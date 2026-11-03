بحران بودجه ۲۰۲۷ اسرائیل؛ کسر ۶۶ میلیاردی و تاخیر تصویب به دلیل انتخابات

گزارش کالکالیست از کسر بودجه ۶۶ میلیارد شیکلی اسرائیل در سال ۲۰۲۷ و عدم تصویب آن به دلیل بن بست سیاسی و جنگ با ایران.

بر اساس گزارش منتشر شده در روزنامه اقتصادی "کالکالیست"، روند تدوین و تصویب لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ اسرائیل با اختلالات جدی مواجه شده و احتمال اجرای آن با کمبود منابع مالی سنگین افزایش یافته است. انتظار می‌رفت که پیش از این زمان، طرح بودجه جدید به کنست تقدیم شود، اما برگزاری انتخابات پارلمانی و بن‌بست‌های پس از آن، فرآیند قانون‌گذاری را متوقف کرده است. این تاخیر به معنای تعلیل اصلاحات ساختاری و کاهش شدید اعتبارات بخش‌های اجتماعی و مدنی در سال آینده است.

زمان‌بندی متغیر تصویب بودجه و سناریوهای سیاسی

اولین مهلت تعیین‌شده برای ارائه پیشنهاد بودجه سال ۲۰۲۷ به کنست، روز یکشنبه این هفته بود که دولت از عهده آن برنیامد. در حال حاضر، وزارت دارایی اسرائیل حتی کارهای مقدماتی تدوین بودجه را آغاز نکرده است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این بودجه می‌تواند در ماه مه یا ژوئن سال آینده، یعنی شش ماه پس از آغاز سال مالی، تصویب شود. اما اگر سناریوی بدبینانه محقق شود، اسرائیل ممکن است همچنان مانند سال ۲۰۲۰ بدون بودجه رسمی فعالیت خود را پیش ببرد که پیامدهای اقتصادی مخربی به همراه دارد.

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فرآیند تشکیل دولت جدید بر اساس قانون اساسی اسرائیل دارای مهلت‌های زمانی مشخصی است. نخست‌وزیر منتخب پس از دریافت توصیه احزاب، ۲۸ روز فرصت دارد تا ائتلاف را تشکیل دهد و این مهلت تا ۴۲ روز قابل تمدید است. اگر نامزد نخست در مهلت تقریباً ۲۰ دسامبر موفق شود، دولت شکل گرفته و تصویب بودجه تا پایان ماه مه ممکن می‌شود. در صورت شکست وی، رئیس‌جمهور فرد دیگری را مأمور می‌کند که ۲۸ روز دیگر زمان می‌برد و تشکیل دولت تقریباً در ۲۰ ژانویه اتفاق می‌افتد که تصویب بودجه را به پایان ژوئن می‌کشاند.

گزینه سوم و محتمل‌تر، برگزاری انتخابات مجدد است. در این سناریو، اعضای کنست ۲۱ روز فرصت دارند تا خودشان دولت تشکیل دهند و در غیر این صورت، ظرف ۹۰ روز به پای صندوق‌های رأی بازگردند. برگزاری انتخابات مجدد در اواسط ماه مه سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌شود که در این شرایط، سال مالی ۲۰۲۷ به احتمال بسیار زیاد بدون تصویب بودجه به پایان خواهد رسید. این بی‌ثباتی سیاسی، برنامه‌ریزی بلندمدت برای بازگشت به مسیر رشد اقتصادی و سازگاری با تحولات فناوری را غیرممکن کرده است.

شکاف ۶۶ میلیاردی بودجه و هزینه‌های جنگ با ایران

ارقام منتشر شده نشان‌دهنده یک کسری بودجه عظیم است. بودجه سال ۲۰۲۶ نهایی و به حدود ۶۹۹ میلیارد شیکل تعیین شد، اما سقف مجاز مخارج دولتی طبق قانون کاهش کسری، تنها ۶۳۳ میلیارد شیکل بود. با در نظر گرفتن رشد جمعیت ۱.۳ درصدی، سقف بودجه سال ۲۰۲۷ به حدود ۶۴۲ میلیارد شیکل می‌رسد که ۵۷ میلیارد شیکل کمتر از بودجه سال قبل است. این در حالی است که اسرائیل با کسر حداقل ۶۶ میلیارد شیکلی در مقایسه با ۲۰۲۶ مواجه خواهد بود.

علاوه بر این کسری ساختاری، هزینه‌های امنیتی بار جدیدی را تحمیل می‌کند. عملیات نظامی و امنیتی که در سال ۲۰۲۶ حدود ۳۵ میلیارد شیکل برای اسرائیل هزینه داشت، احتمالاً در سال ۲۰۲۷ نیز ادامه دارد. دلیل اصلی انحراف از بودجه، ورود اسرائیل با جنگ با ایران است که هزینه‌های نظامی سنگینی را تحمیل کرده است. این عملیات‌ها باعث می‌شوند نیاز به هزینه‌های فوق‌العاده امنیتی بیش از پیش احساس شود و تعادل مالی کتاب‌ها کاملاً برهم بریزد.

تعهدات الزام‌آور و فشار بر نهادها و بخش‌های اجتماعی

سند "بسط" وزارت خزانه‌داری اسرائیل که در ماه جولای منتشر شد، تعهدات قطعی دولت برای سال ۲۰۲۷ را حدود ۶۷۳.۵ میلیارد شیکل نشان می‌دهد. این رقم ۳۱.۵ میلیارد شیکل بیشتر از بودجه فعلی پیش‌بینی‌شده است. اما محاسبات دقیق‌تر روزنامه کالکالیست در ماه ژوئن نشان می‌دهد که تعهدات واقعی دولت به حدود ۷۲۰ میلیارد شیکل می‌رسد که تقریباً ۸۰ میلیارد شیکل بیشتر از بودجه مصوب است. این شکاف عمیق نشان‌دهنده فشار شدیدی است که بر دولت و نهادهای مختلف وارد می‌آید.

پیامدهای این کسری بودجه فراتر از مسائل مالی است و مستقیماً بر کارآمدی دولت و رفاه عمومی تأثیر می‌گذارد. توقف اصلاحات ساختاری مورد نیاز اقتصاد، تعلل در بهبود عملکرد دستگاه‌های دولتی و کاهش بودجه بخش‌های اجتماعی و مدنی، از عواقب مستقیم این بحران است. وزارت دارایی با ناتوانی در ارائه طرح بودجه، عملاً امکان برنامه‌ریزی برای خروج از جنگ و بازگشت به ثبات اقتصادی را از دست داده است. این وضعیت نشان می‌دهد که بن‌بست سیاسی و جنگ با ایران، آینده اقتصادی اسرائیل را در سال ۲۰۲۷ با خطرات جدی روبرو کرده است.