار وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو یا صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج قرار گیرد.

نقد بلاتکلیفی و واگذاری مسئولیت به یکدیگر

امین افشار انتقاد شدیدی از بلاتکلیفی میان دستگاه‌های مسئول وارد کرد. او گفت که نمی‌توان پذیرفت که هم ارز تخصیص یابد و هم دارو وارد شود، اما در مرحله پرداخت ریالی دستگاه‌ها مسئولیت را به گردن یکدیگر بیندازند. این وضعیت منجر به آن شده است که بیمار بدون دارو بماند. او افزود که این فرآیند نیازمند پاسخگویی روشن است و تا زمانی که بیمار نتواند داروی خود را دریافت کند، مسئولیت دولتی محقق نشده است. این معطلی می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای بیماران به همراه داشته باشد.

تحریم‌ها بهانه‌ای برای مشکلات داخلی نیستند

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مسائل بین‌المللی و تحریم‌ها نیز پرداخت. امین افشار گفت که اگرچه تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های مالی چالش‌هایی ایجاد کرده‌اند، اما امروز نمی‌توان تمام مسئولیت را بر گردن تحریم‌های خارجی انداخت. وقتی دارو خریداری شده، ارز آن تخصیص یافته و محموله در کشور موجود است، حل‌نشدن اختلافات مالی میان دستگاه‌های داخلی نباید بهانه‌ای برای محروم نگه داشتن بیمار باشد. این وضعیت یک تناقض دردناک در نظام سلامت ایجاد کرده است.

درخواست پیگیری تا مرحله دسترسی نهایی بیمار

افشار در پایان خواستار اقدام قاطعانه سازمان غذا و دارو شد تا فرآیند ثبت سفارش، تخصیص و ورود دارو را تنها نقطه پایان کار نداند. او تاکید کرد که این سازمان باید تا مرحله دسترسی واقعی بیمار به دارو پیگیر موضوع باشد. همچنین از بانک مرکزی خواسته شد توضیح دهد که چرا با وجود واردات داروی حیاتی، سازوکار جبران آثار تخصیص ارز غیرترجیحی به‌موقع اجرا نمی‌شود. وی در نهایت تأکید کرد که این موضوع صرفاً اختلاف بر سر قیمت نیست، بلکه مسئله جان انسان‌هاست و مسئولیت دستگاه‌های دولتی تنها با اعلام تخصیص ارز محقق نمی‌شود.