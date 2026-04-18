در حالی که آمریکا مدعی بازگشایی تنگه هرمز و کاهش قیمت نفت است، ایران نسبت به ادامه محاصره دریایی هشدار داده و اعلام کرده است که این گذرگاه حیاتی تنها تحت کنترل ایران باز خواهد ماند. مواضع متناقض عربستان سعودی در قبال جنگ ایران و درخواستها برای آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران نیز بر پیچیدگی اوضاع افزوده است.
وبسایت اکسیوس به نقل از مقامهای آمریکا یی خبر داده است که عربستان سعودی در قبال جنگ ایران موضعی متزلزل و متناقض داشته است. این گزارش حاکی از آن است که ریاض در محافل عمومی از دیپلماسی حمایت میکرده، اما در دیدارهای خصوصی از آمریکا خواهان اقدام نظامی علیه ایران بوده است. حتی در روزهای اخیر نیز برخی مقامهای سعودی ابراز نگرانی کردهاند که جنگ پیش از تضعیف کافی حکومت ایران پایان یابد.
طبق گزارش اکسیوس، ریاض به میانجیها اعلام کرده است که از توافق حمایت میکند و خواهان پایان جنگ است، زیرا زیرساختهای نفتی و انرژی این کشور در جریان درگیری آسیب دیده و ادامه آن میتواند خسارات بیشتری به همراه داشته باشد. در همین حال، آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، از خبر بازگشایی تنگه هرمز استقبال کرده و آن را خبری مثبت نامیده، اما تاکید کرده که اوضاع بسیار شکننده است و استرالیا برای عدم قطعیت موجود آماده میشود. در جبهه دیگر، شبکه خبری سیبیاس گزارش داده است که وزارت خزانهداری ایالات متحده برای دومین بار از زمان شروع جنگ ایران، به خرید نفت روسیه که در حال حاضر در دریا است، چراغ سبز نشان داده است. این مجوز به خریداران نفت اجازه میدهد تا از بسیاری از تحریمهای سنگین ایالات متحده علیه روسیه اجتناب کنند. این مجوز تنها شامل نفتی میشود که تا صبح جمعه در کشتیها بارگیری شده و در ۲۶ اردیبهشت منقضی میشود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، نیز اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی محاصره دریایی کشتیهایی را که سعی در ورود یا خروج از بنادر ایران دارند، اجرا میکنند و از زمان آغاز محاصره، ۲۱ کشتی از دستور نیروهای آمریکایی برای بازگشت به ایران پیروی کردهاند. در همین حال، «کنگره مشترک جمهوریخواهان دموکرات و فدرال دموکرات» با صدور بیانیهای، حملات مکرر جمهوری اسلامی به پایگاههای احزاب کرد ایران در خاک عراق را محکوم کرده و آن را نقض آشکار تعهدات بینالمللی و تهدیدی جدی علیه امنیت غیرنظامیان دانسته است. این تشکل سیاسی از سازمان ملل خواسته است که این حملات را بررسی و مستند کنند. شبکه خبری سیانان گزارش داده است که پس از بازگشایی تنگه هرمز برای ترانزیت تجاری، قیمت نفت به شدت کاهش یافت و معاملات آتی سهام افزایش یافت. نفت خام برنت با ۱۰.۸ درصد کاهش به ۸۸.۷۰ دلار در هر بشکه و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۱۱ درصد کاهش به ۸۱.۲۰ دلار در هر بشکه رسید. شاخص داو جونز ۱.۱۶ درصد و شاخص نزدک کامپوزیت ۱۲ روز متوالی افزایش یافته است. در حالی که آمریکا از بازگشایی تنگه هرمز بهعنوان یک «پیروزی» یاد میکند، مقامهای جمهوری اسلامی تاکید دارند که این گذرگاه حیاتی تنها تحت شرایط و کنترل ایران باز است و ادامه محاصره دریایی میتواند دوباره آن را به روی کشتیرانی ببندد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هشدار داده است که در صورت تداوم محاصره بنادر ایران، تنگه هرمز «باز نخواهد ماند». او همچنین تاکید کرده است که عبور و مرور کشتیها صرفاً در «مسیر تعیینشده» و با «مجوز جمهوری اسلامی» انجام خواهد شد. این در حالی است که دونالد ترامپ بازگشایی تنگه هرمز را «روزی عالی و درخشان برای جهان» توصیف کرده و آن را نتیجه فشارهای آمریکا دانسته، اما تاکید کرده است که محاصره دریایی ایران همچنان ادامه خواهد داشت تا زمانی که توافق نهایی با تهران بهطور کامل امضا شود. در همین راستا، کمیته یهودیان آمریکا از دونالد ترامپ خواسته است که بازگشت آمریکاییهای زندانی در ایران را به عنوان «اولویت ملی فوری» در نظر بگیرد و تاکید کرده است که ایالات متحده باید صریح باشد که بازداشت یا گروگانگیری غیرقانونی آمریکاییها، پذیرفته یا به حاشیه رانده نخواهد شد. بنیاد دفاع از دموکراسیها، بنیاد میراث جیمز دبلیو فولی، مرکز حقوق بشر رائول والنبرگ و اتحاد علیه ایران هستهای نیز این بیانیه را امضا کردهاند
