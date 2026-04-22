بحران امنیت غذایی در سایه جنگ خلیج فارس و تغییرات اقلیمی

بررسی پیامدهای ناشی از تنش‌های نظامی در منطقه خلیج فارس و اثرات مخرب آن بر زنجیره تأمین مواد غذایی جهانی، افزایش قیمت کودهای شیمیایی و نقش پدیده ال‌نینو در تشدید بحران گرسنگی در جهان.

تنش‌های نظامی میان آمریکا و اسرائیل با ایران، پیامدهای گسترده‌ای را بر بازارهای جهانی کالا و به‌ویژه امنیت غذایی جهان بر جای گذاشته است. با مسدود شدن احتمالی مسیرهای حیاتی تردد در تنگه هرمز ، زنجیره تأمین جهانی مواد غذایی و نهاده‌های کشاورزی با اختلالی بی‌سابقه مواجه شده است. تنگه هرمز به عنوان شاهراه اصلی عبور یک‌سوم تجارت جهانی کودهای کشاورزی و یک‌پنجم کود اوره جهان، نقشی استراتژیک ایفا می‌کند.

تحلیلگران بر این باورند که با افزایش هزینه‌های سوخت ماشین‌آلات کشاورزی و جهش قیمت کودهای شیمیایی، کشاورزان در سرتاسر جهان قادر به تامین به‌موقع نهاده‌ها نیستند که این امر منجر به کاهش سطح زیر کشت و در نهایت کمبود عرضه در بازارهای جهانی خواهد شد. سازمان ملل متحد در گزارش‌های هشدارآمیز خود اعلام کرده است که تداوم این جنگ می‌تواند حدود ۴۵ میلیون نفر دیگر را به جمعیت گرسنگان جهان بیفزاید که این موضوع ابعاد انسانی فاجعه‌بار درگیری‌های منطقه‌ای را به‌خوبی آشکار می‌سازد. در کنار بحران‌های ناشی از درگیری‌های نظامی، شرایط اقلیمی نیز فشار بر زنجیره تولید مواد غذایی را دوچندان کرده است. پدیده جوی ال‌نینو در سال جاری با ایجاد هم‌زمان خشکسالی‌های گسترده و سیلاب‌های ویرانگر در مناطق مختلف جهان، تولید محصولات کشاورزی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. تداخل این پدیده اقلیمی با بحران انسداد تنگه هرمز، باعث شده تا بازار برنج به عنوان کالایی استراتژیک، شوک قیمتی بزرگی را تجربه کند. به طوری که قیمت برنج سفید تایلندی به عنوان شاخص اصلی بازار آسیا، تنها در عرض یک هفته جهشی ۱۰ درصدی داشته است. داده‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نیز تایید می‌کند که شاخص قیمت مواد غذایی برای نخستین بار پس از یک دوره ثبات نسبی، به‌شدت صعودی شده است. در این میان، کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله قطر، عربستان، امارات و ایران که تولیدکنندگان اصلی کودهای نیتروژنه در جهان محسوب می‌شوند، نقش محوری در تعیین سرنوشت قیمت‌ها ایفا می‌کنند و هرگونه اختلال در خروجی این کشورها، بازارهای جهانی را به تلاطم می‌اندازد. پیش‌بینی‌ها برای ماه‌های آینده نگران‌کننده است. موسسه Helios AI در گزارشی تحلیلی هشدار داده است که اگر انسداد تنگه هرمز و بحران‌های امنیتی تا شش ماه ادامه یابد، قیمت جهانی مواد غذایی می‌تواند تا پایان سال میلادی تا ۱۸ درصد نسبت به سطوح پیش از جنگ افزایش یابد. این تورم افسارگسیخته غذایی تنها محدود به کشورهای در حال توسعه نخواهد بود، بلکه اقتصادهای پیشرفته اروپایی نیز از ناحیه تورم وارداتی تحت فشار قرار خواهند گرفت. کشاورزان در کشورهای مختلف به دلیل عدم صرفه اقتصادی، کشت محصولات خود را به تعویق انداخته‌اند که این اقدام به معنای کاهش تولید در فصل‌های آینده و تداوم فشار بر سبد غذایی خانوارها است. بدون شک، عبور از این بحران نیازمند دیپلماسی فعال برای رفع تنش‌های منطقه و بازگشایی مسیرهای ترانزیتی است، چرا که در غیر این صورت، جهان با یک بحران انسانی و اقتصادی در مقیاسی بزرگ مواجه خواهد شد که مدیریت آن برای نهادهای بین‌المللی بسیار دشوار خواهد بود





