بررسی وضعیت دشوار شرکت‌های نئوکلاود، افت شدید سهام آن‌ها، و تحلیل ریسک‌های مالی صنعت مراکز داده در برابر حباب احتمالی هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۴

صنعت نوپای مراکز داده که با عنوان شرکت‌های نئوکلاود شناخته می‌شود، از حالت حاشیه‌ای خارج شده و اکنون در کانون توجه سرمایه‌گذاران و تحلیلگران قرار گرفته است. این شرکت‌ها با اجاره دادن زیرساخت‌های رایانه‌ای گران‌قیمت به غول‌های فناوری مانند متا، انتروپیک و اوپن‌ای‌آی، نقش حیاتی در توسعه هوش مصنوعی ایفا می‌کنند. اما عدم قطعیت‌های مالی اخیر و نوسانات شدید بازار، شفافیت عملکرد این بازیگران جدید را زیر سوال برده است.

ریسک‌های مالی و تحلیل‌های گارتنر و فورستر

تحلیلگران شرکت معتبر گارتنر پیش‌بینی می‌کنند که تا سال ۲۰۳۰، هشتاد درصد از شرکت‌های نئوکلاود فعالیت مستقل خود را متوقف خواهند کرد و از بازار کنار می‌روند. همزمان، کارشناسان موسسه فورستر انتظار دارند که دست‌کم سه شرکت فعال در این حوزه، به دلیل متزلزل شدن وضعیت مالی‌شان، به‌زودی مورد تملک شرکت‌های دیگر قرار گیرند. این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بالای مدل‌های کسب‌وکار در این صنعت است که هنوز پایداری خود را در بلندمدت اثبات نکرده‌اند.

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بدهی‌های کلان کورویو و واکنش‌های بازار

شرکت پیشرو در این حوزه، کورویو، با وجود مقایسه اندک با مشتریان غول‌پیکر خود، موفق شده است ۳۵/۱ میلیارد دلار بدهی انباشته ایجاد کند. کوری جانسون از موسسه د کوایت پیریود توضیح می‌دهد که وام‌دهندگان اغلب به جای تمرکز بر اعتبار مالی کورویو، بر اساس اعتبار مشتریان بزرگ آن مانند مایکروسافت و متا، به آن‌ها وام می‌دهند. این رویکرد باعث شده است تا ارزش سهام کورویو در ماه گذشته یک چهارم کاهش یابد و سرمایه‌گذاران بازار بدهی نیز برای تامین مالی این شرکت‌ها، بازدهی‌های بالاتری مطالبه کنند.

تأثیر کاهش پیش‌بینی هزینه‌های مایکروسافت و گوگل

سهام شرکت‌های نئوکلاودی مانند آیرن، نبیوس و اپلاید دیجیتال نیز در همین بازه زمانی تقریبا به همان میزان یا حتی بیشتر دچار افت شدید شده‌اند. این نگرانی‌ها پس از آن تشدید شد که مایکروسافت و گوگل پیش‌بینی کردند هزینه‌کردشان در زمینه هوش مصنوعی کمتر از برآورد تحلیلگران وال‌استریت خواهد بود. ملیسا اوتو از شرکت ویزیبل آلفا تأکید می‌کند که حجم بسیار عظیمی از سرمایه در حال تزریق به این بخش است و این وضعیت یک رقابت تسلیحاتی محسوب می‌شود که ریسک مالی بالایی دارد.

جاذبه‌های سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌های ایلون ماسک

ایلون ماسک در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد که افزایش نرخ بهره می‌تواند بیش از ۲۰۰ شرکت نئوکلاود را به ورطه نابودی بکشاند و موجی از ادغام‌ها را رقم بزند. او پیش‌بینی کرد که تعداد شرکت‌های دوام‌آورنده کم خواهد بود و شرکت‌های کوچک‌تر بیشترین خطر را متوجه خواهند شد. با این حال، برخی تحلیلگران شرکت یورکویل آیوز معتقدند تقاضا برای توان پردازشی همچنان از عرضه پیشی گرفته است و این شرکت‌ها شکافی را پر می‌کنند که اپراتورهای سنتی مراکز داده قادر به پوشش آن نیستند.

آینده صنعت و لغو قراردادهای کلیدی

آینده شرکت‌های نئوکلاود به شدت به سرنوشت توسعه‌دهندگان بزرگ هوش مصنوعی مانند انتروپیک و اوپن‌ای‌آی وابسته است که انتظار می‌رود در ماه‌های آینده فروش سهام به عموم را آغاز کنند. اسکات بسنت، وزیر دارایی آمریکا، تلاش کرده نگرانی‌ها را کاهش دهد و کورویو را بخشی کوچک از کل زیست‌بوم توصیف کند. با این حال، لغو اخیر قرارداد مایکروسافت با شرکت بریتانیایی انسکیل به دلیل مشکلات تامین برق، نشان‌دهنده چالش‌های عملیاتی جدی است که ممکن است تا سال ۲۰۳۰ نیز ادامه یابد.