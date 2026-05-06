بحران خاورمیانه؛ میان دیپلماسی صلح و تهدیدات نظامی در تنگه هرمز

تحلیلی جامع از تنشهای اخیر در خاورمیانه، شامل رایزنیهای دیپلماتیک ایران با چین و آمریکا، فشارهای کشورهای عربی در سازمان ملل و تحرکات نظامی فرانسه و اسرائیل در منطقه.
در فضای متلاطم سیاسی خاورمیانه، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، با رویکردی تحلیلی به مفهوم مذاکرات پرداخت و تاکید کرد که هرگونه گفتوگو برای حل اختلافات تنها زمانی میتواند به عنوان مذاکره واقعی شناخته شود که طرفین با تلاشی صادقانه و نیت واقعی برای رسیدن به یک راهحل پایدار در آن مشارکت کنند.
وی در این راستا با استناد به مفاد حکم اول آوریل سال ۲۰۱۱ دیوان بینالمللی دادگستری، بر این نکته تصریح کرد که مبنای هرگونه تعامل دیپلماتیک باید حسن نیت باشد. در حالی که گزارشها حاکی از آن است که مقامهای ایرانی در حال بررسی دقیقترین طرح پیشنهادی ایالات متحده برای پایان دادن به درگیریهای جاری هستند، بقایی اشاره کرد که نظرات نهایی تهران در این خصوص از طریق پاکستان که در حال حاضر به عنوان واسطهای میان ایران و آمریکا عمل میکند، منتقل خواهد شد.
این رویکرد نشاندهنده تلاش برای یافتن یک مسیر دیپلماتیک در میانهی فشارهای شدید بینالمللی است، هرچند که تعریف دقیق از حسن نیت در روابط پیچیده تهران و واشنگتن همچنان یکی از چالشهای اصلی پیش رو است. همزمان با این رایزنیها، فضای سازمان ملل متحد شاهد تشدید مواجهها بود.
در نشست غیرعلنی شورای امنیت که به درخواست بحرین و با محوریت بحرانهای خاورمیانه برگزار شد، نمایندگان بحرین و امارات متحده عربی با لحنی تند، جمهوری اسلامی را به نقض قوانین بینالمللی و تشدید تنشها متهم کردند. جمال فارس الرویعی، نماینده بحرین، خواستار پاسخی قاطع و سختگیرانه از سوی جامعه جهانی در برابر اقدامات ایران شد.
از سوی دیگر، محمد ابوشهاب، نماینده امارات، با متهم کردن تهران به انتخاب مسیر تنشآفرین، مدعی شد که این کشور با نادیده گرفتن قطعنامههای شورای امنیت، در واقع در حال باجگیری از اقتصاد جهانی است و رفتارهای آن در تنگه هرمز اثرات منفی گستردهای بر بازارهای انرژی و امنیت کشتیرانی داشته است. این نشست که ذیل دستور کار تهدیدها علیه صلح و امنیت بینالمللی برگزار شد، تلاش کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و ایالات متحده برای پیشبرد قطعنامهای جهت تضمین آزادی کشتیرانی در یکی از حساسترین نقاط جهان را به دنبال داشت.
در همین راستا، وزارت دفاع امارات اعلام کرد که نیروهای این کشور در بالاتردی سطح آمادگی و هوشیاری قرار دارند تا در برابر هرگونه تهدید احتمالی، بازدارندگی لازم را اعمال کنند. در جبهه نظامی و استراتژیک، تحرکات بینالمللی برای فشار بر ایران افزایش یافته است.
ارتش فرانسه اعلام کرد که ناوگروه هواپیمابر شارل دوگل در چارچوب همکاریهای مشترک با بریتانیا برای تامین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، از کانال سوئز عبور کرده و به سوی دریای سرخ و خلیج عدن در حرکت است. این ناوگروه که توانایی استقرار طولانیمدت در دریا را دارد، پیش از این در شرق مدیترانه مستقر شده بود و اکنون تغییر موقعیت استراتژیک داده است.
از سوی دیگر، ایال زمیر، رئیس ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل، در بازدید از جنوب لبنان هشدار داد که ارتش اسرائیل مجموعهای از اهداف استراتژیک در داخل خاک ایران را برای حمله آماده کرده است و در صورت از سرگیری جنگ، آماده بازگشت به یک کارزار شدید برای تضعیف رژیم ایران است. وی تاکید کرد که هماهنگی با ارتش ایالات متحده در بالاترین سطح ادامه دارد و اسرائیل تمامی تحولات را زیر نظر دارد تا در زمان مناسب اقدام کند.
در مقابل این فشارهای نظامی و سیاسی، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در سفری به پکن با وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، دیدار کرد. عراقچی این گفتگوها را سازنده توصیف نمود و از پیشنهاد چهارمادهای چین برای حفظ صلح و ثبات منطقهای قدردانی کرد.
وی با ابراز اعتماد به نقش چین، خواستار تداوم ایفای نقش مثبت این کشور در توقف جنگ و حمایت از ایجاد یک ساختار منطقهای جدید پس از پایان درگیریها شد؛ ساختاری که بتواند هماهنگکننده توسعه و امنیت در منطقه باشد. نکته قابل توجه در این سفر، زمانبندی آن است؛ چرا که با توجه به سفر قریبالوقوع دونالد ترامپ به چین در اواخر ماه اردیبهشت، به نظر میرسد تهران تلاش میکند پیش از دیدار رئیسجمهور آمریکا و شی جینپینگ، از طریق دیپلماسی چینی، زمینههایی را برای پایان دادن به جنگ و کاهش تنشها فراهم آورد.
این تقابل میان تهدیدهای نظامی غرب و تلاشهای دیپلماتیک شرق، خاورمیانه را در وضعیتی حساس قرار داده است که در آن هر تصمیم کوچک میتواند منجر به تغییرات بنیادین در معادلات قدرت شود
