بحران عدالت و موج جدید احکام اعدام برای معترضان در تهران و یزد

گزارشهای حقوق بشری از صدور حکم اعدام برای چهار بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ با اتهام محاربه خبر میدهند که منجر به نگرانیهای شدید بینالمللی شده است.
در فضای متشنج سیاسی و اجتماعی جاری، گزارشهای دریافتی از نهادهای فعال در حوزه حقوق بشر ، پرده از حقیقتی تلخ برمیدارد؛ صدور احکام اعدام برای چهار تن از جوانانی که در جریان اعتراضات سراسری دیماه سال ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند.
این احکام که در شهرهای تهران و یزد صادر شدهاند، تحت عنوان اتهام مبهم و سنگین 'محاربه' صادر شدهاند. استفاده از مجازات مرگ در برابر افرادی که صرفاً خواستار تغییر یا بیانگر نارضایتیهای اجتماعی بودهاند، بار دیگر نگرانیهای جامعه جهانی و فعالان حقوق بشر را در مورد رویکرد تلافیجویانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی افزایش داده است.
این روند نشاندهنده تلاشی سیستماتیک برای خاموش کردن هرگونه صدای مخالف از طریق ایجاد فضای ترس و وحشت در میان شهروندان است، به گونهای که حتی حضور اتفاقی در تجمعات نیز میتواند به بهای جان یک انسان تمام شود. محاکمات در شعبههای مختلف دادگاه انقلاب، که غالباً با عدم دسترسی به وکیل انتخابی و فشار برای اخذ اعترافات اجباری همراه است، به جای احقاق عدالت، به ابزاری برای سرکوب سیاسی تبدیل شده است.
یکی از پروندههای تکاندهنده، مربوط به علیرضا پیغمبری، جوانی ۲۶ ساله است که در زندان تهران بزرگ محبوس است. او توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده و پروندهاش اکنون در دیوان عالی کشور در انتظار بررسی فرجامخواهی است. علیرضا در ۱۹ دی ۱۴۰۴ بازداشت شد و پس از مدتی با وثیقه آزاد گشت، اما پس از دومین جلسه محاکمه در خرداد ماه، مجدداً بازداشت و به زندان منتقل شد.
نکته تکاندهنده در پرونده او این است که بر اساس گفتههای منابع مطلع، او اساساً شرکتکننده در تجمعات اعتراضی نبوده و تنها به دلیل خروج از محل کار و قرار گرفتن اتفاقی در ازدحام جمعیت، مورد بازداشت قرار گرفته است. با این حال، دادگاه بدون ارائه شواهد مستند و شفاف، او را به محاربه متهم کرده است.
این وضعیت نشان میدهد که در دادگاههای انقلاب، اصل بر برائت جای خود را به پیشفرضهای امنیتی داده و جان انسانها در معرض خطر تصمیمات عجولانه و غیرعادلانه قرار دارد. در شهر یزد نیز وضعیت به همان اندازه وخیم است. سه تن از بازداشتشدگان به نامهای کاوه عربیان، علی دانشپرور و اسماعیل رمضانپور توسط شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شدهاند.
کاوه عربیان، پدر یک فرزند، پس از ۶۸ روز بازداشت در سازمان اطلاعات سپاه و تحمل فشارهای شدید برای اعتراف، متوجه حکم اعدام خود شد. او به آتش زدن اموال عمومی متهم شده است، در حالی که مدارک مستقلی برای اثبات این ادعا منتشر نشده است.
علی دانشپرور ۳۳ ساله نیز با اتهام قتل یکی از نیروهای امنیتی و برهم زدن امنیت ملی روبروست؛ کسی که پدر و مادر خود را از دست داده و تنها خواهرش در کنار اوست، اما عدالت در پرونده او در هالهای از ابهام قرار دارد. اسماعیل رمضانپور نیز که خانوادهاش هرگونه مشارکت او در اعتراضات را رد کردهاند، با اتهام تخریب اموال عمومی روبروست و گفته میشود برای اخذ اعترافات، تحت شکنجههای شدید قرار گرفته است.
این سه نفر اکنون در زندان مرکزی یزد در انتظار سرنوشتی نامعلوم هستند و خانوادههایشان در اضطرابی جانکاه به سر میبرند. از منظر حقوق بینالملل، اتهام 'محاربه' یکی از ابهامآمیزترین مفاهیمی است که در نظام قضایی ایران برای سرکوب مخالفان به کار میرود. کارشناسان سازمان ملل متحد بارها تاکید کردهاند که مجازات اعدام تنها باید برای جدیترین جرایم، مانند قتل عمد، و آن هم پس از یک محاکمه کاملاً عادلانه اعمال شود.
هرگونه اجرای حکم اعدام که بر اساس اعترافات تحت فشار، شکنجه یا بدون دسترسی به دفاع قانونی باشد، مصداق سلب خودسرانه حق حیات است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل در واکنش به این موج از احکام، خواستار توقف فوری اعدامهای سیاسی شده و هشدار داده است که این اقدامات نقض آشکار پیمانهای بینالمللی است. تکیه دستگاه قضایی بر اعترافات اجباری و محروم کردن متهمان از حق داشتن وکیل، قانونی بودن این احکام را به شدت زیر سوال میبرد.
اعتراضات دی ۱۴۰۴ که با اعتصاب کسبه و بازاریان تهران آغاز شد و به سرعت به میان دانشجویان و اقشار مختلف جامعه در سراسر کشور گسترش یافت، با واکنش شدید امنیتی روبرو شد. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده است که از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا کنون، دستکم ۱۸ تن از معترضان اعدام شدهاند.
صدور احکام جدید برای علیرضا، کاوه، علی و اسماعیل، نشان میدهد که ماشین اعدام همچنان با سرعت در حال حرکت است و هدف آن نه تنها مجازات افراد، بلکه ارعاب کل جامعه است. خانوادههای این بازداشتشدگان در شرایطی زندگی میکنند که هیچ دسترسی شفافی به روند پروندههای عزیزانشان ندارند و تنها با خبرهای ناگهانی از تایید یا اجرای احکام روبرو میشوند.
این تراژدی انسانی، لایه دیگری از بحران حقوق بشر در ایران را به تصویر میکشد که در آن حق زندگی در برابر اتهامات ساختگی فدا میشود
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