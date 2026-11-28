مجیدرضا خاکی از بلاتکلیفی ۹۶۰ میلیون یورو مطالبات ارزی واردکنندگان برنج خبر داد و هشدار داد که این وضعیت منجر به ورشکستگی شرکت‌ها و کاهش عرضه در بازار می‌شود.

مجیدرضا خاکی ، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران ، با اعلام وضعیت بحرانی در بازار برنج کشور، نسبت به تأثیر مستقیم بلاتکلیفی مطالبات ارزی بر امنیت غذایی و تداوم عرضه هشدار داد. وی با اشاره به کاهش قابل توجه قدرت خرید مصرف‌کنندگان و افزایش شدید هزینه‌های واردات، اعلام کرد که واردکنندگان برای حفظ نقدینگی و سهم بازار خود، ناچار به فروش محصولات با حداقل سود یا حتی با زیان هستند.

قیمت‌گذاری برنج‌های وارداتی در شرایط فعلی

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، قیمت‌های بازار برنج‌های وارداتی با توجه به کیفیت و منشأ کالا متفاوت است. قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی درجه یک به‌طور میانگین در حدود ۳۵۰ هزار تومان تعیین شده است. در مقابل، برنج هندی درجه یک با قیمت حدود ۳۰۰ هزار تومان در دسترس مصرف‌کنندگان قرار دارد.

Also read «بابا، می‌ترسم»؛ روایت زندگی در ریاض هم‌زمان با تشدید حملات پهپادی و موشکی حوثی‌ها به پایتخت عربستان

برای انواع دیگر برنج نیز تفاوت‌های قیمتی محسوس وجود دارد؛ برنج پاکستانی درجه دو با قیمت ۲۵۰ هزار تومان و برنج پاکستانی درجه سه با قیمت ۱۹۰ هزار تومان عرضه می‌شود. همچنین برنج هندی درجه دو نیز با قیمت حدود ۲۶۰ هزار تومان در بازار موجود است که نشان‌دهنده تنوع قیمتی بالای این کالا در شرایط فعلی است.

افزایش سرسام‌آور هزینه‌های واردات و نرخ ارز

یکی از عوامل اصلی فشار بر واردکنندگان، جهش بی‌سابقه نرخ ارز و هزینه‌های جانبی است. نرخ ارز مبنای واردات که پیش از حذف ارز ترجیحی در آذرماه سال گذشته ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود، در حال حاضر به حدود ۲۰۰ هزار تومان در مرکز مبادله رسیده است. این افزایش قیمت به معنای کاهش شدید ارزش پول و افزایش هزینه‌های ورودی کالا به کشور است.

علاوه بر نرخ ارز، تعرفه‌های مربوط به بیمه و حمل بین‌المللی کالا نیز به دلیل شرایط جنگی رشد سرسام‌آوری داشته‌اند. همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات از ابتدای سال گذشته از یک درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است. حقوق ورودی نیز به ۵ درصد رسیده است که آن هم بر مبنای نرخ ارز غیرترجیحی محاسبه می‌شود و فشار مضاعفی بر دوش فعالان این بخش وارد کرده است.

بلاتکلیفی ۹۶۰ میلیون یورو مطالبات ارزی

مسئله اصلی که اکنون بخش خصوصی را با چالش مواجه کرده، بلاتکلیفی مطالبات ارزی است. خاکی اعلام کرد که مطالبات ارزی واردکنندگان برنج به‌تنهایی حدود ۹۶۰ میلیون یورو برآورد می‌شود. این مبلغ پس از گذشت بیش از ۲۰ ماه همچنان تعیین تکلیف نشده و در عمل بین دستگاه‌های مختلف پاسکاری می‌شود. این تأخیر طولانی‌مدت موجب دلسردی فعالان و بازرگانان این حوزه شده است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تأکید کرد که در حال حاضر برخی شرکت‌های واردکننده به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و برخی دیگر نیز با مشکلات جدی اعتباری و مالی مواجه هستند. وی خاطرنشان کرد که حدود ۷۰ هزار تن برنج نیز مستقیماً با قیمت‌های دستوری در اختیار دولت قرار گرفته است و عدم پرداخت مطالبات پس از چنین مدت طولانی، توان مالی و ظرفیت عملیاتی بخش خصوصی را به‌شدت تضعیف کرده است.

آمار واردات و نقش کلیدی بخش خصوصی

از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۸۰۰ هزار تن برنج سفید ترخیص شده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. با این حال، به دلیل افت تقاضا و کاهش قدرت خرید، اثر این کاهش در بازار و روند عرضه و قیمت‌ها مشهود نیست و قیمت‌ها با وجود کاهش حجم، همچنان در سطوح بالاتری نسبت به گذشته معامله می‌شوند.

نکته حائز اهمیت این است که حدود ۹۰ درصد واردات برنج در سال جاری توسط بخش خصوصی انجام شده است. خاکی اعلام کرد که استمرار جریان تأمین کالا و تداوم آرامش فعلی بازار، مستلزم تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر مطالبات ارزی واردکنندگان است. وی امیدوار است دولت هرچه سریع‌تر به این چرخه فرسایشی پایان دهد و با اتخاذ تصمیمی عملی برای پرداخت مطالبات، از تضعیف بیشتر توان واردکنندگان و بروز تبعات اقتصادی و اجتماعی این وضعیت جلوگیری کند.