گزارش جامع از مسمومیت گسترده الکل در نیشابور و واکنش مقامات بهداشتی؛ بررسی آمار مرگ و میر، دیالیز و هشدارهای جدی اورژانس تهران درباره متانول.

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در چهارشنبه چهارم آذرماه اعلام کرد که بیش از نیمی از ۲۱۸ نفری که با علائم مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی به مراکز درمانی این شهرستان مراجعه کرده‌اند، تحت اقدامات دیالیز قرار گرفته‌اند. این رویداد سلامت عمومی، توجه مقامات بهداشتی و اورژانس سراسر کشور را به خطرات جدی نوشیدنی‌های غیراستاندارد معطوف کرده است.

آمار دقیق مراجعین و وضعیت بستری در نیشابور

میلاد تقدیسی حیدریان، سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا تایید کرد که از تعداد کل ۲۱۸ مسموم، ۱۱۱ نفر معادل ۵۱ درصد، نیاز به دیالیز پیدا کرده‌اند. او همچنین اظهار داشت که چهار نفر از مسمومان دچار مرگ مغزی شده‌اند که یکی از آن‌ها برای طی مراحل اهدای عضو به مشهد انتقال یافته است.

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از میان ۶۹ نفری که همچنان در بیمارستان بستری هستند، ۱۳ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه تحت نظر پزشکان قرار دارند. برای ۱۰ بیمار از این گروه نیز لوله‌گذاری داخل نای انجام شده تا تنفس را تسهیل کند. تقدیسی حیدریان افزود که ۱۰۵ نفر پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شده‌اند و ۳۶ نفر نیز برای ادامه درمان به بیمارستان‌های مشهد و سبزوار اعزام شده‌اند.

بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، در میان ۲۱۸ مراجعه‌کننده به مراکز درمانی، ۱۳ نفر زن بوده‌اند. همچنین مشخص شده است که ۲۷ نفر از مسمومان کمتر از ۱۸ سال سن دارند که این موضوع نگرانی‌های ویژه‌ای را درباره آسیب‌پذیری کودکان و نوجوانان ایجاد کرده است.

مقایسه کشوری و واکنش‌های مردمی به ممنوعیت‌ها

سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، پیش‌تر اعلام کرده بود که از ۱۰ آبان تا صبح سوم آذر، ۳۵۶ مورد مسمومیت الکلی در کشور ثبت شده است. بر اساس این آمار، نیشابور با ۲۱۱ مورد بیشترین شمار مسمومان را داشته است. پس از نیشابور، شیراز با ۶۶ مورد، تهران با ۳۷ مورد و البرز با ۱۹ مورد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

آمارهای ثبت شده نشان می‌دهد که در خوی هشت مورد، در مشهد هفت مورد، در زنجان و خلخال هر کدام سه مورد و در زابل دو مورد مسمومیت الکلی گزارش شده است. مسمومیت‌های اخیر در چند شهر ایران، واکنش‌های شدیدی از سوی برخی مخاطبان رسانه‌های مستقل را برانگیخته است.

ناظران در پیام‌های خود، ممنوعیت مشروبات الکلی را عاملی می‌دانند که باعث شده شهروندان بدون نظارت بر کیفیت محصول، به مصرف آن روی بیاورند. عرضه مشروبات الکلی در بازار سیاه، امکان نظارت بر سلامت و کیفیت محصول را از میان برده و ریسک مسمومیت‌های کشنده را به شدت افزایش داده است. یکی از شهروندان در پیامی به ایران‌اینترنشنال، مسئولیت مسمومیت‌های اخیر را متوجه مقام‌های جمهوری اسلامی دانست و نوشت که مانع ورود محصول باکیفیت و استاندارد شده‌اند.

هشدارهای اورژانس تهران درباره نشانه‌های متانول

شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران، در چهارشنبه چهارم آذر هشدار داد که مصرف مشروبات الکلی آلوده به متانول می‌تواند به نابینایی دائمی، آسیب مغزی و مرگ بینجامد. او تاکید کرد که متانول را نمی‌توان از روی بو، مزه یا ظاهر نوشیدنی تشخیص داد و حتی مصرف مقدار کمی از آن می‌تواند خطرناک باشد.

تبریزی تاری دید، سردرد، تهوع، استفراغ، درد شکم و کاهش سطح هوشیاری را از نشانه‌های احتمالی مسمومیت با متانول برشمرد. او افزود که این علائم ممکن است چند ساعت پس از مصرف ظاهر شوند. سخنگوی اورژانس استان تهران تاکید کرد که در صورت بروز هر یک از این علائم پس از مصرف مشروب مشکوک، باید بی‌درنگ با ۱۱۵ تماس گرفت.

او توصیه کرد که فرد مسموم را تنها نگذاشته و او را به استفراغ وادار نکنید. شروین تبریزی در پایان خاطرنشان کرد که اقدام سریع می‌تواند جان فرد را نجات دهد و از نابینایی جلوگیری کند. این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شود که دولت آمریکا نیز درگیر تنش‌های سیاسی با ایران است.