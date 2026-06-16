بحران اعتماد در صنعت کشتیرانی پس از ادعاهای ترامپ درباره بازگشایی تنگه هرمز

با وجود ادعای دونالد ترامپ مبنی بر بازگشایی تنگه هرمز در پی توافق میان آمریکا و ایران، شرکت‌های کشتیرانی جهانی به دلیل تداوم تهدیدات امنیتی و عدم اطمینان از پایداری صلح، از اعزام شناورهای خود به این منطقه استراتژیک خودداری می‌کنند.

تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های ترانزیتی جهان و شریان اصلی انتقال نفت خام، همواره در کانون تنش‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه قرار داشته است.

در تحولات اخیر، دونالد ترامپ با لحنی امیدوارانه مدعی شد که در پی دستیابی به توافقی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، این مسیر استراتژیک بار دیگر برای تردد امن کشتی‌ها بازگشایی شده است. از دیدگاه سیاسی، این ادعا به عنوان یک پیروزی دیپلماتیک به تصویر کشیده شد تا نشان دهد که فشارها یا مذاکرات توانسته‌اند محیطی امن‌تر برای تجارت جهانی فراهم کنند.

اما واقعیت‌های موجود در عرصه عملیاتی و دیدگاه فعالان صنعت دریانوردی، تصویری بسیار متفاوت و بسیار محتاطانه‌تر از این وضعیت را ارائه می‌دهد. در حالی که سیاستمداران از بازگشایی مسیر سخن می‌گویند، ناخدگان و مدیران شرکت‌های کشتیرانی همچنان با تردید به افق‌های خلیج فارس می‌نگرند. شکاف عمیق میان ادعاهای سیاسی و واقعیت‌های میدانی را می‌توان در داده‌های آماری مشاهده کرد.

گزارش‌های منتشر شده توسط شرکت کپلر که در زمینه ردیابی شناورها تخصص دارد، نشان می‌دهد که حجم عظیمی از کشتی‌ها همچنان در وضعیت توقف به سر می‌برند. طبق این داده‌ها، حدود ۲۲۰ تانکر نفت و نزدیک به ۵۰۰ شناور دیگر در خلیج فارس لنگر انداخته‌اند و با وجود اعلام بازگشایی، هیچ حرکت قابل توجه یا بازگشت گسترده‌ای به روال عادی تردد مشاهده نشده است.

این سکون کشتی‌ها گواهی بر این نکته است که اعتماد در صنعت کشتیرانی، برخلاف توافق‌های سیاسی، به سرعت باز نمی‌گردد. برای شرکت‌های حمل و نقل دریایی، ریسک از دست دادن یک شناور یا به خطر افتادن جان خدمه، بسیار سنگین‌تر از سود احتمالی ناشی از تردد زودهنگام در یک منطقه ناپایدار است. یکی از اصلی‌ترین دلایل این احتیاط، تداوم تهدیدات امنیتی پیشرفته و غیرمتعارف در منطقه است.

وجود مین‌های دریایی، تهدیدات پهپادی و احتمال حملات موشکی، محیطی را ایجاد کرده است که در آن هرگونه اشتباه کوچک می‌تواند به فاجعه‌ای بزرگ منجر شود. علاوه بر تهدیدات سخت‌افزاری، عامل انسانی نیز نقش مهمی در این تردید دارد. خدمه کشتی‌ها پس از ماه‌ها زندگی در وضعیت اضطراری و مواجهه با ابهامات مداوم، دچار خستگی مفرط روانی و جسمی شده‌اند.

این وضعیت باعث شده است که ریسک‌های عملیاتی افزایش یابد، زیرا تمرکز خدمه در شرایط بحرانی کاهش یافته و هرگونه هشدار امنیتی کوچک می‌تواند منجر به واکنش‌های تند یا خطاهای انسانی شود. صنعت کشتیرانی به شدت به پیش‌بینی‌پذیری وابسته است و در حال حاضر، تنگه هرمز هر چیزی است جز یک محیط پیش‌بینی‌پذیر. در همین راستا، مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ کشتیرانی جهان صراحتاً اعلام کرده‌اند که تنها با ادعاهای سیاسی متقاعد نمی‌شوند.

انگاد بانگا، مدیرعامل گروه کاراول، در اظهارنظرهایی تأکید کرد که اگرچه کشتی‌های این شرکت آماده حرکت هستند، اما تا زمانی که یک بازه زمانی مشخص و بدون حادثه سپری نشود، هیچ شناوری را به منطقه اعزام نخواهد کرد. او به طور مشخص اعلام کرد که دیدن سی روز تردد کامل و بدون هیچ‌گونه حادثه، شرط لازم برای تغییر وضعیت آماده‌باش نیروها و اتاقک فرمان است.

از نظر او، سه روز یا یک هفته آرامش کافی نیست و تنها یک ثبات ماهانه می‌تواند اعتماد اولیه را بازگرداند. این رویکرد نشان می‌دهد که در دنیای تجارت دریایی، معیارهای امنیتی بسیار سخت‌گیرانه‌تر از معیارهای دیپلماتیک است. از سوی دیگر، تیم هاکسلی، رئیس شرکت کشتیرانی ماندارین، به تاریخچه شروع‌های نادرست و توافق‌های شکست‌خورده در منطقه اشاره کرد و افزود که صنعت کشتیرانی اکنون بیش از هر زمان دیگری محتاط است.

او معتقد است که جریان‌های تجاری و زیرساخت‌های آسیب‌دیده در خاورمیانه برای بهبود و بازگشت به حالت عادی به زمان قابل توجهی نیاز دارند. تخریب اعتماد میان طرفین و آسیب‌های زیرساختی به قدری گسترده است که یک توافق ساده نمی‌تواند به سرعت اثرگذار باشد. در واقع، بازگشایی فیزیکی یک مسیر به معنای بازگشایی اقتصادی و روانی آن نیست.

تا زمانی که تضمین‌های امنیتی ملموس و پایدار جایگزین ادعاهای شفاهی شود، بسیاری از تانکرها و کشتی‌های تجاری ترجیح می‌دهند در لنگرگاه‌ها منتظر بمانند تا ریسک‌های احتمالی به حداقل برسد





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