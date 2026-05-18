بررسی جزئیات جنگ میان آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مسدود شدن تنگه هرمز، درگیری‌های ناوگان کمک‌رسانی غزه و تنش‌های شدید دیپلماتیک بر سر برنامه هسته‌ای و تحریم‌های نفتی.

در یک تحول نظامی و سیاسی تکان‌دهنده، جنگ میان ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ نهم اسفند سال ۱۴۰۴ آغاز شد.

این درگیری‌های گسترده که با حملاتی شدید همراه بود، منجر به پیامدهای سیاسی عمیقی در داخل ایران گشت و گزارش‌ها حاکی از آن است که شماری از بلندپایه‌ترین مقامات حکومت، از جمله علی خامنه‌ای، در جریان این حملات کشته شدند. این اتفاقات ناگهانی ساختار قدرت در تهران را با چالشی بی‌سابقه مواجه کرد و فضای منطقه را به شدت متشنج نمود.

با این حال، پس از گذشت چهل روز از آغاز درگیری‌ها، فشارها و میانجی‌گری‌های بین‌المللی منجر به دستیابی تهران و واشنگتن به یک توافق موقت برای آتش‌بسی دو هفته‌ای شد تا فرصتی برای بررسی گزینه‌های دیپلماتیک فراهم گردد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در ساعات پایانی این آتش‌بس اعلام کرد که به دلیل درخواست‌های متعدد از سوی مقام‌های پاکستانی، تصمیم گرفته است از سرگیری احتمالی حملات نظامی به ایران به‌طور موقت خودداری کرده و مدت آتش‌بس را تمدید کند.

با این وجود، ترامپ در اظهاراتی صریح تأکید کرد که هیچ‌گونه امتیاز ویژه‌ای را برای تهران قائل نیست و معتقد است که ایران به‌خوبی می‌داند در صورت عدم انعطاف، به زودی چه اتفاقات سخت و دشواری در انتظار آن خواهد بود. در همین حال، تنش‌ها بر سر کنترل تنگه هرمز به نقطه بحرانی رسیده است. تهران از ابتدای جنگ تا کنون این آب‌راه استراتژیک و حیاتی بین‌المللی را مسدود کرده است.

این اقدام نه تنها باعث نگرانی آمریکا و اسرائیل شده، بلکه به دلیل تأثیر مستقیم بر قیمت انرژی و اقتصاد جهانی، باعث ایجاد گسست و تنش میان ایران و بسیاری از کشورهای دیگر جهان گشته است. در کنار بحران مستقیم میان ایران و آمریکا، در جبهه فلسطین نیز درگیری‌های دریایی شدت یافته است. نیروی دریایی اسرائیل بار دیگر عملیاتی را علیه ناوگان بین‌المللی کمک‌رسانی به غزه به نام ناوگان مقاومت جهانی یا صمود انجام داد.

این ناوگان که از بندر مارماریس ترکیه حرکت کرده بود و فعالانی از ۴۰ کشور مختلف با بیش از ۵۰ کشتی در آن حضور داشتند، قصد داشت محاصره دریایی نوار غزه را که از سال ۲۰۰۷ توسط اسرائیل و مصر برقرار شده است، بشکند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که نیروهای اسرائیلی در آب‌های بین‌المللی در غرب قبرس و نزدیکی کرت، تعدادی از این کشتی‌ها را توقیف و صدها نفر از فعالان را بازداشت کردند.

هرچند بسیاری از بازداشت‌شدگان به کشورهایشان بازگردانده شدند، اما این اقدام موجی از اعتراضات در ترکیه و تردیدهایی در میان کشورهای اتحادیه اروپا، به‌ویژه آلمان، درباره قانونی بودن این توقیفات در آب‌های بین‌المللی ایجاد کرد. اسرائیل در مقابل، مدعی است که اقداماتش مطابق با قوانین بین‌الملل بوده و برخی از فعالان را به ارتباط با حماس متهم کرده است. در حوزه دیپلماسی، مذاکرات میان واشنگتن و تهران به بن‌بست نزدیک شده است.

یک مقام ارشد آمریکایی پیشنهادهای اخیر ایران برای پایان دائمی جنگ را ناکافی توصیف کرد و هشدار داد که اگر تهران همکاری‌های جدی‌تری نشان ندهد، ایالات متحده در صورت لزوم دوباره با بمب‌ها سخن خواهد گفت. ترامپ در گفتگو با رسانه‌ها تصریح کرد که در حال حاضر هیچ پیشنهادی، از جمله تعلیق ۲۰ ساله غنی‌سازی اورانیوم، را نمی‌پذیرد و فشارها را افزایش خواهد داد.

در مقابل، رسانه‌های دولتی ایران خواسته‌های واشنگتن را زیاده‌خواهانه خوانده‌اند، هرچند خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که ترامپ پذیرفته در طول مذاکرات، تحریم‌های نفتی ایران را متوقف کند. با این حال، کاخ سفید هرگونه کاهش تحریم‌های رایگان را رد کرده و تأکید دارد که هر امتیازی باید با اقدام متقابل و ملموس ایران در برنامه هسته‌ای همراه باشد.

در حالی که تیم امنیت ملی ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید در حال بررسی گزینه‌های نظامی است، فضای منطقه میان امید به یک توافق شکننده و احتمال وقوع یک جنگ ویرانگرتر در نوسان است





dw_persian / 🏆 7. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دونالد ترامپ تنش‌های ایران و آمریکا تنگه هرمز برنامه هسته‌ای ناوگان صمود

United States Latest News, United States Headlines