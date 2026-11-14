گزارش دنیای اقتصاد از کسری گاز در زمستان امسال حاکی از آن است که این شکاف ممکن است به ۴۳۰ میلیون مترمکعب در روز برسد و جبران آن بدون فشار بر صنایع و خانوارها غیرممکن است.

بر اساس گزارش منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد ، کشور در آستانه فصل سرما با یک چالش جدی در تأمین گاز مواجه است. این چالش به ویژه در روزهای اوج مصرف زمستان امسال خود را نشان خواهد داد. حجم این کمبود می‌تواند به حدود ۴۳۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. این رقم نشان‌دهنده یک شکاف بزرگ در تعادل عرضه و تقاضاست که نیازمند تصمیم‌گیری‌های فوری است.

مسئله اصلی این نیست که آیا می‌توان این کمبود را حذف کرد یا خیر. واقعیت این است که جبران این شکاف بدون تحمیل هزینه به صنایع، نیروگاه‌ها، محیط زیست یا شبکه خانگی امکان‌پذیر نیست. تقسیم این بار سنگین بین بخش‌های مختلف جامعه، چالشی پیچیده برای تصمیم‌گیران است. هر گزینه‌ای که انتخاب شود، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خاص خود را خواهد داشت.

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بررسی گزینه‌های کاهش مصرف و ذخایر سوخت

یکی از راهکارهای پیشنهادی دولت برای مدیریت این بحران، کاهش مصرف در بخش خانگی است. برآورد شرکت ملی گاز نشان می‌دهد که کاهش تنها یک درجه‌ای دمای منازل می‌تواند حدود ۲۵ میلیون مترمکعب در روز از مصرف بکاهد. این رقم اگرچه مثبت به نظر می‌رسد، اما در مقایسه با کسری احتمالی صدها میلیون مترمکعبی بسیار محدود است. بنابراین، این اقدام به تنهایی برای رفع بحران کافی نخواهد بود.

در کنار بحث مصرف خانگی، وضعیت ذخایر سوخت مایع نیز حائز اهمیت است. ذخایر گازوئیل کشور از مرز سه میلیارد لیتر گذشته است. دولت بخشی از کمبود گاز نیروگاه‌ها را با استفاده از این ذخایر جبران خواهد کرد. این جایگزینی اگرچه ضروری است، اما هزینه تأمین برق و پیامدهای زیست‌محیطی بیشتری ایجاد می‌کند. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت افزایش قیمت کالاها شود.

بررسی دیدگاه‌های مقامات درباره عمق کمبود

برآورد مقامات جمهوری اسلامی از عمق کسری گاز یکسان نیست و اعداد متفاوتی را مطرح کرده‌اند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در تاریخ ۱۹ آبان ناترازی زمستان را حدود ۴۳۰ میلیون مترمکعب در روز پیش‌بینی کرد. این پیش‌بینی نشان‌دهنده نگرانی جدی از وضعیت موجود است. اما محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی پزشکیان، در تاریخ ۲۰ آبان رقم ۵۳۰ میلیون مترمکعب را مطرح کرد.

قائم‌پناه هشدار داد که اگر مصرف مدیریت نشود، دولت ناچار خواهد شد میان تأمین گاز خانگی، نیروگاه‌ها و ادامه فعالیت صنایع محدودیت ایجاد کند. او تصریح کرد که کاهش تولید و عرضه می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود. این هشدارها نشان می‌دهد که مدیریت منابع در این فصل حیاتی است. عدم مدیریت صحیح می‌تواند اثرات تورمی شدیدی بر اقتصاد بگذارد.

تأثیرات حملات پارس جنوبی و ناترازی مزمن

بخشی از کسری امسال به حمله ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ به تأسیسات پارس جنوبی بازمی‌گردد. این حادثه تأثیر مستقیمی بر ظرفیت تولید گاز داشته است. سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز، گفته است که این حمله در ابتدا حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت روزانه را تحت تأثیر قرار داد. این رقم نشان‌دهنده خسارت قابل توجه به زیرساخت‌های انرژی است.

توکلی افزود که تاکنون حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت از دست رفته بازگشته است. اما حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب همچنان خارج از مدار است. این وضعیت به تنهایی بخش بزرگی از کمبود را پوشش نمی‌دهد. مدیرعامل شرکت ملی گاز ناترازی مزمن پیش از جنگ را نیز حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد کرده است. ترکیب ناترازی قبلی و خسارات جدید، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است.

اثرات بر صنایع و استان‌های شمالی

محدودیت گاز صنایع می‌تواند خطوط تولید را متوقف کند. این توقف نه تنها باعث کاهش تولید می‌شود، بلکه هزینه راه‌اندازی مجدد را نیز افزایش می‌دهد. صنایع با چالش تأمین انرژی مواجه هستند که می‌تواند منجر به تعطیلی或部分 تعطیلی خطوط تولید شود. این موضوع مستقیماً بر اشتغال و تولید ناخالص داخلی اثر می‌گذارد.

شرکت ملی گاز از احتمال تنش در دست‌کم ۱۱ استان خبر داده است. مازندران، گلستان و خراسان شمالی در شرایط دشوارتری قرار دارند. در همین راستا، جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته اقدام به برگزاری مانور قطع گاز در نانوایی‌های استان‌های شمالی کرده است. این اقدام نشان‌دهنده آمادگی برای سناریوهای بحرانی در این مناطق است. شهروندان باید برای شرایط اضطراری آماده باشند.