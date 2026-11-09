بحران گمرکی و گرانی واردات: شوک به تجارت چین-ایران و رسوایی انویدیا

افزایش ۵ برابری کرایه حمل از چین و توقف ۱۵ روزه کامیون‌ها در مرزها، تجارت ایران را مختل کرد. همزمان رسوایی جنسن هوانگ انویدیا و نوسانات سهام شرکت در بازارهای جهانی.

احمدرضا فرشچیان ، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران ، هشدار داد که هزینه حمل کالا از چین به ایران پنج تا هفت برابر افزایش یافته است. این افزایش سرسام‌آور کرایه و طولانی شدن زمان تحویل محموله‌ها، تمایل بازرگانان به ثبت سفارش‌های جدید را به شدت کاهش داده است. فرشچیان در مصاحبه با اقتصادنیوز در تاریخ دوشنبه ۱۸ آبان بیان کرد که این ارقام بحرانی، چرخه واردات کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

افزایش کرایه حمل و زمان تحویل محموله‌ها

رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی اعلام کرد که هزینه حمل کالا از شرق آسیا به ایران از طریق بندرعباس به حدود پنج برابر افزایش یافته است. در مسیرهای زمینی اروپا نیز ممکن است هزینه حمل کالا با کامیون دو تا سه برابر شده باشد. او درباره زمان رسیدن محموله‌ها افزود: "محموله‌ای که در گذشته طی یک ماه به ایران می‌رسید، اکنون ممکن است سه تا چهار ماه در مسیر باشد."

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فرشچیان در ادامه اعلام کرد هرچه ارزش کالا کمتر باشد، کرایه حمل سهم بیشتری از قیمت تمام‌شده آن را تشکیل می‌دهد. وی گفت هزینه واردات برخی کالاهای ارزان‌قیمت تا ۱۵۰ درصد افزایش یافته و تولیدکنندگانی که به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند، ناچارند هزینه اضافی تامین این مواد را در قیمت محصول خود لحاظ کنند.

توقف کامیون‌ها در مرزها و معطلی رانندگان

احمدرضا فرشچیان، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، اعلام کرد کامیون‌ها در گذرگاه‌های مختلف مرزی ایران دست‌کم ۱۵ روز معطل می‌مانند. فرشچیان افزود آمار دقیقی از شمار کامیون‌های متوقف‌شده در اختیار ندارد و گمرک و وزارت راه می‌توانند در این زمینه اطلاعات دقیق‌تری ارائه کنند.

رسانه حال‌وش در تاریخ ۱۸ آبان گزارش داد شماری از رانندگان تانکرهای حمل گاز پس از بارگیری در پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس، همچنان در این پالایشگاه بلاتکلیف مانده‌اند. به گزارش حال‌وش، این رانندگان قرار بود محموله‌های خود را به دو گذرگاه ریمدان و پیشین در مرز پاکستان برسانند و هنوز اجازه خروج از گمرک را دریافت نکرده‌اند.

رسوایی جنسی و امنیتی جنسن هوانگ در انویدیا

خبرگزاری رویترز در تاریخ دوشنبه ۱۸ آبان گزارش داد انویدیا تحقیق داخلی را پس از انتشار گزارشی درباره رابطه مدیرعامل این شرکت با آلیس هوانگ، از مدیران پیشین شرکت "مگاسپید" در سنگاپور، آغاز کرد. این دو نسبت خانوادگی ندارند. به نوشته روزنامه نیویورک‌تایمز، مقام‌های آمریکایی پس از بررسی فعالیت‌های آلیس هوانگ به این نتیجه رسیدند که او با دستگاه اطلاعاتی چین همکاری می‌کرده است.

جنسن هوانگ در پیامی به کارکنان انویدیا گفت به همسرش خیانت کرده است، اما در این باره توضیح بیشتری ارائه نداد. از ۱۷ آبان که انویدیا آغاز تحقیقات داخلی را اعلام کرد، گمانه‌زنی‌ها درباره ادامه کار او در مقام مدیرعامل باارزش‌ترین شرکت تراشه‌ساز جهان بالا گرفته است. قیمت هر سهم انویدیا در پایان معاملات جمعه ۱۵ آبان در بازار نزدک ۱۸۶ دلار و ۶۴ سنت بود.

واکنش‌های بازار و مقامات آمریکایی به بحران انویدیا

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در تاریخ ۱۷ آبان گفت درباره این اتهام‌ها با مدیرعامل انویدیا صحبت نکرده است. او هوانگ را "آدم خوبی" خواند و اضافه کرد: "امیدوارم همه‌چیز روبه‌راه باشد. او فوق‌العاده کار کرده است." به گزارش نیویورک‌تایمز، ترامپ حدود یک سال پیش از یافته‌های دستگاه‌های اطلاعاتی در این زمینه مطلع شد و تصمیم گرفت اقدامی نکند.

در بازارهای آسیا، سهام سه شرکت از تامین‌کنندگان اصلی تراشه برای انویدیا پس از موج فروش هفته گذشته بخشی از افت خود را جبران کرد. سهام "تی‌اس‌ام‌سی" جهش ۶.۵ درصدی را تجربه کرد و سهام "سامسونگ الکترونیکس" و "اس‌کی هاینیکس" نیز به‌ترتیب ۲.۹ و ۴.۷ درصد بالا رفت. کریس وستون، مدیر تحقیقات کارگزاری "پپراستون" در ملبورن، هوانگ را "پدرخوانده هوش مصنوعی" خواند و کناره‌گیری او را بعید دانست.