رسوایی ارتباط جنسن هوانگ و مگاسپید منجر به تقابل شدید با مقامات امنیتی شده است. بررسی تأثیرات این حادثه بر صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی و سیاست‌های چین.

جنسن هوانگ، مدیرعامل شرکت انویدیا، یکی از معدود مدیران ارشد صنعت فناوری بود که به دسترسی مستقیم و غیرمعمول به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دست می‌یافت. هوانگ بارها با ترامپ دیدارهای مستقیم داشته و حتی در ماه مه همراه او در هواپیمای ویژه ریاست‌جمهوری به چین سفر کرد. او در این مقطع زمانی به یکی از محورهای اصلی درگیری‌های درون دولت تبدیل شده بود. این درگیری بر سر این موضوع است که چه مقدار از پیشرفته‌ترین فناوری‌های هوش مصنوعی آمریکا باید اجازه ورود به بازار چین را داشته باشند.

اختلافات بر سر صادرات تراشه‌های پیشرفته

انویدیا پیشرو در تولید تراشه‌هایی است که موتور محرک انقلاب هوش مصنوعی محسوب می‌شوند. از سال 2022، واشنگتن صادرات پیشرفته‌ترین پردازنده‌های این شرکت به چین را به دلایل امنیتی محدود کرده است. مقامات آمریکایی معتقدند این تراشه‌ها می‌توانند به پکن در توسعه توانایی‌های نظامی و فناورانه کمک کنند. با این حال، اجرای دقیق این محدودیت‌ها با چالش‌های جدی روبرو است. تراشه‌ها را می‌توان به‌طور قانونی در کشورهای ثالثی مانند سنگاپور و مالزی خریداری و سپس آن‌ها را به چین منتقل کرد. همچنین شرکت‌های چینی می‌توانند از طریق اجاره قدرت پردازشی از مراکز داده خارج از کشور، این محدودیت‌ها را دور بزنند.

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جنسن هوانگ مدتی است که استدلال می‌کند این محدودیت‌ها اثر معکوس دارند. به گفته او، این سیاست‌ها انویدیا را از یک بازار عظیم سودده محروم کرده و شرکت‌های چینی را برای توسعه جایگزین‌های بومی ترغیب می‌کنند. به نظر می‌رسید ترامپ در سال گذشته با دیدگاه هوانگ همسو بوده و به انویدیا اجازه داد فروش برخی تراشه‌ها به چین را از سر بگیرد، مشروط بر اینکه شرکت درصدی از درآمد را پرداخت کند. با این وجود، پیشرفته‌ترین تراشه‌های "بلک‌ول" همچنان مشمول ممنوعیت‌های شدید هستند.

اتهامات امنیتی و نقش مگاسپید

پس از پایان اتهام‌های مطرح‌شده درباره رابطه جنسن هوانگ با آلیس هوانگ، که هیچ نسبت خانوادگی با او ندارد، پرسش‌های بزرگی درباره نفوذ خارجی پیش آمد. آلیس هوانگ مدیر سابق شرکت مگاسپید مستقر در سنگاپور است. گزارش‌ها حاکی از آن است که نهادهای اطلاعاتی آمریکا به ارتباط آلیس هوانگ با دستگاه اطلاعاتی چین مظنون هستند. پکن این اتهامات را به شدت رد کرده است. هیئت‌مدیره انویدیا اعلام کرده که دلیلی برای باور خطرناک بودن این روابط برای امنیت ملی یا اسرار شرکت نمی‌بیند. اما این ماجرا دولت واشنگتن را به چالش کشیده که چه می‌دانسته و چه واکنشی نشان داده است.

وزارت بازرگانی آمریکا مسئول کنترل صادرات فناوری‌های حساس است. هم‌زمان، فشارهایی بر این وزارتخانه وارد می‌شد تا درباره نگرانی‌های مربوط به مگاسپید، مشتری انویدیا، اقدام کند. تان یونگ پونگ، مدیرعامل مگاسپید که با نام جیمز تان نیز شناخته می‌شود، روز پنجشنبه تأکید کرد که شرکت تعهدات خود را بر اساس قوانین کنترل صادرات آمریکا جدی می‌گیرد. او اعلام کرد مگاسپید متعهد به همکاری سازنده و شفاف با دولت آمریکا در این زمینه است.

مخالفت مقامات با تصمیمات وزارت بازرگانی

یک یادداشت بسیار محرمانه درباره نگرانی‌های امنیتی مربوط به آلیس هوانگ و مگاسپید در اختیار اسکات بسنت، وزیر دارایی، قرار گرفت. گزارش‌ها نشان می‌دهند که بسنت از جمله کسانی بود که پرسید چرا مگاسپید در فهرست سیاه وزارت بازرگانی قرار نگرفته است. همچنین پرسش‌هایی درباره این موضوع مطرح شد که چرا تحقیق درباره شرکت سنگاپوری پس از دخالت مستقیم انویدیا متوقف شد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که مشاور حقوقی ارشد انویدیا با بازرسان وزارت بازرگانی تماس گرفت و به یکی از منصوبان ارشد ترامپ استناد کرد تا از ادامه تحقیقات جلوگیری کند.

این رویداد ظاهرا اختلافی جدی درباره جهت‌گیری سیاست ترامپ در قبال چین را برجسته کرده است. در حالی که هوانگ خواهان دسترسی به بازار چین بود، برخی دیگر از مقامات نگران پیامدهای امنیتی بودند. دموکرات‌ها تحقیقاتی را درباره نحوه بررسی شرکت‌های چینی که برای خرید تراشه‌های هوش مصنوعی تایید شده بودند، آغاز کرده‌اند. جان مولنار، نماینده جمهوری‌خواه و رئیس کمیته ویژه مجلس نمایندگان درباره چین، گفت موفقیت انویدیا به سود منافع ملی است، اما شرکت‌ها هرگز نباید امنیت کشور را به خطر بیندازند.

واکنش‌های سیاسی و آینده سیاست‌های تجاری

الیزابت وارن، سناتور دموکرات و ارشدترین عضو حزب در کمیته بانکداری سنا، گفت استعفای هوانگ او را از مسئولیت مبرا نمی‌کند. او از لوتنیک خواست توضیح دهد چرا شکاف‌های موجود در کنترل صادرات همچنان باز مانده‌اند. در همین حال، جنسن هوانگ روز چهارشنبه به قانون‌گذاران جمهوری‌خواه گفت که قصد دارد با درخواست آن‌ها برای ادای شهادت پشت درهای بسته همکاری کند. این اقدام نشان‌دهنده شدت فشارهای وارد بر مقامات فناوری در پی این رسوایی است.

کاخ سفید به درخواست بی‌بی‌سی برای اظهارنظر پاسخ نداده است. با این حال، به نیویورک پست گفته است که ترامپ اعتماد کامل خود را به وزیر بازرگانی حفظ کرده و او را "تحول‌آفرین‌ترین وزیر بازرگانی در تاریخ معاصر آمریکا" توصیف کرده است. این حمایت صریح بسیار مهم است، به‌ویژه در شرایطی که گزارش‌هایی مبنی بر بررسی امکان مجبور کردن وزیر به کناره‌گیری منتشر شده است. اگر به وزیر درباره خطرها هشدار داده شده بود، سوال اصلی این است که چرا وزارتخانه او اقدامی انجام نداد.