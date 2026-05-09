این گزارش جامع به بررسی وضعیت بحرانی ایران در سایه محاصره بنادر توسط ایالات متحده، تهدیدات مقامات مجلس علیه کشورهای خلیج فارس، شوک قیمتی شدید در بازار دارو و نهاده‌های دامی و همچنین واکنش‌های بین‌المللی و اعتراضات خارج از کشور می‌پردازد.

در حالی که تنش‌های میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده به نقطه‌ای بحرانی رسیده است، گزارش‌ها از تشدید محاصره دریایی بنادر جنوب ایران توسط ارتش آمریکا حکایت دارد.

بر اساس بیانیه‌های رسمی سنتکام، از زمان آغاز این محاصره، دست‌کم ۵۸ کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شده‌اند و نیروهای آمریکایی برای جلوگیری از تردد در این مناطق، چهار کشتی را از کار انداخته‌اند. با وجود اینکه دونالد ترامپ موقتاً پروژه آزادی را تعلیق کرده، اما حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس همچنان ادامه دارد.

در این میان، عبور احتمالی یک نفتکش گاز طبیعی مایع قطر به سمت پاکستان، نخستین حرکت از این دست پس از آغاز درگیری‌هاست که می‌تواند معادلات منطقه را تغییر دهد. همزمان، نمایندگان مجلس ایران از جمله کامران غضنفری و ابراهیم عزیزی، با اتخاذ رویکردی تهاجمی، تهدید کرده‌اند که برای کشتی‌های کشورهای حامی قطعنامه‌های آمریکا و کشورهای عربی در شورای امنیت، ممنوعیت تردد یا اخذ عوارض سنگین در تنگه هرمز اعمال شود.

این واکنش‌ها نشان‌دهنده فشار شدید سیاسی و امنیتی است که بر تصمیم‌سازان تهران وارد شده است. در سطح بین‌المللی، دونالد ترامپ در گفتگوهای اخیر خود بر بازنگری در استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا تأکید کرده و به طور خاص وضعیت پایگاه‌های ایتالیا را مورد بررسی قرار داده است. او با اشاره به روابط متناقض با جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، اظهار داشت که این کشور در زمان نیاز در کنار ایالات متحده نبوده است.

در مورد پرونده ایران، ترامپ فعلاً از اظهارنظر درباره پاسخ تهران به پیشنهادهای آمریکا خودداری کرده است، اما لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه، خط قرمزهای سختگیرانه‌ای را ترسیم کرده است. گراهام تأکید می‌کند که هرگونه توافق احتمالی باید متوقف شدن کامل حمایت‌های ایران از تروریسم و حزب‌الله را تضمین کند و هرگونه تداوم فعالیت نیروهای نیابتی تهران باید با شدیدترین پیامدها روبه‌رو شود.

از سوی دیگر، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با ابراز تأسف از هدف قرار گرفتن خاک عراق و شهر اربیل در جریان جنگ جاری، هشدار داده است که آنکارا به هیچ وجه خواهان گسترش درگیری‌ها به سایر کشورهای منطقه نیست، که این موضوع نشان‌دهنده نارضایتی کشورهای همسایه از رفتارهای نظامی ایران است. بحران‌های سیاسی و امنیتی به طور مستقیم بر اقتصاد داخلی ایران سایه افکنده و منجر به وضعیت وخیمی در تأمین کالاهای اساسی شده است.

روزنامه اعتماد گزارش داده است که محدودیت شدید منابع ارزی دولت منجر به کاهش یارانه‌های تولید و عرضه دارو شده که نتیجه آن افزایش قیمت‌ها بین ۳۰ تا ۳۰۰ درصد است. این وضعیت در کنار کاهش ذخایر ارزی و افت ارزش پول ملی، دسترسی مردم به داروهای حیاتی را به شدت دشوار کرده است.

در بخش کشاورزی و دامپروری نیز وضعیت مشابه است؛ مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، اعلام کرده است که بیش از ۹۰۰ کارخانه فعال در این حوزه با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت می‌کنند. وابستگی شدید به واردات نهاده‌ها، به‌ویژه ذرت و سویا که بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کنند، باعث شده تا این صنعت در برابر نوسانات ارزی کاملاً آسیب‌پذیر شود.

حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی شوک قیمتی شدیدی ایجاد کرده که هزینه تولید گوشت و تخم‌مرغ را تا چهار برابر افزایش داده است. در نهایت، فشارات اقتصادی منجر به بروز تنش‌های اجتماعی و سیاسی در داخل و خارج از کشور شده است.

در حالی که مجید دوستعلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، صرفه‌جویی مردم را به عنوان یک رسالت دینی و ابزاری برای مقابله با توطئه اقتصادی دشمن معرفی می‌کند، این درخواست‌ها در واقع نشان‌دهنده ناتوانی دولت در مدیریت منابع آب، برق و سوخت است. در همین حال، در خارج از کشور، ایرانیان مقیم نیوکاسل در بریتانیا با برگزاری تجمعات گسترده، خواستار تعطیلی سفارت سپاه پاسداران شده‌اند و شعارهای حمایت از انقلاب ملی علیه جمهوری اسلامی سر دادند.

این مجموعه‌ از حوادث نشان می‌دهد که حکومت ایران همزمان با تهدیدات خارجی و محاصره نظامی، با یک فروپاشی ساختاری در اقتصاد و نارضایتی گسترده در جامعه رو به رو است که مدیریت آن را برای مقامات تهران هر روز دشوارتر می‌کند





