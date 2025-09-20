بحران در تالارهای عروسی: تعطیلی گسترده و کاهش شدید تقاضا

روزنامه شرق از بحران عمیق در صنف تالارهای عروسی و پذیرایی خبر می‌دهد. کاهش شدید تقاضا و تعطیلی گسترده تالارها از پیامدهای این بحران است. افزایش هزینه‌ها، تغییر سبک زندگی و بحران‌های اقتصادی از عوامل اصلی این وضعیت هستند.

روزنامه شرق از بحران عمیق در صنف تالارهای عروسی و پذیرایی پرده برداشت. گزارش این روزنامه حاکی از آن است که این صنف با کاهش بی‌سابقه تقاضا مواجه شده و بسیاری از تالارها با تعطیلی یا برگزاری مراسم‌های بسیار محدود دست و پنجه نرم می‌کنند. در این گزارش آمده است که در برخی از تالارهای تهران، برای ماه مهر حتی یک مراسم عروسی نیز رزرو نشده است که نشان‌دهنده عمق فاجعه در این صنعت است.

این وضعیت منجر به تعطیلی ۵۰ تا ۷۰ درصد از تالارهای تهران در یک سال اخیر شده است، که زنگ خطر جدی برای این صنف محسوب می‌شود. تالارهای عروسی و پذیرایی که زمانی در هر هفته میزبان ده‌ها مراسم بودند، اکنون با کاهش شدید تقاضا روبه‌رو شده‌اند. این کاهش تقاضا به‌حدی است که بسیاری از تالارها در طول ماه تنها چهار یا پنج مراسم برگزار می‌کنند. این در حالی است که آمار سازمان ثبت‌ احوال از کاهش ازدواج و افزایش طلاق در کشور حکایت دارد. طبق آمار، در هفت‌ماهه نخست ۱۴۰۳، تنها ۲۷۴ هزار ازدواج ثبت شده است، در حالی که بیش از ۱۰۸ هزار طلاق در همین بازه زمانی به ثبت رسیده است. این آمارها نشان‌دهنده تغییرات اساسی در سبک زندگی و شرایط اقتصادی مردم است که بر صنعت تالارهای عروسی و پذیرایی تأثیر مستقیمی داشته است. بسیاری از زوج‌های جوان به دلیل مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه‌ها، توانایی مالی برگزاری جشن‌های بزرگ و پرهزینه را ندارند. این شرایط باعث شده است که مراسم‌ها به مهمانی‌های کوچک خانوادگی یا باغ‌های ارزان‌قیمت منتقل شوند. این تغییرات نه‌تنها بر تالارها، بلکه بر مشاغل مرتبط با این صنف نیز تأثیر منفی گذاشته است. فروشندگان مواد غذایی، هنرمندان، فیلم‌برداران و سایر مشاغل مرتبط با این صنعت، همگی دچار رکود شده‌اند.\در ادامه گزارش، جواد فرجی، مدیر یکی از تالارهای تهران، با اشاره به وضعیت فعلی، گفت: «قبلا پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها پر بود، اما حالا همین روزها هم اغلب خالی می‌ماند. ظرفیت تالار ما هزار نفر است، اما اکنون مراسم‌هایی با ۲۵ مهمان برگزار می‌کنیم.» وی بحران‌هایی مانند همه‌گیری کرونا، جنگ و بی‌ثباتی‌های ناشی از حوادث اخیر را دلیل لغو بسیاری از مراسم‌ها عنوان کرد. تبریزی، مدیر تالار دیگری، نیز با تأیید این وضعیت، گفت: «مرغ ۷۰ هزار تومانی به ۱۴۰ هزار تومان رسیده و زوج‌ها ساده‌ترین منو را انتخاب می‌کنند. در تالار هزار و ۵۰۰ نفری ما هفته گذشته تنها ۵۰ مهمان حضور داشتند.» مدیران تالارها معتقدند که همه‌گیری کرونا نقطه آغاز افول این صنف بود. مجید صمدی، مدیر تالاری در تهران، در همین رابطه گفت: «بعد از کرونا کار تالارها حدود ۵۰ درصد افت کرد و امسال اوضاع بدتر شده است. بسیاری از تالارها عملا ورشکست شده‌اند.» بیژن عبداللهی، رییس اتحادیه تالارهای پذیرایی تهران، نیز تأکید کرد که صنف تالارداران از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بیش از دیگران آسیب دیده است. عبداللهی هشدار داد: «با هزینه‌های کنونی، دست‌کم هر مهمان ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان خرج دارد و بسیاری از خانواده‌ها توان پرداخت آن را ندارند. تالارها از دوران کرونا در کما بودند و هنوز نتوانسته‌اند روی پای خود بایستند.» این وضعیت نشان‌دهنده نیاز به اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای این صنف و همچنین تلاش برای ایجاد راه‌حل‌های پایدار در جهت رونق دوباره این صنعت است. کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های برگزاری مراسم‌ها و تغییرات در سبک زندگی، همگی عواملی هستند که بر وضعیت فعلی این صنف تأثیرگذار بوده‌اند.\علاوه بر این، گزارش شرق به بررسی تأثیر عوامل مختلف بر این بحران پرداخته است. افزایش هزینه‌های برگزاری مراسم‌ها، از جمله قیمت مواد غذایی، خدمات پذیرایی، اجاره تالار و هزینه‌های جانبی، باعث شده است که برگزاری مراسم عروسی برای بسیاری از خانواده‌ها به یک چالش مالی تبدیل شود. این افزایش هزینه‌ها به‌طور مستقیم بر کاهش تقاضا و تمایل مردم به برگزاری مراسم‌های بزرگ تأثیر گذاشته است. همچنین، تغییر در سبک زندگی جوانان و تمایل به برگزاری مراسم‌های ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر، یکی دیگر از عوامل مؤثر در کاهش تقاضای تالارهای عروسی است. بسیاری از زوج‌های جوان ترجیح می‌دهند مراسم عروسی خود را در مکان‌های کوچک‌تر، با تعداد مهمانان کمتر و با هزینه‌های پایین‌تر برگزار کنند. این تغییر در ترجیحات مردم، تالارها را با چالش جدی مواجه کرده است و آن‌ها را وادار به اتخاذ استراتژی‌های جدید برای بقا در این شرایط دشوار می‌کند. از سوی دیگر، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور، از جمله افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید مردم و بی‌ثباتی‌های سیاسی، نیز بر این صنف تأثیر منفی گذاشته است. این عوامل باعث کاهش اعتماد مردم به آینده و کاهش تمایل آن‌ها به صرف هزینه‌های زیاد برای برگزاری مراسم‌های عروسی شده است. در مجموع، بحران تقاضا در صنف تالارهای عروسی و پذیرایی، ناشی از ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که نیازمند بررسی دقیق و اتخاذ راهکارهای مناسب برای حمایت از این صنف و بهبود وضعیت آن است





