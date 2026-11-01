تعلیق رئیس دادگاه قانون اساسی لهستان توسط قاضی ارشد و انتقاد رئیس‌جمهور ناوروتسکی از این اقدام به عنوان تصرف قهری. جزئیات بحران سیاسی و قضایی لهستان و واکنش‌ها.

کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور لهستان ، در واکنش به تعلیق بوگدان شویچکوفسکی، رئیس دادگاه قانون اساسی این کشور، دولت را به تصرف قهری عالی‌ترین نهاد نظارتی متهم کرد. این تنش‌های شدید سیاسی و قضایی در پی اقدامی که شامگاه جمعه توسط قاضی باسابقه دادگاه رقم خورد، اوج گرفته است. ناوروتسکی در بیانیصری که دستیارش مقابل ساختمان دادگاه قرائت کرد، تأکید نمود که نظم عمومی در جمهوری لهستان نقض شده و یک نهاد قانون اساسی به زور تصرف گردیده است. این تحولات منجر به توقف سفر ناوروتسکی به سنگال و بازگشت فوری او به لهستان شد.

تحول در رأس دادگاه قانون اساسی

شامگاه جمعه، دادگاه قانون اساسی لهستان اعلام کرد که آنا کوروین پیوتروفسکا، باسابقه‌ترین قاضی این نهاد، بوگدان شویچکوفسکی را از سمت ریاست دادگاه تعلیق کرده است. کوروین پیوتروفسکا که از منتقدان تندروی سیاست‌های اخیر بوده، مدیریت دادگاه را مستقیماً بر عهده گرفت. شویچکوفسکی یکی از منصوبان دولت ملی‌گرای پیشین و متحدان دونالد توسک محسوب می‌شود. این اقدام ناگهانی واکنش‌های فوری را در پی داشت و منجر به تجمع صدها معترض در مقابل ساختمان دادگاه شد.

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واکنش‌های سیاسی و حضور پلیس ضدشورش

ناوروتسکی پس از بازگشت به لهستان، مستقیماً به ساختمان دادگاه مراجعه کرد. صدها نفر از حامیان او در آنجا جمع شده بودند و با حضور گسترده نیروهای پلیس ضدشورش، خواستار بازگشت فوری رئیس تعلیق‌شده دادگاه به سمت خود بودند. رئیس‌جمهور لهستان ضمن محکوم کردن این رویداد، خواستار برگزاری رایزنی‌های فوری سیاسی برای مدیریت بحران جاری شد. او معتقد است که اقدامات انجام شده باعث ایجاد بی‌ثباتی در ساختار قضایی کشور شده است.

دفاعیه نخست‌وزیر و بستر تاریخی مناقشه

در پاسخ به این انتقادات، دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، از اقدامات دولت خود دفاع کرد و عنوان داشت که هدف نهایی، بازگرداندن حاکمیت قانون به دستگاه قضائی است. او در توییتر نوشت که این روند دشوار و گاهی دردناک است و به اقدامات قاطع نیاز دارد و راه دیگری وجود ندارد. اتحادیه اروپا پیش‌تر دولت حزب قانون و عدالت را که تا سال ۲۰۲۳ قدرت را در اختیار داشت، به تضعیف حاکمیت قانون و استقلال دستگاه قضائی متهم کرده بود.

مبانی حقوقی و تداوم درگیری‌های داخلی

مناقشه بر سر دادگاه قانون اساسی لهستان به سال ۲۰۱۵ بازمی‌گردد. در آن زمان، حزب قانون و عدالت تلاش کرد قضات جدیدی را برای کرسی‌هایی منصوب کند که دولت قبلی پیش‌تر آنها را پر کرده بود. با دستیابی منصوبان این حزب به اکثریت کرسی‌های دادگاه، منتقدان داخلی و بین‌المللی اعلام کردند که این نهاد دیگر معیارهای استقلال و بی‌طرفی قضائی را رعایت نمی‌کند. پس از روی کار آمدن ائتلاف تحت رهبری دونالد توسک در سال ۲۰۲۳، دولت وعده داد اصلاحات قضائی را اجرا کند و حاکمیت قانون را بازگرداند.

موانع اجرایی اصلاحات قضائی

با این حال، انتخاب ناوروتسکی به ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۵ که از حمایت حزب قانون و عدالت برخوردار است، اجرای این اصلاحات را با موانع تازه‌ای روبه‌رو کرد. رئیس‌جمهور لهستان اوایل امسال از ادای سوگند سه نفر از شش قاضی معرفی‌شده از سوی پارلمان جلوگیری کرد. در مقابل، رئیس تعلیق‌شده دادگاه نیز از پذیرش قضات منتخب اکثریت کنونی پارلمان خودداری کرده بود. پارلمان لهستان ماه گذشته ماچی بریک، از متحدان دونالد توسک را به عضویت دادگاه منصوب کرد. این اقدام توسط منتقدان مغایر با وعده دولت برای احیای نظام نظارت و توازن قوا دانسته شد و نشان‌دهنده عمق شکاف‌های سیاسی در لهستان است.