بحران لیگ برتر فوتبال ایران: احتمال پایان فصل بدون قهرمان

بحران لیگ برتر فوتبال ایران وارد مرحله تازهای شده است. طبق آخرین خبرها، احتمال پایان رسمی فصل جاری بدون معرفی قهرمان جدی شده است. مسابقات لیگ برتر پس از حمله اسرائیل و آمریکا به کشور متوقف شد و اگرچه قرار بود پس از آتشبس بازیها از اوایل اردیبهشت از سر گرفته شود، اما این برنامه عملی نشد.
سازمان لیگ از باشگاهها خواست تمرینات خود را آغاز کنند و برخی تیمها نیز با تصور ازسرگیری مسابقات، بازیکنانشان را فراخواندند؛ اما تغییر شرایط، مخالفت بخش قابل توجهی از باشگاهها و مشکلات اجرایی باعث شد ادامه لیگ ابتدا به بعد از مسابقات تیم ملی در جام جهانی موکول شود. مهدی تاج پیشتر اعلام کرده بود ۱۴ باشگاه لیگ برتری طی نامهای اعلام کردهاند شرایط برای ادامه مسابقات مهیا نیست.
حالا اما به نظر میرسد سناریوی «ادامه لیگ بعد از جام جهانی» نیز از دستور کار عملیاتی فاصله گرفته است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، تصمیم مهمی در سطوح مدیریتی فوتبال ایران اتخاذ شده که بر مبنای آن، فصل جاری لیگ برتر نیمهتمام اعلام شود و هیچ تیمی به عنوان قهرمان رسمی معرفی نشود. این تصمیم میتواند با اعتراض جدی استقلال همراه شود.
آبیها هنگام توقف مسابقات در صدر جدول قرار داشتند و طبیعی است که نیمهتمام اعلام شدن فصل بدون معرفی قهرمان، واکنش باشگاهی را به دنبال داشته باشد که خود را محقترین تیم برای کسب عنوان قهرمانی میداند. با این حال، فاصله نزدیک تیمهای بالای جدول و نابرابری تعداد بازیها باعث شده مدیران فوتبال ایران از معرفی قهرمان بر اساس جدول فعلی پرهیز کنند. در کنار مسئله قهرمانی، تکلیف سقوط تیمها نیز به گره اصلی تبدیل شده است.
طبق تازهترین ارزیابیها، احتمال فراوان فصل آینده لیگ برتر با ۱۸ تیم برگزار خواهد شد؛ سناریویی که میتواند راهحلی برای عبور از بحران سقوط در فصل نیمهتمام باشد
