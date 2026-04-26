بحران دارو در ایران: از اختلال زنجیره تامین تا افزایش قیمت و کمبود داروهای حیاتی

با آغاز جنگ در خلیج فارس و تغییر سیاستهای ارزی، ایران با بحران دارو مواجه شده است. اختلال در زنجیره تامین، تحریمهای مالی و افزایش هزینهها باعث کمبود و گرانی داروهای حیاتی شده است. بیماران خاص و مبتلایان به بیماریهای مزمن بیشترین آسیب را میبینند.
با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، تجارت از تنگه هرمز و حملونقل هوایی در خلیج فارس بهشدت کاهش یافت، که این اختلال زنجیره تامین دارو را نیز تحت تاثیر قرار داد.
چند هفته پس از آغاز جنگ، کمبود و گرانی دارو در ایران از یک نگرانی پراکنده در حال تبدیل شدن به بحرانی فراگیر است. این بحران محصول ترکیب چند عامل است: اختلال در زنجیره تامین پس از جنگ، تغییر سیاستهای ارزی و فشار اقتصادی بر بیمهها و مردم. آنچه این بحران را ملموستر میکند، روایتهایی است که از دل زندگی روزمره بیماران بیرون میآید.
جنگ در خلیج فارس دو شریان حیاتی زنجیره تامین دارو را مختل کرده است: تنگه هرمز و مسیرهای حملونقل هوایی. بر اساس تحلیلی که در وبسایت «تینک گلوبال هلتس» منتشر شده، حجم تجارت از تنگه هرمز در روزهای ابتدایی جنگ تا حدود ۹۰ درصد کاهش یافته و ظرفیت حمل هوایی در منطقه خلیج فارس نیز افت کرد.
این اختلالها نهتنها تامین نفت و کالاهای صنعتی، بلکه دارو و مواد اولیه دارویی را نیز با تاخیر و افزایش هزینه روبهرو کرده است. برای ایران که بخش قابل توجهی از مواد اولیه دارویی خود را از هند وارد میکند، این وضعیت به معنای تاخیر در ورود محمولهها، افزایش هزینه حملونقل و فشار بیشتر بر بازار داخلی دارو بوده است. به گفته برخی فعالان این حوزه، بسیاری از واردکنندگان اکنون از مسیر ترکیه استفاده میکنند.
یک واردکننده دارو در اروپا که نخواست نامش ذکر شود، به بیبیسی فارسی گفت که بخشی از محمولههای دارویی آنها در ترکیه متوقف مانده و در حال بررسی مسیرهای زمینی امن برای انتقالشان به ایران هستند. در کنار پیامدهای جنگ، تغییر سیاستهای ارزی دولت ایران نیز به بحران دارو افزوده است. به گفته فعالان صنعت دارو، ارز ترجیحی اکنون تنها به حدود ده درصد از داروها و مواد اولیه وارداتی تخصیص مییابد.
بیش از ۹۰ درصد واردات دارو و مواد اولیه باید با ارز نیمایی تامین شود؛ ارزی که پس از تکنرخی شدن در دیماه ۱۴۰۴، جهش کمسابقهای را تجربه کرد. این افزایش ناگهانی، همراه با کمبود ارز و نقدینگی، هزینه واردات و تولید دارو را بهشدت بالا برده و چرخه تامین دارو، از واردات مواد اولیه تا تولید داخلی، را شکنندهتر کرده است.
گزارشها حاکی است بیماران خاص، مبتلایان به سرطان و کسانی که به بیماریهای مزمن مبتلا هستند، بیشترین آسیب را از این وضعیت میبینند؛ گروهی که وابستگی مدام به دارو دارند و هر افزایش قیمت مستقیم بر کیفیت زندگیشان اثر میگذارد. اگرچه تحریمها دارو را مستقیما هدف قرار نمیدهند اما عملا مسیر تامین آن را مختل کردهاند.
گزارشهای بینالمللی نشان میدهند که محدودیتهای بانکی و مالی باعث شده انتقال پول از ایران به شرکتهای دارویی خارجی، بهویژه تولیدکنندگان اروپایی و آمریکایی، یا بسیار زمانبر باشد یا اصلا انجام نشود. بسیاری از بانکها نیز از ترس جریمههای آمریکا حاضر به همکاری نیستند و همین موضوع خرید قانونی دارو و مواد اولیه را به یک روند پیچیده، کند و پرهزینه تبدیل کرده است.
در نتیجه، تحریمها بدون اینکه نام دارو را در فهرست بگذارند، زنجیره تامین را از مسیر مالی فلج کردهاند. با وجود گزارشهای کمبود دارو، مقامهای رسمی ایران میگویند اوضاع تحت کنترل است اما گفتههای برخی بیماران و پیامهای رسیده به بیبیسی فارسی از دشواری در دسترسی به برخی داروها و افزایش قیمتها حکایت دارد.
در همین حال، شماری از گزارشهای داخلی نیز از آسیبدیدن برخی انبارها و واحدهای تولیدی دارو در جریان حملات اخیر خبر دادهاند؛ گزارشهایی که میگویند بخشی از ذخایر دارویی، از جمله داروهای بیماران خاص، از بین رفته یا مدتی قابل استفاده نیست. با این حال، جزئیات مستقل و قابل راستیآزمایی درباره میزان این خسارتها محدود است.
به گفته مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران به «۲۵ واحد و شرکت دارویی مستقیم و غیرمستقیم حمله شده» و به «توفیق دارو و انستیتو پاستور حملات مستقیم شده است. » با این حال مقامهای سازمان غذا و دارو میگویند با وجود آسیب به برخی شرکتهای دارویی و اختلال در مسیرهای حملونقل، به دلیل برنامهریزی قبلی، ذخایر استراتژیک و اتکا به تولید داخلی، کشور با کمبود جدی دارو روبهرو نشده است.
آنها همچنین با اشاره به تجربه سالها تحریم و جنگ، از «تابآوری» صنعت دارو سخن میگویند و تاکید میکنند کمبودهای مقطعی قابل مدیریت است. به گفته این مقامها، شبکه حدود ۱۸ هزار داروخانه در سراسر کشور نیز مانند یک «ذخیره مویرگی» عمل و به تداوم توزیع دارو کمک کرده هرچند در برخی مناطق اختلال دسترسی گزارش شده است.
در میان پیامهایی که برای بیبیسی فارسی ارسال شده، برخی روایتها به دشواریه روند تشخیص و درمان اشاره دارند هرچند مشخص نیست این تجربهها تا چه اندازه گسترده است. یکی از این روایتها مربوط به یک بیمار در تهران است که با تشخیص احتمالی تومور مغزی بستری شد.
به گفته خانواده، پزشکان برای تشخیص دقیق، آزمایش مایع مغزی-نخاعی را توصیه کردند تا احتمال عفونت یا نوع تومور را بررسی کنند آزمایشگاه در هر دو نوبت مراجعه گفته است که «کیت نداریم. » خانواده میگویند در نتیجه پزشکان ناچار شدند بدون تشخیص قطعی، بیمار را جراحی کنند و چهار روز پس از عمل، همچنان در انتظار نتیجه نهایی هستند. کمبود و گرانی دارو فقط به داروهای تخصصی محدود نیست.
یکی از مخاطبان به بیبیسی فارسی گفت: «انسولین نوورپید به هیچ قیمتی پیدا نمیشود. هلالاحمر گاهی میآورد، اما آنقدر شلوغ میشود که به اغلب متقاضیها نمیرسد. » مخاطب دیگری از چندبرابر افزایش قیمت انسولین لانتوس خبر داده است. برای بیماران دیابتی انسولین یک داروی حیاتی است و نبود آن میتواند پیامدهای جدی و حتی مرگبار داشته باشد
