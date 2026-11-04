گسترش بحران معیشت کارگران و بازنشستگان با تاخیر چندماهه در پرداخت حقوق و معوقات بیمه‌ای، افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت رفاهی طبقه کارگر در شهرهای مختلف کشور.

بحران تأخیر در پرداخت حقوق و معوقات بازنشستگان و کارگران، موضوعی است که به‌سرعت در سطح کشور گسترش یافته است. منابع مالی ناکافی شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی، منجر به ایجاد نارضایتی‌های گسترده در میان قشر زحمتکش جامعه شده است. در این میان، درخواست‌های متعدد برای پرداخت سریع‌تر مطالبات با واکنش‌های متفاوتی از سوی مقامات روبرو شده است.

تاخیر سه ماهه در پرداخت حقوق کارگران زاهدان

کارگران شرکتی شهرداری زاهدان هم‌اکنون تا سه ماه از مزد خود طلبکار هستند. معاون شهردار در پاسخ به این بحران اعلام کرده است که شهرداری منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق را در حال حاضر ندارد. این موضوع نشان‌دهنده چالش‌های شدید بودجه‌ای در شهرهای بزرگ است که مستقیماً بر معیشت خانواده‌ها اثر گذاشته است.

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تأخیر در پرداخت حقوق، نه تنها باعث ایجاد فشار روانی بر کارگران شده، بلکه امنیت اقتصادی بسیاری از اقشار آسیب‌پذیر را به شدت تهدید می‌کند. مدیران شهری در حال مواجهه با انتقادات شدید از سوی نمایندگان کارگران هستند که بر مسئولیت‌پذیری بیشتر برای جبران این عقب‌افتادگی مالی تأکید دارند.

حوادث ناگوار برای کارگران در قزوین و صفادشت

همزمان با مشکلات معیشتی، ایمنی و سلامت شغلی کارگران نیز در خطر جدی قرار دارد. در شهر قزوین، پنج کارگر در آتش‌سوزی کارخانه "ایستادر" مصدوم شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کارخانه مذکور فاقد پوشش بیمه‌ای لازم بوده که این موضوع نگرانی‌ها درباره حمایت از کارگران را افزایش می‌دهد.

در همین راستا، هفت کارگر ساختمانی در منطقه صفادشت زیر آوار ماندند. این کارگران بلافاصله پس از حادثه به بیمارستان ملارد منتقل شدند. این حادثه‌ها یادآور ضرورت نظارت بیشتر بر رعایت اصول ایمنی در محیط‌های کار است و نشان می‌دهد که فقدان نظارت دقیق منجر به جانی شدن محیط‌های کاری شده است.

اعتراض پرستاران و واکنش مقامات رسمی

پرستاران فیاض‌بخش نیز درگیر تنش‌های صنفی شده‌اند و تعدادی از آن‌ها تحت پیگرد دادگاهی قرار گرفته‌اند. یک مقام مسئول تأکید کرده است که تعطیلی کار و تحریک دیگران به صورت "جرم" تلقی می‌شود. این موضع‌گیری باعث دوطرفه شدن بحث‌ها درباره حقوق صنفی و محدودیت‌های قانونی شده است.

از سوی دیگر، اظهارات معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه افزایش حقوق کارگران باعث تورم نمی‌شود، واکنش‌های متعددی را به همراه داشته است. منتقدان معتقدند که مشکلات باید به صورت ریشه‌ای حل شوند و نه با راهکارهای موقتی. این اختلاف نظر نشان‌دهنده شکاف بین سیاست‌های کلان اقتصادی و واقعیت‌های میدانی است.

تأمین اجتماعی و درخواست بازنشستگان

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی به تاخیر در پرداخت معوقات عذرخواهی کرده است. بازنشستگان در پاسخ به این عذرخواهی خواستار پرداخت جریمه دیرکرد نیز شده‌اند. واریز معوقات اردیبهشت ماه برای برخی از بازنشستگان انجام شده است، اما بسیاری از آن‌ها هنوز منتظر وصول طلب‌های خود هستند.

پرسش‌های جدی درباره دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده است. سرمایه‌های بین‌نسلی طبقه کارگر در معرض خطر قرار گرفته و نیاز به شفافیت مالی بیشتر احساس می‌شود. این نگرانی‌ها نشان‌دهنده این است که اعتماد عمومی به نهاد بیمه‌ای در حال کاهش است و اصلاحات ساختاری نیاز است.

آمار مرگبار حوادث کار و مطالبات درمانی

آمارهای تکان‌دهنده از حوادث کار نشان می‌دهد که در صد روز گذشته، ۴۸ کارگر ساختمانی جان خود را از دست داده‌اند. چهار نفر از این کشته‌ها بیش از ۵۵ سال سن داشته‌اند. این موضوع پدیده سالمندی را در محیط‌های سخت کاری مانند داربست به عنوان یک خطر جدی معرفی می‌کند.

در بخش دیگری از اخبار، پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی صورت گرفته است. این مبلغ می‌تواند به بهبود وضعیت تأمین تجهیزات پزشکی کمک کند. با این حال، بحران معیشت کارگران و بازنشستگان همچنان به عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور باقی مانده است.