بحران دادگاه قانون اساسی لهستان: درگیری ناوروتسکی و توسک در ورشو

شرح بحران دادگاه قانون اساسی لهستان، درگیری رئیس‌جمهور ناوروتسکی با دولت توسک و ریشه‌های سیاسی این مناقشه در ورشو.

بحران شدیدی در نهاد دادگاه قانون اساسی لهستان که با تغییرات جنجالی در ریاست این نهاد آغاز شد، اکنون به کانون رایزنی‌های سیاسی در پایتخت کشور تبدیل شده است. این تنش‌ها که با درگیری‌های فیزیکی شبانه و حضور مستقیم رئیس‌جمهور کارول ناوروتسکی در صحنه رویدادها تشدید گردید، همچنان پابرجا است و احتمال شدت بیشتر آن وجود دارد. با این حال، اکنون فرصتی فراهم شده تا تنش‌ها برای مدتی فروکش کند و دلایل و پیامدهای صحنه‌های دراماتیک در مرکز شهر ورشو بررسی شود.

ریشه‌های تاریخی تنش‌های قضایی در لهستان

برای درک عمیق وقایع اخیر در ورشو، باید به رقابت دوهزار ساله میان دو نیروی اصلی سیاسی لهستان توجه کرد. حزب راست میانه پلتفرم مدنی به رهبری دونالد توسک و حزب محافظه‌کار قانون و عدالت به رهبری یاروسواف کاچینسکی، محور اصلی سیاست این کشور بوده‌اند. لهستان یک جمهوری پارلمانی است که اهرم‌های اصلی تأثیرگذاری بر زندگی اقتصادی و اجتماعی در اختیار نخست‌وزیر قرار دارد، اما پس از پیروزی کارول ناوروتسکی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته با حمایت قانون و عدالت، او تمایلی به نقش فرعی نداشت.

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منتقدان معتقدند ماموریت اصلی سیاسی ناوروتسکی، ممانعت از کار دولت است تا پلتفرم مدنی در انتخابات پارلمانی پاییز سال آینده شکست بخورد. رویدادهای اطراف دادگاه قانون اساسی جلوه‌ای از این تقابل بنیادی است که حتی با معیارهای خشن سیاست داخلی لهستان نیز شکل بسیار تندی به خود گرفته است. طرفداران حزب قانون و عدالت که در حال از دست دادن موقعیت خود در دادگاه هستند، این مرحله از بحران را کودتا می‌نامند.

منشأ این مناقشه به بیش از یک دهه پیش بازمی‌گردد و بررسی وقایع اخیر بدون در نظر گرفتن این زمینه معنایی ندارد. ماجرا زمانی آغاز شد که آنا کوروین پتروفسکا، قاضی با سابقه دادگاه، اعلام کرد رئیس دادگاه و معاون او از سمت خود کنار گذاشته می‌شوند. برخی حقوقدانان لهستانی دلایل او را کاملاً قانونی می‌دانند و برخی دیگر معتقدند این دلایل کاربردی ندارند. اما بوگدان شونچکوفسکی، رئیس دادگاه، اساسا کوروین پتروفسکا را قاضی نمی‌داند.

نقش کلیدی بوگدان شونچکوفسکی و قضات جایگزین

چهار همکار دیگر شونچکوفسکی نیز با همین مشکل روبه‌رو هستند؛ افرادی که از بهار امسال بر اساس قانون توسط مجلس انتخاب شده‌اند. رئیس‌جمهور صرفا تاریخی برای مراسم سوگند آن‌ها تعیین نکرده است؛ دلایلی که بسیاری از حقوقدانان آن‌ها را کاملاً صوری می‌دانند. پس از درخواست‌های متعدد و بی‌نتیجه از رئیس‌جمهور، این قضات به جای کاخ ریاست جمهوری، طبق روال معمول در دفتر رئیس مجلس سوگند یاد کردند. آن‌ها اسناد مربوط به این مراسم را برای رئیس‌جمهور فرستادند و خود را قاضی رسمی دادگاه دانستند.

رئیس دادگاه به ساد اجازه نمی‌داد آن‌ها وارد محل کارشان شوند و حتی توصیه کمیسیون ونیز به ناوروتسکی نیز نتوانست این وضعیت را تغییر دهد. اگر به عقب‌تر برگردیم، می‌بینیم که طبق آرای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا و دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادگاه قانون اساسی لهستان معیارهای لازم برای یک دادگاه مستقل و بی‌طرف را رعایت نمی‌کرد. از سال ۲۰۲۴ که پلتفرم مدنی به قدرت رسید، دولت تصمیم‌های این دادگاه را منتشر نمی‌کرد زیرا آن را دادگاهی مشروع نمی‌دانست.

در اکتبر همان سال، مجلس در حال پایان دوره با اکثریت پلتفرم مدنی، پنج قاضی برای دادگاه قانون اساسی انتخاب کرد. مشکل این بود که تنها سه کرسی قضایی خالی بود و دوره دو قاضی دیگر قرار بود در آینده نزدیک به پایان برسد. آندژی دودا، رئیس‌جمهور وقت که نامزد مورد حمایت قانون و عدالت بود، سوگند هیچ‌کدام از قضات منتخب آن دوره را نپذیرفت. در نوامبر و دسامبر ۲۰۱۵، اکثریت تحت کنترل قانون و عدالت پنج قاضی جدید را انتخاب کرد.

تأثیر بر روابط لهستان با اتحادیه اروپا

دودا سوگند این پنج نفر دوم را پذیرفت و پدیده‌ای شکل گرفت که به قضات جایگزین معروف شد. مخالفان قانون و عدالت تمام تصمیم‌هایی را که این قضات در آن نقش داشتند، نامشروع می‌دانستند. دادگاه‌های اروپایی به مشکلات مشروعیت این نهاد اشاره کرده بودند، اما حزب حاکم وقت به این انتقادها واکنشی نشان نداد. علاوه بر این، دادگاه قانون اساسی در سال ۲۰۲۱ حکمی صادر کرد که عملاً اصل برتری حقوق اتحادیه اروپا بر حقوق ملی را زیر سوال می‌برد.

مارچین ماتچاک، استاد حقوق اساسی در دانشگاه ورشو، در گفت‌وگو با رادیو تاک اف‌ام، کسانی را که باعث شکل‌گیری این وضعیت شدند و هم افرادی را که برای حل آن به چنین روش رادیکالی متوسل شدند، مسئول دانست. دونالد توسک در سخنرانی خود خطاب به ملت اعلام کرد که دادگاه قانون اساسی جدید کار خود را آغاز خواهد کرد و این امر نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای بازگرداندن استقلال قضایی به نهاد دادگاه است.

این تحولات نشان می‌دهد که بحران دادگاه قانون اساسی لهستان فراتر از یک اختلاف سیاسی ساده است و ریشه در ساختارهای عمیق‌تری دارد که سال‌هاست بر نظام سیاسی این کشور سایه افکنده است. حل‌وفصل این بحران نیازمند اجماعی بین‌جناحی است که در حال حاضر به دلیل شکاف‌های عمیق ایدئولوژیک میان دو حزب اصلی، دست‌یافتنی به نظر نمی‌رسد. با این وجود، فشارهای بین‌المللی و داخلی می‌تواند در کاهش تنش‌ها و بازگشت به مسیر دیالوگ نقش مهمی ایفا کند.