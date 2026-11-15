بحران مالی فدراسیون فوتبال ایران؛ فدراسیون فوتبال ایران

مهدی تاج از عدم دریافت کمک مالی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل تحریم‌ها خبر داد و اعلام کرد ۲۰۰ میلیارد تومان برای جام جهانی ۲۰۲۶ اختصاص یافته است.

مهدی تاج ، رییس فدراسیون فوتبال ایران ، با اشاره به مشکلات مالی این فدراسیون اعلام کرد که به دلیل تحریم‌ها، امکان دریافت منابع مالی از فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا وجود ندارد و قرار است برای یافتن راه‌حل با مسئولان فیفا دیدار کند. تاج در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ساحلی به مسابقات قهرمانی آسیا گفت: "روز گذشته فیفا در نامه‌ای به ما اعلام کرد که برای ساخت ساختمان جدید فدراسیون فوتبال، به دلیل تحریم‌ها امکان پرداخت پول به ایران را ندارد. کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز شرایط مشابهی دارد و ما نمی‌توانیم از این نهاد هم منابع مالی دریافت کنیم."

عدم دریافت کمک مالی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا

او گفت: "برنامه‌ریزی کرده‌ایم در بانکوک دیداری با جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، و ماتیاس گرافستروم، دبیرکل این نهاد، داشته باشیم. در واقع ما هیچ درآمدی نداریم و صداوسیما نیز با وجود محدودیت‌هایی که دارد، کمک اندکی به ما می‌کند." تاج با اشاره به هزینه‌های تیم‌های ملی گفت: "برای حضور در مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا در تایلند، هزینه بلیت هر نفر به‌تنهایی یک میلیارد تومان است."

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او همچنین اعلام کرد که فدراسیون فوتبال علاوه بر اعتبارات دریافتی از وزارت ورزش، ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع خود را به هزینه‌های جام جهانی ۲۰۲۶ اختصاص داده است. رییس فدراسیون فوتبال درباره درخواست امیر قلعه‌نویی برای برگزاری مسابقات تدارکاتی با تیم‌های بزرگ گفت: "شب گذشته با قلعه‌نویی و بازیکنان صحبت کردم. ما باید جوان‌گرایی می‌کردیم و این اتفاق نیز باید رخ می‌داد."

توسعه نسل جوان و استراتژی فدراسیون فوتبال ایران

تاج افزود که با تعویق یک‌ساله جام ملت‌های آسیا، کادر فنی فرصت بیشتری برای ارزیابی بازیکنان جوان و باتجربه خواهد داشت و احتمال بازگشت برخی بازیکنان باتجربه در اردوهای آینده وجود دارد. رییس فدراسیون فوتبال همچنین درباره دیدارش با علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی، گفت که همه افراد امکان نامزدی در انتخابات فدراسیون فوتبال را دارند، اما دبیر چنین قصدی ندارد.

تاج در پایان با اشاره به گفت‌وگو با وزیر ورزش درباره مشکلات مالی فدراسیون تاکید کرد: "با وجود تمام محدودیت‌ها، اجازه نمی‌دهیم هیچ برنامه و مسابقه‌ای را از دست بدهیم."

بازتاب خبر در رسانه‌ها و واکنش‌های تخصصی

در گزارش این رسانه آمده است؛ مراسم بزرگداشت ستاره غایب پرتغال از سوی بازیکنان و تماشاگران سرد و بی‌روح برگزار شد و پس از آن، شکست سنگین پرتغال مقابل دانمارک باعث شد این تیم نتواند صدرنشینی خود را قطعی کند. این مراسم به‌هیچ‌وجه یکی از احساسی‌ترین بزرگداشت‌های تاریخ نبود.