تحلیلی جامع از اثرات محاصره بنادر ایران توسط آمریکا، رویکردهای ترامپ در قبال هسته‌ای شدن ایران، بحران شدید تامین دارو و نهاده‌های دامی و نگرانی‌های ترکیه از گسترش جنگ در منطقه.

تنش‌های جاری در منطقه خلیج فارس و فشارهای فزاینده ایالات متحده بر جمهوری اسلامی ایران، ابعادی جدید و پیچیده‌ای به خود گرفته است که هم در سطح نظامی و دیپلماتیک و هم در لایه‌های عمیق اقتصادی جامعه ایران نمود یافته است.

در حوزه امنیت دریایی، اجرای محاصره بنادر جنوب ایران توسط ارتش آمریکا تحت عنوان پروژه آزادی، منجر به تغییر مسیر ده‌ها کشتی تجاری و توقف فعالیت برخی دیگر شده است. این وضعیت در حالی شدت یافته که نمایندگان مجلس ایران در واکنش به قطعنامه‌های احتمالی در شورای امنیت، تهدید به اعمال محدودیت‌های شدید تردد یا اخذ عوارض سنگین از کشتی‌های متعلق به کشورهای همسو با آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس کرده‌اند.

عبور احتمالی نفتکش‌های گاز قطر از تنگه هرمز در این شرایط حساس، به عنوان یک سیگنال سیاسی و اقتصادی تلقی می‌شود که نشان‌دهنده تغییر در معادلات ترانزیتی منطقه در زمان جنگ است. همزمان، گزارش‌های نظامی حاکی از آن است که سنتکام با نظارت دقیق، مانع از ورود و خروج کشتی‌های متعددی شده تا فشار بر شریان‌های اقتصادی ایران افزایش یابد.

در جبهه دیپلماتیک، رویکرد دونالد ترامپ با تاکید بر اولویت جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران نسبت به پایان سریع جنگ، نشان‌دهنده استراتژی فشار حداکثری است. ترامپ در تعاملات اخیر خود، نه تنها بر بازنگری در حضور نظامی آمریکا در اروپا و ایتالیا تاکید کرده، بلکه با لحنی انتقادی به حمایت‌های گذشته متحدان اروپایی اشاره نموده است.

این رویکرد در کنار مواضع سخت‌گیرانه سناتور لیندسی گراهام که هرگونه توافقی را مشروط به توقف کامل حمایت ایران از تروریسم و نیروهای نیابتی مانند حزب‌الله می‌داند، نشان می‌دهد که هرگونه خروج از بن‌بست فعلی نیازمند تغییرات بنیادین در رفتار سیاسی تهران است. در این میان، سکوت ترامپ درباره پاسخ احتمالی ایران به پیشنهادهای آمریکا، فضای ابهام و انتظار را در سطح بین‌المللی افزایش داده و نشان‌دهنده یک بازی پیچیده در لایه‌های پنهان دیپلماسی است.

اما اثرات تخریبی این تقابلات در درون مرزهای ایران به شکل بحران‌های معیشتی شدید ظاهر شده است. محدود شدن منابع ارزی دولت به طور مستقیم منجر به سقوط توان تامین داروهای حیاتی شده و قیمت‌ها را در برخی موارد تا سی برابر افزایش داده است. این وضعیت در کنار کمبود مواد اولیه تولیدی، دسترسی مردم به خدمات بهداشتی پایه را با تهدیدی جدی مواجه کرده است.

علاوه بر این، صنعت خوراک دام و طیور که ستون امنیت غذایی کشور است، به دلیل وابستگی شدید به واردات نهاده‌هایی مانند ذرت و سویا، در وضعیت وخیمی قرار دارد. حذف ارز ترجیحی و نوسانات شدید ارزی باعث شده تا بسیاری از کارخانه‌ها با کمتر از سی درصد ظرفیت خود فعالیت کنند و هزینه‌های تولید گوشت و تخم‌مرغ تا چهار برابر افزایش یابد.

این بحران صنعتی، وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به واردات را بیش از هر زمان دیگری آشکار کرده است. در نهایت، فشارهای اقتصادی و سیاسی به حوزه‌های اجتماعی و منطقه‌ای سرایت کرده است.

در حالی که برخی نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند با فراخوانی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و آب، این فشارات را به عنوان یک رسالت دینی و ملی معرفی کنند تا از نارضایتی عمومی جلوگیری نمایند، در خارج از کشور تجمعاتی برای تعطیلی مراکز مرتبط با سپاه پاسداران شکل گرفته است. از سوی دیگر، در سطح منطقه‌ای، ترکیه از گسترش درگیری‌ها به خاک عراق و هدف قرار گرفتن اربیل توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.

حملات موشکی و پهپادی ایران به مقرهای احزاب کرد در اقلیم کردستان، نه تنها حاکمیت عراق را به چالش کشیده، بلکه باعث شده است رجب طیب اردوغان هشدار دهد که آنکارا خواهان عدم گسترش جنگ به کشورهای همسایه است. مجموع این اتفاقات نشان می‌دهد که ایران در محاصره‌ای است که از یک سو نظامی و دیپلماتیک و از سوی دیگر اقتصادی و اجتماعی است و هرگونه راهکار برای خروج از این وضعیت نیازمند تحولی جامع است





